Periodista visual

Hoy día, las historias periodísticas se cuentan visualmente. El texto acompañado de imágenes hace que el receptor comprenda mejor la historia. En momentos en que el periodismo está sufriendo uno de sus peores años por despidos, cierre de empresas periodísticas y golpe a la imagen del periodista, una narrativa visual emerge para mostrar opciones.

Las tecnologías digitales desarrolladas y que nos quitan horas y horas en el teléfono móvil permiten acercarnos más a lo que se cree que es el recurso más utilizado por la nueva generación móvil. Ello lleva a plantearnos si las narraciones en audio y las extensas investigaciones publicadas en papel están quedando rezagadas. No necesariamente desaparecerán porque hay necesidad de descubrir la verdad. Se necesita el periodismo de investigación para descubrir donde está la corrupción, cuánto dinero nos robaron los Gobiernos, por qué ocultan los documentos públicos y las mentiras que difunden con tal de salirse con la suya. Por todo ello, el periodismo no desaparecerá. Sin embargo, debe adecuarse al periodismo visual para poder contar la historia.

Se puede entregar la historia extensa y, al mismo tiempo, crear una historial visual de determinados segundos con imágenes atractivas y música que resuma cual es el tema de la historia en todo su contexto. Desde hace bastante tiempo, se ha estado haciendo, pero no llegaba a toda la audiencia, pues parecían más promociones que historias periodísticas. Con el auge de la plataforma digital Instagram se está entendiendo mejor el llamativo concepto que, de hecho, ha probado ser ideal para empresas emergentes y para historias de última hora. En esos casos, la narración visual se acerca a la audiencia; es la mejor manera de contar lo que está ocurriendo con valor periodístico y logra el impacto con emoción que se busca en la audiencia.

En términos periodísticos, las imágenes deben guardar relación totalmente con el tema, pues no es ético presentar visuales que no correspondan o que sean de otro momento. Si ello es así, sería únicamente como referencia histórica o antecedente periodístico. Pero realmente lo que quiere observar esta nueva audiencia visual es lo que ocurrió y por qué. Lamentablemente, se enfocan en menos información e ir al grano. Es una pena, porque se minimiza el contenido de la historia. La nueva forma de contar ha ido tomando auge en las empresas periodísticas en Puerto Rico a una escala menor que en las empresas de relevancia internacional, lo cual es obvio, por el dinero que estas últimas pueden invertir en las plataformas digitales.

La nueva cepa de periodistas descubre en la narrativa visual su campo ideal para la creatividad. Su manera de presentar la noticia rompe con lo tradicional, pues incluyen animaciones, composiciones fotográficas que despiertan emociones e, incluso, recurren a la infográfica para retar la curiosidad y la opinión de la audiencia. El poder de las imágenes para contar las historias periodísticas ha provocado que cada día más personas se interesen por saber que pasó y, por lo tanto, están accediendo a contenidos periodísticos. Podemos decir que tenemos una sociedad más informada y que le gusta opinar. Sin embargo el poder de saber lo tiene usted al escoger sabiamente a quien seguir en las plataformas digitales, escoger quién dice la verdad y quién ofrece datos contrastados. Incluso, se pueden entregar historias visuales solamente con imágenes y sonidos de personas involucradas en los hechos. Lo importante es saber hacer las preguntas y contrastar las contestaciones.

En cuanto a los visuales, debe seguir los conceptos de composición fotográfica. Por lo cual, si usted no es conocedor de fotografía profesional, es mejor pedir ayuda. Una imagen mal grabada y que no ofrezca información no es buena aliada en la narrativa visual. Aunque ya hay aplicaciones que ayudan a construir la historia, es mejor tener conocimiento de las herramientas de edición, también disponibles, de manera que la audiencia reciba calidad.