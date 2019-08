12 tips para aumentar tu probabilidad de ver la aurora boreal

Imagina que en una noche libre de nubes y de contaminación lumínica, veas en el cielo unas luces de diferentes tonos verdes y amarillo -en su mayoría- moviendo e iluminando el cielo. Así es la aurora boreal, un fenómeno atmosférico en donde los rayos del sol se transforman en la noche a estos colores que son visibles en zonas más al norte del mundo. En el sur se le conocen como la aurora astralis.

La aurora es posible verla en Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia, Rusia y Alaska.

Tener la oportunidad de ver el baile de la aurora boreal, llamado así por su movimiento, es de las mejores experiencias que uno puede vivir en la vida. Es simplemente fascinante, uno siente que se detiene el tiempo mientras el corazón se quiere salir del pecho de la emoción y de lo increíble que es presenciarlas.

Tratando de resumir esta experiencia, es un mar de emociones que se te olvida todo, en especial el frío y el sueño por estar esperando por ellas. Una vez eres testigo de ese maravilloso momento capturarlas no solo en tu memoria, si no a través de una fotografía, puede ser un reto.

Y es que aunque muchos soñamos con verlas, sucede que cuando estamos en el lugar, o no sabemos fotografiarlas, o no sabemos a dónde tenemos que ir, ni cómo planificar este encuentro y hasta inclusive, cómo adaptar la vista para ver en la oscuridad.

Por eso aquí te vamos a dar varios tips para que te prepares y para que puedas aumentar las probabilidades de verla y de tomar una buena foto. Aquí queremos cubrir desde la planificación, cosas técnicas y de conocimiento.

1- Prepárate para el frío

Parece obvio pero muchas personas fallan en lo sencillo y es que al ser un evento de la naturaleza, aunque exista un pronóstico para verlas, muchas cosas pueden cambiar y si pensaste que solamente ibas a estar unos minutos esperando, resulta que pasas horas y no te preparaste para tanto tiempo recibiendo frío extremo.

Así que dependiendo del lugar en donde te encuentres, puede ser que estés en unos 30 grados Fahrenheit o hasta llegar a negativo Fahrenheit. Así que cuida tus manos que van a estar expuestas para tomar fotos y la de la misma forma protege tus pies. Comodidad y calor es un must. Tenemos un post sobre 8 artículos necesarios para viajar en invierno .

Consejo: Usa varias capas de ropa, unas buenas botas ya que estarás mucho tiempo de pie, así como unos handwarmers y guantes calientes.

2- Monitorea la aurora

Existen aplicaciones para monitorear la aurora ya sea con al menos dos semanas de anticipación hasta horas antes. Para esto utilizamos la aplicación Auroras que es genial. Te muestra un mapa de dónde se encuentran y dónde son visibles en el planeta en el momento “x”, así como la actividad o intensidad que se mide en “KP”.

La aplicación te muestra en qué ciudad se están viendo con mayor claridad, la cobertura de las nubes, entre otras cosas. Depende del país que te encuentres también existen páginas locales con su pronóstico que funciona para hacer un double check.

3- Es un evento natural, no existe un mes mágico

No existe un día o el mejor mes para verlas. Cuando tuve la primera oportunidad de verlas me habían dicho que febrero era el mes pico, resultó que no fue así, que fue marzo. El año pasado sorprendemente a finales de abril hubo mucha actividad así que no busques el número mágico.

Eso sí la temporada comienza a mitad de agosto hasta abril pero teniendo más probabilidad entre septiembre y marzo. Tu mejor amigo es añadir varios días en tu calendario para que tengas mayor probabilidad por si se pone complicada la cosa. Si de suerte te salieron todos los días vas a disfrutar como nunca en tu vida.

4- Adapta tu ojos para ver en la oscuridad

La realidad es que no lo notamos, vivimos con una contaminación lumínica constante y nuestra vista se ha acostumbrado. Cuando estamos buscando auroras muchos lugares son oscuros o mega oscuros y si no entrenas el ojo, y la intensidad de las auroras es baja, de momento no vas a poder verlas. Un buen ejercicio es cerrar los ojos en un lugar oscuro y abrirlos, intenta identificar si ves algo.

Por ejemplo: en Iceland estábamos tratando de verlas hasta que nos percatamos que había una nube que se movía lento y tenía una forma rara ya que la intensidad era bajita y no se veía con los ojos los colores, pero al identificar ese patrón con la cámara pudimos verlas.

