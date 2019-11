Con el rabo entre…

Cuidado que he tratado de buscar temas para discutir sobre otros partidos en los pasados días, pero el Partido Nuevo Progresista (PNP) busca la manera de llamar la atención del pueblo superando controversias de otras colectividades, pero ya tendrán esas otras su momento de análisis más adelante.

El pasado domingo el ex comisionado residente, Lcdo. Pedro Pierluisi, hizo “el anuncio del anuncio” y le dijo a los novoprogresistas y al resto del pueblo que aspirará a la gobernación. De inmediato, los mismos que lo crucificaron hace tres meses con insinuaciones de corrupto, de blandengue, de ser desleal, entre otras cosas, tuvieron que meter “el rabo entre las patas”, como dicen en la calle, cambiar de posición en unos casos y guardar silencio en otros.

A mi juicio, quien botó la bola fue el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. En los días en que se discutía el nombramiento de Pierluisi en la Legislatura, este expresó que el ex comisionado actuó contrario a la ley al intentar detener una investigación legislativa sobre posibles actos ilegales. “Es sencillamente unas gestiones que hizo el Lcdo. Pedro Pierluisi ante mi persona para que se detuviera una investigación legislativa que, al final, va a rendirse un informe que, ciertamente, demuestra actos que son contrarios a la ley, sobre el proyecto Viewpoint At Roosevelt, que demuestran que no se actuó correctamente”. (Telemundo)

Méndez dijo el pasado fin de semana que todo se trató de una mala interpretación. “Eso fue una mala interpretación de ambas partes y eso es un asunto que quedó en el pasado… Lo dialogamos, lo aclaramos y ya pasó”. El detalle es que luego de “aclararlo” en la vista, Johnny Méndez le votó en contra al nombramiento de Pierluisi, por lo que hizo evidente que no le creyó al comisionado. Podrá decir que fue que Pierluisi le aclaró aún más hace unas semanas, antes del anuncio, y que ahora entiende. Señores, Johnny Méndez está tratando de cogerlos a ustedes.

Dijo la representante María Milagros Charbonier el 31 de julio: “Reconozco la facultad del gobernador de Puerto Rico para nominar a un secretario de Estado. Sin embargo, hago pública mi oposición a dicho nombramiento. Además, pido al gobernador Ricardo Rosselló revalúe su posición y nomine a @trschatz51 como secretario de Estado”. Fue más allá al pedir que se amonestara a su compañero de partido Jorge “Georgie” Navarro por la forma en que condujo el proceso de confirmación de Pierluisi.

El pasado fin de semana, cambió de posición: “Pedro Pierluisi comenzó ayer de manera contundente su camino a La Fortaleza. Demostró capacidad de diálogo y consenso, aun ante las grandes diferencias. Todo tiene su tiempo; este es el suyo”. Ni el Dalai Lama hubiese lucido tan fraternal.

En el caso del presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera, este consignó para el récord legislativo: “ Algunos periodistas le preguntaron al Lcdo. Pedro Pierluisi sobre sus lealtades a la Junta (Junta de Supervisión Fiscal). ¿Saben lo que contestó el Lcdo. Pedro Pierluisi? “Esas lealtades quedaron atrás”. ¿En serio? ¡Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan! ¿Cuándo van a caducar las que tiene hoy? ¡Que me diga cuál es la fecha de expiración!… Cuando el compañero (Henry) Neumann intentaba buscar dinero para los policías y bomberos, y la Junta decía que no, el abogado de ellos (la Junta) era Pedro Pierluisi… A los que pretendan burlarse de Puerto Rico una vez más, lamento decirles… a los que quieren coger, no tan solo ahora a los nuestros, sino a todo Puerto Rico una vez más, en contubernio con Aníbal Acevedo Vilá y el Grupo Ferré Rangel, lamento decirles que ‘te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao'”.

Evidentemente, Rivera Schatz insinúa que Pedro Pierluisi y su equipo son los del chat de Telegram, que ellos, así como otras figuras o medios, intentan “coger de pendejos” (cita del chat) a los mismos penepeístas y al pueblo de Puerto Rico.

En el caso de Rivera Schatz, que considero que dice lo que siente, no asistió al anuncio de Pierluisi, demostrando algo de pudor, no hipocresía, hasta el momento, como sí los demás, cuyas expresiones pusieron a Pierluisi como un corrupto o la peor figura para dirigir los destinos de Puerto Rico, y hoy dicen que es lo mejor “que ha parío madre”. Los que dijeron una cosa entre julio y agosto pasado, y hoy dicen otra, esos sí lo quieren coger a usted… No por Pierluisi, sino por ellos mismos, porque luego que midieron la temperatura, sintieron lo que parece ser un apoyo de la base de la colectividad al ex comisionado y quieren vacunarse con usted cambiando de posición. Cuando digo que parece que Pierluisi tiene el apoyo de la base, es a base de los mismos líderes que hoy están cambiando de posición, como cambian de ropa interior, solo por sus intereses electorales.