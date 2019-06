Me quito el sombrero

Una amiga me escribió la semana pasada pidiéndome que nos tomáramos un café. La última vez que nos habíamos visto estaba feliz, en un trabajo que le gustaba y le pagaba bien. Pensé que tal vez quería verme para algo relacionado con lo profesional.

Al día siguiente, nos encontramos para desayunar. Cuando llegué estaba sonriente, casualmente vestida, y luciendo un sombrerito que le quedaba monísimo. “Tú estás de los más playerita hoy”, fue mi primer comentario al saludarla mientras ella me entregaba el café que me había ordenado. “Quise que viniéramos aquí porque estoy en una dieta especial,” me dijo. “¿La Keto?”, pregunté curiosa. “No,” me respondió, “una que me ayuda a fortalecerme para las quimioterapias tan fuertes que estoy cogiendo. Tengo cáncer”.

De primera intención no supe cómo reaccionar. Aparentemente, ella ya había hablado de su proceso en Facebook, pero yo nunca lo había visto. Le dije lo mucho que lo sentía y procedió a contármelo todo. Mientras la escuchaba, me preparaba para encontrar palabras de apoyo para ella, pensando que eso era lo que necesitaba. Pero qué va, fue ella la que terminó dándome apoyo a mí.

Hay personas con las cuales te sientas a hablar y aún cuando solo las ves de vez en cuando, puedes sentir que hablan tu mismo idioma. Conversamos sobre la pasión de ambas por la radio, industria dentro de la cual nos conocimos; de sus hijos y cómo han reaccionado a su proceso, y de cómo hemos llegado a una edad donde las batallas se escogen y se es más feliz soltando en el camino. Llegó un momento en que yo ni me acordaba del cáncer.

No fue hasta que se quitó el sombrerito para enseñarme la lanita que el tratamiento le ha dejado por cabellera que caí en cuenta nuevamente de su realidad y su fortaleza. Amiga, soy yo la que hoy se quita el sombrero ante ti y todos aquellos que frente al cáncer escogen ser sobrevivientes en vez de víctimas, sabiéndole encontrar sentido a la vida en medio de tanto miedo y dolor. Gracias por tu ejemplo.