¡Salga con las manos en alto!

Esta semana, hemos tomado las calles y las redes hartos de indignación y de rabia, reclamando la renuncia o la destitución de Ricardo Rosselló, a quien en un momento reconocimos como el gobernador de Puerto Rico. Las palabras jamás serán suficientes para describirles el hermoso sentimiento de esperanza y amor patrio que invadió mi ser el pasado 17 de julio al subir la Norzagaray y ver la multitud de personas y banderas de nuestra patria que se fundían con el atardecer. Sin embargo, proporcional a ese sentimiento fue la inmensa tristeza que sentí unas horas después, viendo un mar de jóvenes saliendo con las manos en alto de las calles de nuestro Viejo San Juan entre nubes de gases lacrimógenos. Cualquiera que hubiese visto dicha escena la hubiese dado por una zona de guerra; y a quienes reclamaban su derecho constitucional a manifestarse les hubiesen dado por terroristas.

¿A dónde nos han traído? No les ha bastado a quienes se alternaron el poder por décadas con haber saqueado nuestro país, sino que ahora, además de hipotecar el futuro de nuestros niños y jóvenes, los condenan a vivir un presente en el que los reyes del ilusionismo político pretenden culparlos de la crisis.

No fueron nuestros jóvenes quienes cerraron las escuelas para luego colocar en vagones a nuestros estudiantes. Tampoco fueron ellos los que eliminaron los derechos laborales o los que retuvieron ayudas a los más necesitados después del huracán. Mucho menos fueron ellos los que nos trajeron a Unidos por PR, Whitefish, Tus Valores Cuentan y a KOI para lucrar a sus panas con contratos, “sueldazos” y “puestazos” mientras nos exigían sacrificios.

Qué no nos distraigan ni por un segundo, no vaya a ser que nos equivoquemos. Quién ha ejercido la violencia contra pueblo no son quienes hoy luchan por defenderlo. Fue Ricardo Rosselló. Es por ello que de forma contundente hoy le gritamos: ¡Salga usted, con las manos alto, señor gobernador!