Cómo solicitar para Global Entry & TSA Precheck

Toda persona que ha viajado así sea una sola vez al año, se ha podido dar cuenta que cada vez las filas en el aeropuerto y el proceso de Transportation Security Admistration (TSA) es más lento. Si pensabas que la larga espera era característico de las temporadas altas, nos atrevemos a decirte lo contrario.

Un estudio (en el 2016 cuando creamos este post), indica que en los aeropuertos de Estados Unidos las filas incrementarán. Esto debido a que TSA no tiene dinero para reclutar más personal ni implementar tecnologías que detecten nuevos y avanzados métodos de evasión. De hecho, el año pasado la gran mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos, registraron un incremento en la cantidad de personas que pasaron por TSA. Este año y los próximos, la tendencia se inclina a más crecimiento en algunos casos hasta el doble. Como consecuencia, algunos aeropuertos han remodelado y expandido sus instalaciones debido al aumento en el trafico aéreo y de pasajeros.

Pero ciertamente, la experiencia de viaje comienza cuando pisas el aeropuerto. Cualquier inconveniente o retraso puede significar molestia, cambios en la logística de viaje, pérdida de conexiones, entre otros elementos que podrían trastocar tu ilusión del viaje.

Así que debes saber que existen ciertos accesos que otorga el gobierno de Estados Unidos, que te permiten avanzar en las filas, tanto en las de TSA como en las de inmigración (U.S. Customs and Border Protection) para cuando llegas de un país extranjero. Estos accesos son: TSA Precheck y Global Entry. A continuación, te explicamos lo que son y sus beneficios.

TSA Precheck

Le permite a los viajeros- luego de una investigación y entrevista- un tipo de acceso know traveler – avanzar por el screening de seguridad, sin tener que quitarte los zapatos, sacar la laptop, remover la correa, etc. Si te has percatado, en los aeropuertos hay dos tipos de filas: la regular y otra para las personas que ya han sido aprobados con este acceso.

También si compras un boleto en cabina business o first class, es muy probable que también te otorguen este tipo de permiso, pero en este caso, solamente es por esa ocasión.

TSA Precheck tiene una duración de 5 años y un costo de $85 que tendrás que pagar cuando lo solicites.

Beneficios:

Al tener TSA Precheck te ahorras mucho tiempo en el proceso de seguridad. Probablemente, con tan solo una hora antes en el aeropuerto, en la gran mayoría de los casos, sería suficiente.

No tendrás que quitarte los zapatos, la correa o sacar la laptop del bulto. Si solo viajas una vez al año, tal vez no le veas valor a este acceso, pero para las personas que viajan varias veces, saben el proceso tedioso que es, y más a las mujeres cuando se tienen que quitar sus zapatos o tacos y olvidan traerse consigo unas medias desechables para no tocar el piso.

TSA Precheck está disponible en mas de 200 aeropuertos de Estados Unidos incluyendo Puerto Rico. Hasta el momento hay 67 aerolíneas que participan de este programa:

Aeromexico, Air Canada, Air France, Air India, Air Serbia, Alaska Airlines, All Nippon Airways, Allegiant Air, American Airlines, Aruba Airlines, Asiana Airlines, Avianca, Boutique Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Cape Air, Cathay Pacific Airways, China Airlines, Condor Airlines

Contour Aviation, Copa Airlines, Delta Air Lines, Eastern Airlines, Edelweiss Air, Elite Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair

Flycana, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, Icelandair, InterCaribbean Airways, Japan Airlines, JetBlue Airways

Key Lime Air, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Lufthansa, Miami Air International, Norwegian Air, Philippine Airlines, Porter Airlines

Qatar Airways, Scandinavian Airlines, Seaborne Airlines, Silver Airways, Singapore Airlines, Southern Airways Express, Southwest Airlines

Spirit Airlines, Sun Country Airlines, Sunwing Airlines, Swift Air, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Thomas Cook Airlines (Scan.)

Thomas Cook Airlines (UK), Turkish Airlines, United Airlines, ViaAir, Virgin Atlantic, Volaris, WestJet, World Atlantic y Xtra Airways.

Algo muy importante que puede pasar es que TSA por motivos de seguridad y validación, aleatoriamente no te permita utilizar TSA Precheck, aún así lo tengas. Así que tenlo presente por si algún día te sucede.

Global Entry:

Tienes que pasar por el mismo proceso de investigación y entrevista para que te consideren como un know traveler y esto lo que te permite es obviar las inmensas filas cuando regresas a Estados Unidos procedente de un vuelo internacional. En vez de hacer la fila, tienes que ir a unos llamados kioscos.