5- La intensidad de la aurora se mide por “KP”

El índice “KP” describe la perturbación del campo magnético de la Tierra causada por el viento solar. Cuanto más rápido sopla el viento solar, mayor es la turbulencia o movimiento. Esta medida lo que te permite saber dentro de la escala de 1 a 9 es qué tan fuerte y probable es ver la aurora.

A partir de “KP 4” para arriba, se le conoce como tormenta y es donde comenzarás a ver unos bailes espectaculares que no vas ni a creerlo, pero mejor aún, comienzas a ver diferentes colores, es aquí cuando salen color “rosita”, amarillo, rojo, azul y violeta.

Importante: si la aurora tiene gran intensidad digamos “KP 6” para arriba, es posible que si las condiciones climáticas lo permiten, se puedan ver desde las ciudades escandinavas como por ejemplo en la capital de Islandia, Reyjakvik y en la de Finlandia, Helsinki que de hecho, ha sucedido.

6- La localización es bien importante

Ya habiendo dicho lo de los “KP’s”, si bien es cierto que necesitas una buena intensidad, también es importante la localización pues tal vez puedes tener una intensidad de “KP 2” (bajita) pero estás tan al norte del planeta y las condiciones del tiempo está tu favor (no tienes nubosidad ni contaminación lumínica), pues puede que las veas como quiera. De la misma forma que puedes estar en una localización favorable y con una intensidad de “KP 6” pero no la puedas ver porque tienes nubes bajas y altas.

Ejemplo: Puedes ser que estén en KP2 pero te encuentras en el sur de Islandia y ahí no se ven pero muy probable en el norte de Islandia se están viendo.

Si estás por tu cuenta, conduce por 20 minutos y mira a ver si el clima cambia. Si andas en un tour estarán haciendo lo mismo buscando la mejor localización para poder verlas.

7- Las nubes, la luna y la contamiación lumínica son tu peor enemigo

Si estos tres elementos se juntan, no hay forma que puedas presenciar el baile de la aurora boreal. Dicho eso solo dos de ellas puedes tener un cierto “control” verificando en las aplicaciones del clima cuando hay luna llena y pues optar por no viajar en esa fecha.

Recuerda que necesitas oscuridad y si la luna está demasiado brillante y las auroras en poca intensidad es muy probable que no las puedas ver.

Nuestra cabaña en Iceland en una noche nublada / Latitud Perfecta

Por otro lado, en invierno en estos países la nubosidad es algo típico y puedes tener nubes bajas como altas y con mucha densidad y este es el peor enemigo pues te bloquea totalmente la vista a las auroras al menos que sean nubes pasajeras y ligeras. Si es importante ver qué intensidad están las auroras, más importante es ver el porcentaje de nubosidad “cloud coverage” el día que te toque.

La contaminación lumínica es algo que puedes controlar ya sea que estés conduciendo o en un tour irás a un lugar oscuro o posiblemente que sobre pase la contaminación lumínica ya sea que estés en una montaña o lo veas a lo lejos que no te impida observar las auroras.

8- Hay 8 países que cruzan el círculo polar ártico

Esto es un tema clave para aumentar la probabilidad de verlas, ya sea por el mes que vayas, los días y dónde te encuentres. Son 8 países que cruzan esta línea del círculo polar ártico: Estados Unidos (Alaska), Canadá, Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. En el caso de Islandia puedes ver que es apenas el norte cae sobre esta línea.

Claro, cada país ofrece un paisaje diferente por ende tienes que definir qué tipo de viajero eres y qué tipo de experiencia quieres vivir pues todos se convierten en un Winter Wonderland y si da la mala pata que no puedas verlas, te llevarás a casa uno de los lugares más lindos del planeta.

9- Necesitas un trípode, flash o lámpara



Al estar en la inmensidad de la noche y dependiendo en dónde te encuentres, puede ser que no tengas ningún tipo de luz y la fotografía básicamente es capturar luz. Así que necesitarás un trípode ya que tendrás que utilizar el método de larga exposición (long exposure) para poder capturarlas y es como único pueden salir las fotos que no salgan borrosas. De la misma manera para que te tome fotos si es que vas solo o en pareja y nadie puede hacerlo por ti.

También te hará falta un flashlight o headlight para ver lo que estás haciendo con la cámara de la misma forma alumbrar el camino y tomar fotos diferentes. Si eres un poco más avanzado puedes utilizar el flash de la cámara para jugar con la composición.

Básicamente tienes que hacer lo siguiente con tu cámara:

1- Poner la cámara en manual al igual que el enfoque manual.

