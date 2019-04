Ayer recibí el honor de ser nombrado como el nuevo líder de Noticentro, el Departamento de Noticias de WAPA TV. Sí, dije líder, no director, aunque esa es la posición formal.

Hace 19 años, cumplidos durante este mes de abril, comencé en este canal como reportero. Desde entonces, han sido años de mucho trabajo intenso, aventuras, coberturas complicadas y momentos gratificantes en los que hemos podido ayudar a mucha gente necesitada. Y es que de eso se trata el periodismo. Esta hermosa profesión no es únicamente para fiscalizar, entrevistar, indagar, descubrir, sino que también se trata de darle voz a los que no la tienen para que logren aquellas cosas por las que luchan y, por ende, muchas de sus aspiraciones de vida.

Ya lo dijo una vez García Márquez: el periodismo es el mejor oficio del mundo. Añado que se convierte en hermoso cuando ayudamos. Y, desde esta profesión, ayudamos cuando hacemos a la población más consciente de las cosas que la rodean o de aquellos eventos que algunos pretenden que no sean revelados. También ayudamos cuando facilitamos la cooperación y fomentamos la solidaridad.

Tras casi dos décadas en Noticentro como reportero y, al mismo tiempo, de laborar con medios como Metro, se me asigna esta nueva encomienda. Y la recibo no como un ascenso profesional solamente, sino como la oportunidad de fomentar ese periodismo de altura, excelencia y ético que Puerto Rico se merece.

Ahora, del trabajo reporteril, del cual no me escaparé (se lo prometo), paso a ser líder de un grupo de profesionales de primer orden. No tengo dudas de que se trata del mejor equipo de periodistas de la televisión puertorriqueña. Y no solo de reporteros, como les dije a ellos ayer en ocasión del anuncio que hizo la gerencia de WAPA TV, me refiero a los demás componentes del departamento como figuras tan importantes en el resultado de nuestros noticiarios: fotoperiodistas, editores, productores, asistentes de producción, productores de las plataformas digitales, artistas gráficos, técnicos, jefes de información… en fin, todos. Todos son igual de importantes, no para lograr un rating, sino para servirle mejor a Puerto Rico, y que así nuestro país tenga una fuente de información como la que siempre se ha merecido y como la que, históricamente, nuestro canal 4 ha tenido a su haber de ofrecer.

Quiero agradecer a la gerencia de WAPA por la confianza depositada, y a mis compañeros del Departamento de Noticias, por el apoyo mostrado ayer. Juntos lograremos los objetivos. A Metro y a su directora, Aiola Virella, por haberme dado este espacio de reflexión por mucho tiempo. A Radio Isla y su presidente, Eduardo Rivero, por ser parte de los medios que siempre creyeron en nuestra forma de hacer periodismo. Y a todos los que me han ayudado a formarme en este campo desde los tiempos de WPAB, en Ponce, hacia acá, gracias.

Gracias a mis papás, mi tía y a mi abuela, ya en el cielo, por la formación. Y, sobre todo, a mi amada esposa Priscilla y a mis hijos Rafael Antonio y Lena, gracias por acompañarme en este recorrido, darme el apoyo y estar dispuestos al sacrificio que está por venir. El único camino es el éxito. Hacia allá vamos, con un equipo.