Básicamente es una computadora con una cámara y monitor, en donde tendrás que pasar tu pasaporte, colocar tus manos para reconocimiento de huellas, y tirarte una foto. Este proceso se traduce de uno que puede tomar varios minutos a horas-dependiendo a qué aeropuerto llegues y la hora- a uno de 5 a 10 minutos con el Global Entry.

El Global Entry tiene un costo de $100 y una duración de 5 años.

Beneficios:

Reducir el tiempo de espera en las largas filas de inmigración.

Podrías obtener con tu Global Entry, el TSA Precheck por el mismo costo y esto no tan solo representa un ahorro de $85 si lo llegas a sacar individual, sino que en un solo proceso obtienes los dos privilegios. ¿Qué mejor que eso?

por el mismo costo y esto no tan solo representa un ahorro de $85 si lo llegas a sacar individual, sino que en un solo proceso obtienes los dos privilegios. ¿Qué mejor que eso? Por último y no menos importante, ya no tendrás que llenar el famoso papel azul que te entregan minutos antes de aterrizar

¿Cómo solicitar los accesos?

Para solicitar TSA Precheck visita el siguiente enlace (Transportation Security Administration):

TSA Precheck

Para solicitar Global Entry, tienes que entrar a la siguiente página (U.S. Customs and Border Protection):

Global Entry

En ambas páginas encontrarás los requisitos para poder solicitar.

Primero debes crear una cuenta antes de poder solicitar a Global Entry. Como es una página federal, no podemos copiar el proceso detallado. No obstante, ten en cuenta que te solicitarán la siguiente información que debes tener a la mano:

Nombre, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, pasaporte, número de teléfono, historial de experiencia laboral (compañía, número de teléfono, qué puestos ocupabas y dirección) al menos por un periodo de 5 años. Al igual que la dirección si te mudaste recientemente, tendrás que suministrar la anterior y la actual.

Por último, tendrás que detallar los países que has viajado, así que tendrás que hacer memoria.

Una vez coloques toda la información solicitada, tendrás que hacer el pago. Al final te dirá que tu solicitud será enviada a investigación y te llegará un correo electrónico. En nuestro caso, el proceso de contestación de esa investigación se tardó dos semanas y media.

Si te aprueban o te deniegan la solicitud, te llegará un email que te indicará que debes ingresar a su página para que veas el estatus. En nuestro caso fue pre aprobada y te indica que debes programar una entrevista. En Puerto Rico movieron las facilidades de entrevista. Ahora están en Jet Aviation que queda en el aeropuerto pero debes entrar por otra área.

Básicamente sigues hacia la Base Muñíz, luego directo entras a los alrededores del aeropuerto hasta, justamente al final que tienes la opción de seguirlo directo o doblar a tu derecha. Las instalaciones están identificadas, tienen estacionamiento gratis y todo es mucho más cómodo. A nosotros nos había tocado adentro del aeropuerto y fue un laberinto, sin mencionar el costo por estacionamiento y la caminata.

En la entrevista, te hacen las mismas preguntas que cuando llenaste la solicitud. Cada caso es individual. En el proceso, hacen una copia de tu pasaporte, te explican el uso correcto de Global Entry entre otras cosas. Haz preguntas si no te queda claro algo. Luego te toman una foto, te escanean tus huellas de ambas manos y hacen pruebas con un kiosco demo. ¡Y listo!

Debes llevar tu pasaporte, licencia de conducir o algún documento que muestre tu dirección actual y la carta de pre aprobación.

¿Sabías que podrías obtener libre de costo TSA Precheck y Global Entry?

Actualmente existen tarjetas de crédito que cubren el costo de Global Entry y TSA Precheck. Algunas de estas tarjetas tienen un anual fee de $450 cada una ya que se les considera premium credit card. No obstante, tienen excelentes beneficios. También existen tarjetas con anual fee de $95 que han incluido este beneficio.

Algunas tarjetas son: American Express Platinum, Chase Reserve, Marriott Rewards, Bank of America Premium Rewards, United Explorer Card, Capital One y Citi Prestige.

Aquí la lista completa de las tarjetas que tienen este beneficio -> Credit Card Precheck

Esperamos que luego de haber leído este artículo hayamos podido aclarar las dudas respecto al proceso de accesos y sus beneficios. Para nosotros era muy importante compartir esta información ya que cualquier aspecto que mejore la experiencia de viaje es esencial. Estos accesos hacen el proceso en el aeropuerto mucho más llevadero de manera que cada viaje comience y termine con el mismo objetivo de disfrute y diversión en ruta a esa latitud perfecta.

¿Cuéntanos, ya sacaste o estas en el proceso de solicitar TSA Precheck o Global Entry? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para más recomendaciones y reseñas de lugares.

Para leer más sobre las aventuras de esta pareja viajera, así como recomendaciones a la hora de viajar, visita: www.latitudperfecta.com