2- Colocar el lente a que enfoque al infinito.

3- Configurar la cámara para que el shutter “obturador” no cierre las cortinas cuando le das al botón de tomar la foto, si no que se quedará abierto hasta el tiempo que le configures. Lo que se le conoce como larga exposición o “long exposure”.

4- Si tu cámara tiene el feature de Steady Shot o IBIS debes apagarlo.

5- Si tu cámara no tiene timer o sea que le puedas dar al botón y luego de 2, 5, 10 segundos tome la foto, vas a necesitar un interlovalodor que se conecta a la cámara y te permite controlar cuánto tiempo vas a utilizar el obturador o sea “shutter”.

6- Colocar tu cámara en Bulb Mode o Timer.

Una vez tengas estos pasos set, las siguientes configuraciones son un “starting point” pues todo depende cuanta luz, movimiento e intensidad de las auroras entre otros aspectos hayan

Ejemplo de configuración:

ISO: 1,600 a 3,200.

Apertura lo más bajita que permita tu lente, si es F1.4 o F4 el que puedas.

Shutter: 5 a 10 segundos pero esto va a variar.

Haremos un video para que vean el proceso y otros aspectos técnicos no es nada complicado, en cuestión de segundos ya tienes tu camara lista para tomar unas hermosas fotos.

10- El frío el villano #1 de las baterías

Latitud Perfecta

Una vez la temperatura baja de los 30 grados Fahrenheit, la duración de las baterías de litio comienza a durar minutos o segundos dependiendo de la temperatura en que te encuentres. Esto significa que tu celular si lo sacas se apagará casi de inmediato, y si tienes una cámara su batería se drenará en cuestión de minutos.

Sigue estos consejos para que tu momento de documentar lo que será un hermoso recuerdo no se arruine:

– Para conservar la reserva de las baterías en el caso de la cámara es recomendable que lleves 2 o 3 adicionales.

– Coloca las baterías cerca de tu cuerpo para que reciban calor, lo mismo con tu celular.

– Usa handwarmers ya que pueden ayudar a extender el tiempo de las baterías.

– Un power bank (batería externa) te ayudará a suplir de carga a tus equipos prolongando la vida de la cámara y el celular, quizás no toda la noche, pero sí puede ser que aumentes unas horas de vida.

11- Los días son cortos en el invierno

Comienzo de las auroras / Latitud Perfecta

Y más si estás al norte, el sol nunca sube se queda en el horizonte así que dependiendo del mes que vayas tendrás entre 4 a 5 horas de luz, así que las noches serán largas. Te lo mencionamos para que planifiques bien las actividades que quieras hacer en la mañana y te encuentres con energías. Los primeros rayos del sol comienzan a salir a eso de las 9 de la mañana.

Por otro lado, si la intensidad es buena no tendrás que esperar hasta las 10 de la noche para verlas ya a eso de las 6:00 p.m. las puedes ver. Esto nos pasó tan pronto se fue la luz del día, salí del iglú y con mi experiencia ya previa de Iceland comencé a ver el cielo y el comportamiento y para nuestra suerte comenzaron a salir. Le avisé a Wil que se estaba vistiendo y casi muere de felicidad y a nuestros vecinos también. Se podía ver a todo el mundo con los trípodes fuera de sus iglús.

12- Existen tours “Aurora Hunting”

Latitud Perfecta

Existen tours en diferentes países y hasta hoteles ofrecen el famoso “Aurora Hunting” lo cual se encargan de hacerlo todo por ti: Recogerte, buscar dónde se ven mejor y tomarte la foto.

Si no tienes el equipo fotográfico o no eres muy diestro en esto de aventurar por tu cuenta pues es una opción. Nosotros lo hemos hecho por nuestra cuenta y es lo mejor que podrías hacer pues la adrenalina es genial y al final del día es gratificante ver todo lo que hiciste más el resultado sin olvidar que tu manejas el tiempo a tu ritmo. No tienes un horario definido y te puedes ahorrar ese dinero pero hay de todos para todos así que nada te limite.

Ten bien claro que esto es un evento de la naturaleza e influyen muchas cosas lo cual es incierto poder decir un día en específico que se vayan a ver. Si las condiciones son las adecuadas una buena intensidad pero mejor aún cero o pocas nubes, de la mismo forma la contaminación lumínica tendrás una de las mejores noche de tu vida, como solo la naturaleza lo sabe hacer.

Que los espíritus viajeros estén con ustedes en esta aventura. Nos cuentan.