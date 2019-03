Se buscan periodistas

Facebook está con problemas de contenido noticioso. Ya se vislumbraba que sucediera por la escasez de medios especializados. Un asunto es que un medio se dedique al día a día y otro es que se especialice en distribuir contenidos para redes sociales. Peor aún es que el contenido que les llega a Facebook del servicio especializado de noticias de ciertas regiones la compañía lo califica poco atractivo.

En Estados Unidos, hay cerca de 400 ciudades que tienen el servicio noticioso de contenido de Facebook, pero parece que los temas escasean. Sostengo que los temas no escasean, lo que escasea es la falta de creatividad y dinero en los medios de comunicación. Es obvio que si en la mayoría de las ciudades estadounidenses han cerrado medios importantes que constituyen la voz de la zona y el personal se quedó sin trabajo, será imposible entregarle un contenido noticioso a una empresa que requiere información nueva cada minuto. Con la llegada de otras redes sociales, la competencia por sobresalir es mayor y lo que quiere la compañía es contenido original. Ello significa reportes periodísticos con valores noticiosos atractivos para competir con otras redes sociales, medios de comunicación y periodistas que trabajan por cuenta propia.

Todos los medios quisieran tener como noticia del día una exclusiva, pero ello no siempre es viable, ya que la mayoría de los departamentos de noticias han tenido que despedir empleados y eliminar la división de investigación. Cuando comenzaron los despidos en masa sabíamos que la mala racha continuaría. La consecuencia ha sido contenidos no escritos por periodistas con información simple, sin contenido importante, faltas ortográficas, problemas de redacción y de ética profesional.

Facebook parece gritar: “Queremos periodistas experimentados con noticias importantes”. La crisis ha ocasionado que prestigiosas universidades de Estados Unidos lleven a cabo una investigación minuciosa por la escasez de noticias causada por el cierre de periódicos. Para que usted tenga una idea de la crisis, la falta de personal ha ocasionado que una persona realice el trabajo de cuatro personas. Por ende, se tienen trabajadores extenuados, que no pueden dedicar ni una hora al día a reportajes de contenido investigativo o creativos. Además, las plataformas actuales exigen fotografías y videos de cada información publicada. Más de mil periódicos han despedido su equipo fotográfico, pues quieren que sea una sola persona la que realice el trabajo por el sueldo de uno. Es irónico, pero la misma compañía que exige contenidos atractivos es en parte responsable del desmantelamiento de redacciones.

El medio de comunicación que no esté en Facebook no puede competir, pero al mismo tiempo le adelanta las exclusivas. Facebook exige a los medios de comunicación con su servicio noticioso al menos cinco reportajes que miles de personas compartan, con el fin de convertirlos en virales. Entonces, ahora el servicio está en graves problemas porque los encargados no cumplen con la exigencia. La tajada del pastel es más pequeña para todos. Facebook lanzó la advertencia y, para tratar de evitar el colapso de su iniciativa de publicación noticiosa, busca personas con cerebro creativo pagando sueldos más o menos atractivos que ayuden a las empresas noticiosas de ciertos estados. Nada es gratis y mucho menos entre empresas.

¿Qué sucederá a largo plazo? No lo sabemos, pero está más que demostrado que si quieren contenido especializado, gestionar datos noticiosos contrastados con resultados importantes, necesitan periodistas y productores de noticias que tengan fuentes de información cultivadas. En este caso, los contenidos especializados deberían producirse con inteligencia y cuidando los valores del periodismo. No somos una fábrica de embutidos mecanizada. Somos periodistas que preguntamos, buscamos la verdad, investigamos y creamos contenidos para públicos diversos. Para promover calidad e inmediatez, tiene que existir un componente investigador, así como un equipo de producción serio y comprometido que busque la verdad.