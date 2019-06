¿Podemos anticipar si un vuelo va a sufrir un atraso?

¿Sabías que existen aplicaciones y páginas que te ayudan a determinar si tu vuelo probablemente se atrase o se cancele?

Muchos se cuestionarán para qué sirve esto, bueno, si eres el tipo de viajero que piensa que el tiempo es oro, o viajas de trabajo o no tienes muchos días para irte de vacaciones y cada minuto cuenta pues es algo que te ayudará a planificar mejor tus vacaciones.

Aunque es bien difícil pronosticar lo que sucederá mañana o sea en el futuro, existen páginas y aplicaciones que te brindan estadísticas de los vuelos anteriores ya sea de hace unos días, semanas o meses. Lo que quiero decir es que tienes un comportamiento de esa ruta en un panorama normal o anormal.

“Esto es oro cuando estás haciendo un viaje que hace escala en un país y te tienes que montar en otro avión”.

O mas allá, si tienes un vuelo, pero tienes que llegar a una actividad que ya pagaste o a una reunión, pues estas aplicaciones te dan un más o menos de probabilidad y si vale la pena tomar ese vuelo (según tu necesidad) o si mueves mejor tus actividades para otras fechas.

“Existen varias y aquí les mencionaremos algunas”.

Así que comencemos. ¿Sabías que con tan solo poner en Google el número de vuelo te brinda estos detalles?

Estatus de tu vuelo.

Información rápido del mismo vuelo pero en días pasados.

Puedes ver en vivo en dónde se encuentra el avión (una vez que arranque) y cuánto le falta por llegar al destino.

Desde qué terminal sale y a cuál llega. Esto es bueno para cuando son aeropuertos que no conoces, ya que te ayuda a ubicarte y saber cuánto tiempo es de tu terminal al terminal que le sigue en el caso que hagas escala.









Más abajo puedes ver lo que dice FlightStats y ahí te llevará a más estadísticas, ver el mapa de la ruta del vuelo, temas de clima en ambos aeropuertos, el tipo de avión, distancia recorrida entre otra información para aquellos “geeks de la aviación” o que les guste tener control de todo.

“Casi todos los “flight stats” ofrecen la misma información. Algunos más sencillos y fácil mientras que otros pueden tener alguna información adicional”.

Aunque con esta simple búsqueda ya tienes toda la información, yo prefiero FlightAware pues es una sola pantalla y de inmediato te brinda toda la actividad del vuelo y es fácil de encontrar y de entender. Sin hablar que tiene muchas más funcionalidades por si te gusta investigar o saber más de las rutas y aeropuertos.

Como puedes ver, rápido ya te indica cuándo llegó y cuál aeropuerto está confrontando retrasos de aproximadamente 30 minutos.

Esta misma página recién lanzó un nuevo servicio llamado Misery App. Misery viene de los vuelos que han sido cancelados o atrasados. Actualmente solo muestra los aeropuertos de Estados Unidos (esperemos que expanda al mundo) pero lo que hace es entrelazar la información de los aeropuertos que están teniendo retasos (delays) con cuáles destinos, osea aeropuertos, y cuáles no.

“Aquí ya vemos un look más masivo pues es a nivel de aeropuerto” .

El mapa es dinámico (esto es un screen shot) pero mueves el cursor por los diferentes aeropuertos y te va a indicar las estadísticas.

En este caso escogí aeropuertos en Washington DC (que de hecho, aquí las iniciales de esos aeropuertos comienzan con una “K”, no sé por qué), y puedes ver que muestra los tres aeropuertos con este tipo de problemas (BWI, DCA, IAD). A la derecha ves unas barras rojas con los aeropuertos con más problemas pero como escogimos DC, puedes ver las líneas que la mayoría de los problemas es para los aeropuertos de SFO y LAX y que del aeropuerto de DCA han sido 36, del IAD 28 y del BWI 24. También te indica que la mayoría de los vuelos de DC salen para Atlanta (BWI to ATL), es un dato importante no tan solo de tráfico, sino que puedes investigar los precios.

Entre todos esos aeropuertos hoy 18 de junio de 2019, han ocurrido 88 vuelos retrasados y 6 cancelados. Cuando lo seleccionas te lleva al historial de ese día de todos los vuelos y su estatus.

De inmediato te indica que hay retrasos de salida entre 16 a 30 minutos y que va a aumentar en este caso por el clima. Puedes ver la lista entera de los vuelos y el mapa que es dinámico, así que ves los vuelos cómo se van moviendo en su ruta.

Y existen más apps que ofrecen estadísticas pero la realidad es que es mejor que siempre utilices una cuando te encuentres con que el tiempo es vital por las razones que sean y que ya he mencionado.

Existen también aplicaciones como:

Flight View

FlightRadar

Pero esta es para los más fanáticos pues hay que pagar pero te ofrece un periodo de prueba de 7 días. Aquí puedes ver en tiempo real los vuelos a nivel mundial y cómo es el tráfico aéreo. Aunque puedes buscar desde tu buscador de internet (browser) en incógnito y puedes verlo por un tiempo limitado.

“Literalmente uno se sorprende con el tráfico a nivel mundial”



Lo importante de todo esto es que existen aplicaciones que te pueden ayudar a reducir la probabilidad de que tu vuelo y la experiencia después de tu vuelo se vea afectada, principalmente para aquellos que están llegando a un aeropuerto con una aerolínea y tienen 30 minutos a 1 hora para correr para el otro terminal. Todos lo hemos hecho ya sea por ahorrarnos tiempo o dinero del pasaje.

También ayuda para no estar tanto tiempo en el aeropuerto, a menos que tengas acceso al lounge y puedas matar tiempo o adelantar algún trabajo. Hay personas que tienen familia y prefieren pasar más tiempo con ellos que en el aeropuerto, o en sus negocios por ejemplo antes de ir al aeropuerto. En fin, el tiempo es clave en la vida y si puedes saber y ver cómo los aeropuertos y las aerolíneas podrían afectar tu experiencia… es un éxito.