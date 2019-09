¿Existe alguna diferencia entre comprar un vuelo con la aerolínea versus en otras páginas?

Ahora con la tecnología existen muchas formas de hacer búsqueda de pasajes. Cada día sale una aplicación nueva buscando lo que muchos quieren: vuelos y hospedajes a buen precio. La realidad es que muchas de estas aplicaciones hacen su trabajo muy bien, al igual que puedes comprar el pasaje directamente en la página de la aerolínea como estadías en la página de los hoteles.

Aquí es donde comienza el debate sobre si comprarlos directamente o desde estas páginas de terceros que en muchos de los casos logran conseguir el mejor precio por el vuelo o estadía que estás buscando.

No existe una ciencia, ni un día en específico en el que puedes encontrar ese vuelo deseado más económico. La tecnología, los algoritmos y los robots son la orden del día aprendiendo de patrones, gustos y búsqueda lo cual actualiza de manera inmediata para mantenerse en competencia con las demás páginas o aerolíneas. No significa que estas herramientas que calculan los precios no fallen, pero cada vez que lo hacen nosotros los viajeros ganamos con los famosos error fares o cuando las aerolíneas lanzan una nueva ruta (ciudad o país) queriendo competir con las demás aerolíneas esto significa “guerra de precios”.

Por eso en este post queremos que puedas ver cuáles son los pros y cons de comprar un pasaje u hospedaje con terceros versus directo.

Ventajas:

1- Costos

Una de las ventajas que tienen estas páginas es que suelen conseguir los mejores precios. Sin hablar de la tecnología envuelta con la que se puede pronosticar variaciones en costos de diferentes aerolíneas y enviarte notificaciones, etc.

2- Flexibilidad

Esto es otro punto a favor pues las páginas lo que buscan es que llegues a tu destino de la forma en que puedas y quieras brindándote opciones. Por ejemplo, te puede ofrecer el vuelo más barato pero es el más largo, como uno muy costoso pero es el que menos tiempo pierdes viajando, con diferentes aerolíneas y escalas.

Esto es una ventaja que tiene versus comprarlo con “x” aerolínea ya que si por alguna razón no tienen vuelos o alianza con alguna otra aerolínea, no te mostrará el itinerario completo, o sea lo que estás buscando. Esto quiere decir que el buscador agnóstico de las aerolíneas te muestra con cuál hasta con un mix de aerolíneas que puedan estar en diferentes alianzas pero logran llevarte a tu destino final.

Desventaja:

Primera: servicio al cliente y con esto no quiero decir que el servicio al cliente de las aerolíneas es uno de maravilla ya que hay algunas que son un cuento de horror, pero si sucede algo con tu vuelo (siempre y cuando no haya sido negligencia tuya) la aerolínea es muy probable que te ayude ya sea con un incentivo o vuelo gratis, todo depende de la situación pero se supone que sea mucho más fácil lograr el cambio que necesitas.

“Claro, en algunos casos no nos resuelven como quisiéramos”

Hacer esto con terceros conlleva más dolores de cabeza (un poco más dificil) pues recuerda que ellos no son dueños del producto (vuelo u hospedaje), simplemente fueron un facilitador para que consiguieras tu pasaje o tu estadía más económica.

Comprando los pasajes o la estadía del hotel directamente es muy probablemente que logren ayudarte (no siempre sucede), de igual forma en muchos casos te dan un trato preferencial específicamente cuando de cuartos de hoteles se trata. O sea que es un tema de capacidad de poder resolverte y más aún si eres un viajero frecuente de esa aerolínea o alianza o hotel, lo cual tiene mucho peso.

En el caso de las aerolíneas, cuando suceden eventos atmosféricos muchas aerolíneas le ofrecen a sus clientes cambios a su itinerario de vuelo sin ningún costo, y sin tener que “rogar” ni pelear. Si no tienes un seguro de viaje esto te puede salvar la vida pero no todas las aerolíneas hacen esta práctica.

Es por eso que es importante que tengas un seguro de viaje que te pueda resolver en la

eventualidad de cualquier situación.

Segunda: Muchas OTA (Online Travel Agencies) si tienes que cambiar tu vuelo o estadía te cobran un fee por encima del que la aerolínea te puede cobrar o el hotel, incurriendo en un gasto mayor.

¿Qué te recomendamos?

Utiliza las páginas de terceros conocidas como Google Flights, Momondo, Kayak, Orbitz, Expedia, entre otras, y sácale provecho si encontraste el pasaje o la estadía al costo que querías y más si es un itinerario complicado y no eres una persona experta en cuanto a cambios de aeropuertos o aerolíneas.

No obstante, si es un viaje que no estás seguro si puede sufrir algún cambio de tu parte o es una fecha complicada ya sea por el clima, algún tema de condición de salud o la demanda de viajeros para esa fecha, haz lo siguiente: busca el pasaje en tu página favorita, apunta todos los detalles del vuelo como aerolínea, número de vuelo, y fecha, y haz nuevamente el ejercicio buscando directamente con la aerolínea y si de casualidad están al mismo precio, cómpralo con la aerolínea directo o con el hotel directo.

Claro, también depende de la estrategia que tengas pues puede ser que en tu caso particular por dar un ejemplo seas miembro del programa de hotels.com el cual la décima noche es gratis. Si es esto es lo que buscas pues síguelo ejecutando, claro siempre hay mejores programas de recompensas rewards para lograr estadías gratis o vuelos gratis.

Al final del día ambos procesos son seguros, utiliza el que más conviene para ti y para tu bolsillo.

Ahora, cuéntanos cómo compras tus pasajes.

Para conocer más, accede a la página www.latitudperfecta.com