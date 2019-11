La otra cara del $7.25

¿Se puede vivir con $7.25 la hora? La respuesta es que sí. Sin duda se puede si no se tiene hipoteca o renta de casa, si no se tiene deuda de auto, si no paga luz o agua porque vive de otro, si no tiene préstamos, si no tiene hijos y gastos escolares, entre otras cosas. Tener todos esos compromisos mensuales y vivir a ese rate es casi imposible.

Ahora, más que discutir solo una cara de la moneda, el de la necesidad del empleado, sería justo y necesario ver todo el panorama porque aquí todo el mundo jura que el 100 % de los negocios generan ingresos multimillonarios y que si una empresa vende un millón de dólares, esa es su ganancia. El que haga ese análisis es un soberano ignorante y disparatero.

¿Se ha creado el ambiente general para tener una empresa privada sólida, económicamente hablando, y que pueda pagar $10.00 o $12.00 la hora de salario mínimo? Esa es la pregunta.

Uno escucha los discursos de que otras jurisdicciones pagan mucho más que Puerto Rico en términos salariales, y mi otra pregunta es, ¿tienen las mismas condiciones que les imponen a las empresas en la isla?

¿Como es que se ganan elecciones en Puerto Rico? Quien dé más con dinero ajeno, ya sea público o privado. Nuestros políticos han creado un andamiaje legislativo de beneficios y licencias mandatorias que elevan los costos operacionales y no permiten premiar la eficiencia, la calidad, la diligencia y el cumplimiento. Se les imponen a las empresas licencias y reservas de empleo que van directamente a las finanzas de estas, sean compañías grandes o pequeñas.

Algunas de estas cargas son licencia por el Fondo, SINOT, por jurado, testigo, asambleísta municipal, maternidad, deportiva, militar, violencia doméstica, enfermedad catastrófica, renovar licencia de conducir, ACAA, Seguro Choferil etc. Hay una licencia hasta para hacer guardia de honor en un funeral de un compañero veterano. ¿A quién le cuesta todo eso?

La empresa tiene que pagar el salario del empleado que está por licencia, más el salario del empleado que tiene que contratar para cubrir un período extenso. Si es pocos días, pues pagar el overtime de los empleados que tienen que cubrir. Pregunto, ¿hay una jurisdicción que tenga nuestra débil economía y, a su vez, la suma todas esas cargas y salarios altos?

Hablando del Fondo del Seguro del Estado, dicho seguro representa un impuesto para el patrono, con primas altas y servicios pésimos. Como genera muchos ingresos y paga una mier… porquería, pues está “saludable” económicamente, lo que, a su vez, lleva a los políticos en el Gobierno a usarlo como ATH, sacándole dinero para cubrir deficiencias provocadas por dinero despilfarrado por otro lado. ¡Ah! Esta es la corporación pública que le pagaba a un médico casi tres cuarto de millón de dólares al año. ¡Ah! Que by the way, el médico era unionado. ¡Ah!, casi se me olvida… que por ese médico camarada ser unionado, los sindicatos y algunos políticos de izquierda se quedaron calladitos. Ahí no hablan de desigualdad, ¿verdad? Claro, cuando el bizcocho se reparte entre ellos, entonces es aceptable y no forman mucho alboroto en la calle ni en los medios.

Es complicado tener altos salarios y beneficios para el empleado imponiéndole tanta carga al patrono. Como decía, aquí se creen que porque una empresa que genere uno, dos, tres o cuatro millones, esas son sus ganancias, que ese es el dinero que tiene achocado en el banco y que, por lo tanto, pueden aumentar el salario. A eso que genere esa empresa, reste los salarios regulares, las horas extra, el agua y la luz —que son más caras solo por ser negocio— el salario que tiene que pagar al que no asiste a trabajar (por la razón que sea, justificada o no), más el salario del que tiene que contratar, la carga del Fondo, los impuestos, el pago de la mercancía que vende, el impuesto mueble, el impuesto inmueble, el impuesto de aquello, de lo otro. Siga sumando…

En fin, esto es muy complejo para resolverlo con una pregunta clichosa de un legislador cualquiera, o sea, de cualquier afiliación.

No hay la menor duda de que es demasiado complicado, y en muchos casos, resulta imposible vivir con $7.25 la hora. La pregunta es ¿quién va a crear el ambiente para tener una economía y que pueda aguantar los aumentos salariales más todas las cargas que se les imponen a las empresas? ¿O es que creen que el dinero nace de una mata de plátanos?

Ahora, como digo una cosa digo otra. La empresa privada también se las trae. Aquí se han aprobado leyes a solicitud de esta con el juramento de que van a crear más empleos y mejores condiciones para estos. Sin embargo, seguimos igual. Las cosas no pueden ser tampoco así porque sí. Si se les da lo que piden y luego resulta que no cumplieron lo que prometieron, entonces se debe volver a lo que había. Por lo tanto, sugerencia: apliquen las leyes por período, como plan piloto. Si funciona, “…seguimos, si no, paramos…” como decía la canción.