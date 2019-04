La búsqueda del informe Muller

El informe del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la posible intervención de Rusia en la elección presidencial de 2016 aún está bajo llave en el Departamento de Justicia. El presidente Trump, sus críticos y sus defensores han tenido que basar sus opiniones en un resumen de cuatro páginas de las “principales conclusiones” de Mueller por el secretario de Justicia William P. Barr.

La semana pasada, Barr prometió que publicaría el informe a mediados de abril, si no antes. Pero todo tiende a indicar que no será el documento en su totalidad. En una carta a los presidentes de los comités de lo jurídico de la Cámara de Representantes y el Senado, Barr dijo que él y Mueller redactarían —lo cual en buen español significa “tachar”— las siguientes categorías de información: (1) material sujeto a la Regla Federal de Procedimiento Penal 6 (e) que por ley no puede hacerse público; (2) material que la comunidad de inteligencia identifica como fuentes y métodos delicados potencialmente comprometedores; (3) material que podría afectar otros asuntos en curso, incluidas aquellas que el Fiscal Especial ha referido a otras oficinas del Departamento de Justicia; y (4) información que infringiría indebidamente la privacidad personal y los intereses de reputación de terceros.

Estas restricciones son más extensas de lo que muchas personas, incluidos los miembros de las mesas editoriales de la mayoría de los medios estadounidenses, creen que son necesarias dado el interés público en la investigación. Los demócratas tienen razón al decirle a Barr que cuanta menos redacción se haga y más información se vierta al público en general, mejor.

En su respuesta a la segunda carta de Barr, el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (DN.Y.), instó al secretario de Justicia a unirse al Congreso para pedirle a un tribunal federal que “divulgue toda la información del gran jurado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, como ha ocurrido en todas las investigaciones similares en el pasado.

Esa es una decisión inteligente, y Nadler cuenta con el apoyo bipartidista en aras de promover la transparencia. De hecho, el 14 de marzo, la Cámara votó 420-0 a favor de una resolución que pide la divulgación al público de la totalidad de los hallazgos de Mueller, con una excepción específica para material clasificado por intereses de seguridad nacional.

Incluso, el propio Trump dijo que cree que el informe debería hacerse público, aunque parece haber cambiado de opinión recientemente. (La semana pasada, tuiteó: “El problema es que no importa lo que obtengan los demócratas de la izquierda radical, no importa lo que les demos, nunca será suficiente… Así que, tal vez, deberíamos tomar nuestra victoria y decir NO”. ¡Tengo un país para correr!”)

Pero los demócratas deben tener cuidado con las confrontaciones y acciones innecesarias que sus reclamos de que se divulgue surgen por razones puramente partidistas. No es un secreto que muchos demócratas esperan que la ventilación de los detalles en el informe de Mueller haga que Trump y su campaña se vean mal. Según Barr, Mueller “no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el Gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones”. Pero el informe real podría contener suficiente evidencia de contactos inapropiados que los demócratas pueden utilizar para revivir las alegaciones de colusión.

Barr llegó a la conclusión de que las pruebas de Mueller “no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia”. Pero los demócratas pueden esperar que el informe de Mueller, contrario al resumen preparado por Barr, se preste para una interpretación más incriminatoria. Los motivos de los demócratas para solicitar la publicación del informe Mueller pueden ser una mezcla de principios y partidismo. Aun así, sería conveniente enfatizar los principios en aras de que el esfuerzo quede tronchado por el partidismo.