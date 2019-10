10 artículos esenciales para llevar en tu viaje

Muchos al pensar en viajar rápido lo asocian con aventuras, otros con planificación, otros con sueños y algunos hasta con estrés. La realidad es que no importa qué tipo de viaje, destinos o aventuras vayas a tener, hay ciertos travel companions o artículos de viaje que deben ir contigo para hacerlo más fácil y llevadero. El propósito es que, ya que estás fuera de casa, estos artículos esenciales te ayuden a tener un viaje sin pasar por las necesidades que por eso aquí te compartimos una lista de artículos que no pueden fallar a la hora de viajar.

1- Power Bank o batería para recargar tus equipos

En estos tiempos que tenemos tantos equipos tecnológicos como el celular, la cámara – ya sea una Gopro o una cámara profesional-, el reloj si es smart, los audífonos, en fin, son tantos los artículos que llevamos que necesitan recargar de batería. Para esto, este power bank es excelente para esas aventuras de fin de semana haciendo camping o durante todo el día, así como cualquier viaje que envuelva estar lejos de un enchufe. Si es muy pesado para ti o tal vez no tienes tanto equipo este power bank es perfecto para ti.

2- Bufanda

Si me preguntan a mí, Miguel, esto es uno de mis favoritos. La bufanda no tan solo funciona para darte calor en el cuello, también es útil para dormir especialmente en los aviones porque te puedes tapar los ojos y te la puedes tirar completa creando una pequeña capa para el frío. Yo procuro siempre salir de casa con mi bufanda a menos que sea un destino que haga más calor que en Puerto Rico.

3- Hand sanitizer, Vitamina C, chapstick, cremas y wipes

No es que sea medio hipocondriaco, pero es bueno llevar y tener nuestro cuerpo corriendo de la forma más óptima, nuestros amigos dominicanos le dicen “manita limpia”. Ya sea por si comiste, tocaste algo o estás en el avión, vivimos en un mundo lleno de bacterias y evitar enfermarse mientras uno viaja es el verdadero reto. De la misma forma mantener tu piel fresca e hidratada es una buena forma de combatir el famoso jetlag.

4- Adapter internacional

Sin duda es un must para cargar tus equipos electrónicos una vez haya finalizado tu día. Lo ideal es que escojas uno que sea lo más compacto posible y que sea cómodo de transportar. Pues es genial tener estos accesorios, pero la realidad es que no hay mucho espacio cada vez con las nuevas restricciones y además tampoco queremos sacrificar el espacio que tenemos en nuestra maleta o backpack por cargar esto. Este es el que utilizamos con unos adapters y nos va de maravilla, ligero, compacto y tiene al menos dos enchufes para nuestra laptop o si acaso para el drone, lo cual nos genera flexibilidad a la hora de cargar versus los que tienen uno solamente. Además, tiene espacio para tres USB.

5- Un organizador para tus productos

Organización es clave en la vida y cuando se trata de nuestros productos de aseo y salud es primordial tenerlos seguros y organizados, no tirando en diferentes bolsas en toda la maleta. Nosotros utilizamos los amenity kit que nos dan las aerolíneas o uno como este. Fácil de encontrar, difícil que se te pierdan o se te dañen las cosas.

6- Organizador de cables

Anteriormente era de las personas que estaba en negación con estos “pouchs” pero era de los que siempre en cada viaje perdía un cable, batería o cualquier cosa que mis electrónicos necesitaban. Decidí hacer la inversión pues en mi casa tengo muchos accesorios para las cámaras y no podía seguir botando las cosas. Actualmente tengo el siguiente que es enfocado a techs y relacionado a cámaras pero si eso no es tu “onda” estos organizadores son excelentes.

“Comprar algo que te facilite la vida o te ayude a ahorrar, no es un gasto es una inversión”.

7- Botella de agua (filtro)

Este se explica por sí solo. Ahorras dinero evitando comprar 2 a 3 botellas diarias, ayudas al planeta a generar menos plásticos y siempre tienes agua contigo on the go. No serás esa persona desesperada buscando agua.

8- Wallet para pasaportes, máscaras y cuellera

Estos ítems son particularmente según los gustos de las personas. Hay personas que no pueden dormir si siente luz en su cara y otros si no siente algo alrededor de su cuello. Identifica qué cosas necesitas para que viajar sea más placentero dentro de lo posible. Mantener todos los documentos que manejamos al viajar incluyendo el pasaporte es esencial.

9- Air plugs, air buds o los tradicionales noise cancelling headphones

Ya sea que eres de los que duermes escuchando música o películas o simplemente quieres cancelar todo el ruido que hay dentro el avión – porque créeme, que uno escucha hasta el cinturón del que se encuentra en la fila 34C, la razón que sea, tener audífonos es otra cosa adicional que te aporta a la experiencia del viaje.

10 – Entretenimiento

Si eres de los que nos puede dormir con facilidad o te gusta “ponerte el día” con las series, películas etc. sabrás la importancia del entretenimiento cuando uno está en “modo avión”. Hoy en día tenemos experiencias “mixtas” cuando viajamos. Existen aerolíneas que lo tienen todo, literalmente para que no te pares del asiento, como otras que no traen nada y hacen que tu viaje sea un verdadero castigo. No importa si sea un libro, una tablet, computadora o tu celular lleva contigo el entretenimiento que buscas pues ya sea para hacer ese viaje más corto o para aprovechar esas horas “perdidas” cuando uno está en modo avión.

Sin duda la lista puede ser muchísimo más larga, pero estos son los que consideramos los esenciales que cubre las necesidades de la gran mayoría. No obstante, todo es cuestión de gustos y que mejor tu para saber lo que te gusta o te funciona. No obstante, como es un tema interesante vamos a dividirlos en subtemas pues no son los mismo “artículos esenciales” cuando estas hikking, o todo un día en la ciudad entre otras.

¿Con cuál artículo no puedes viajar? Cuéntanos… Para ver más, accede a: www.latitudperfecta.com