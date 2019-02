11 lugares para ir en Jaipur, la ciudad rosa de India

¿Habías escuchado de la ciudad rosa en India? Jaipur era nuestra primera parada fuera de Delhi pero la segunda de nuestro recorrido por el triángulo dorado. De camino en carro a Rajastán también conocida como región de reyes, en donde se encuentra esta ciudad al norte de India, vimos de todo: paisajes verdes, agricultura, búfalos, monos, puentes y por supuesto vacas. Este paisaje de más de tres horas culminó cuando llegamos a otra de las ciudades más pobladas y visitadas de India: Jaipur.

No obstante, sabíamos que una gran aventura se sumaba a nuestro viaje.

Jaipur parece como si todavía estuviera amurallada, es una zona desértica y los bazares y negocios son la orden del día, pero ¿qué visitar aquí? Te compartimos algunos lugares que puedes añadir a tu agenda:

1. Amber Fort: Antiguo palacio del siglo 16 de la realeza de Jaipur. Su arquitectura y grandeza es impresionante. Es inmenso con diferentes salas, jardines y vistas hacia la ciudad. Aquí fácilmente se puede caminar hacia la entrada del palacio y recorrerlo sin problema. No obstante, es muy común vender a turistas el montarse en elefantes para subir hacia la entrada. Por favor no hagas esto. No patrocines el turismo animal. A simple vista se ve cuánto sufren en pleno calor del día, subiendo y bajando una y otra vez y todo… ¿para la foto? No lo patrocines. Esto es abuso.

No patrocines el turismo animal. No te montes en elefantes.

2. Palacio de los vientos: O Hawal Mahal, es el responsable de la tradicional foto de Jaipur. Este palacio cuenta con más de 950 ventanas para que las mujeres de las familias reales pudieran ver lo que sucedía en la ciudad sin que fuesen vistas. Aquí se puede entrar para ver las vistas desde lo alto pero lo lindo es verlo de frente. Nosotros entramos a una tienda al frente en donde pudimos apreciarla mejor.

3. Jantar Mantar: En el siglo 18 uno de los gobernantes de Jaipur (Jai Singh) mandó a construir un parque astrológico con sendos instrumentos y tan precisos que podían ver los signos del zodíaco, la constelación, deducir la hora del día y hasta cuándo venía un eclipse o la temporada del monzón. La verdad es que es impresionante la curiosidad que siempre ha existido en diferentes partes del mundo sobre el cielo, las estrellas, etc. Vale la pena visitarlo.

4. Fuerte Narhargarh: Junto al Fuerte Amber el también conocido como el Fuerte del Tigre, se creó para proteger la ciudad, pero este palacio es bello y con una vista espectacular a la ciudad. Se encuentra en la cima de una colina y como es natural en los palacios de India, es enorme. Al momento de nuestra visita, coincidió con una exposición de arte que resaltaba los colores del palacio. Aquí recorrimos cada uno de los cuartos que a su vez tienen un pasadizo secreto para que el rey accediera al cuarto de sus esposas en secreto. Aquí si duda, nos transportamos en el tiempo. No te lo puedes perder.

5. Museo central de Jaipur: También conocido como el Albert Hall Museum es el más antiguo del estado. Si desde afuera se ve enorme, por dentro debe serlo. Este museo expone la historia, arte y cultura de Jaipur a través de objetos, trajes y literatura. Nosotros no pudimos entrar porque ya estaba cerrado cuando fuimos. Así que seguimos descubriendo no sin antes apreciar su belleza exterior.

6. Royal Gaitor: Este lugar es uno de los menos concurridos en Jaipur pero uno de los más que nos gustó. Es un complejo funerario en donde incineraron a los gobernantes más importantes de la ciudad. Aquí lo lindo es cada detalle tallado a mano en las columnas y los diferentes mausoleos y tumbas.

7. Jal Mahal Jaipur: O el Palacio del Agua es imposible que pase desapercibido. Justo en el medio del lago está este palacio. Tiene 5 pisos y cuando es temporada de lluvias (monzón) solo queda expuesto el último piso. De lejos es hermoso y otra de las edificaciones que distinguen a Jaipur.

8. Templo Hanuman Ji: Mejor conocido como el templo de los monos. Verás muchos corriendo, peleando, y nadando. A cada lado que mires tendrás un mono siguiendo tus pasos. Aquí son considerados sagrados.

Tip: Cuando llegues al tope del templo hay una calle que sube una colina. Súbela. Arriba hay otro templo con vista a Jaipur. Casualmente, nos encontramos con un “familiar” de Miguel que nos dio un recorrido por su casa, no sin antes bendecirnos.

9. Chand Baori: Cerca del Amber Fort – a pasos- se encuentra este pozo que más bien parece una obra de arte por sus escaleras. Se construyó para almacenar agua especialmente para la época de calor en donde casi no llueve, para asegurarle agua a la población y también para los cultivos. Ya está en desuso. Es ilegal bajar por las escaleras. De hacerlo, te pueden multar con hasta 100 rupías. Cuando fuimos, el guardia que estaba nos dijo que nos permitiría bajar para una foto si le pagábamos. Obviamente, le dijimos que no. Si está prohibido, está prohibido y punto. Recuerda hacer turismo responsable y no apoyar estas prácticas… ¿por una foto?

10. Palacio de la ciudad: Es la actual residencia de la realeza de Jaipur. Es enorme ya que tiene varios palacios en su interior que además juega con la arquitectura histórica de India entre la de los mongoles y los musulmanes. Hasta el momento, se puede entrar a algunas partes del palacio. Los precios comienzan en $45 USD. No pudimos entrar, no porque no quisiéramos si no porque antes de salir pensamos que nos habíamos llevado todo el dinero en efectivo y nos quedamos cortos durante el día. Cosas que pasan ja,ja.

11. Tiendas/bazar: No olvides pasearte por las muchas tiendas de Jaipur, un distintivo de esta ciudad. Aquí verás de todo desde joyería, perfumes, zapatos, ropa, alimentos, hasta artículos para la casa.

¿Por qué se le llama la ciudad Rosa?

Surge por la visita del príncipe de Gales a principio de los 1900’s que para que se llevara un recuerdo inolvidable de Jaipur, el gobierno mandó a pintar color rosa salmón los edificios principales de la ciudad como símbolo de hospitalidad. Además el color significa buena suerte. Desde entonces se ha conservado y es mandatorio. La verdad es que le da un toque bello y diferente a la ciudad.

¿En dónde nos hospedamos?

En el hotel Hilton en pleno corazón de Jaipur. Nos salió en $120 por las tres noches gracias a una oferta en el portal de American Express. Así que, no hizo sentido gastar nuestros puntos. También, por el estatus que tenemos en con la cadena de hoteles, tuvimos la suerte de que nos dieran un upgrade de la habitación con vista a la ciudad de Jaipur. Además, tuvimos acceso al lounge con desayuno gratis y en la tarde también teníamos bebidas y comida incluida por dos horas. Sabrás que lo utilizamos al máximo por lo que ahorramos bastante en Jaipur. ¡Todo un éxito!

Jaipur fue para nosotros una ciudad diversa que nos recibió llena de colores como preámbulo a la celebración del Festival Sagrado (Holy Festival), del cual te contaré cómo nos fue en nuestro siguiente post. Aprovecho para compartirte nuevamente el enlace de nuestro post: 10 tips que debes de saber antes de visitar India.

¿Has tenido la oportunidad de ir a la ciudad rosa? Cuéntanos tu experiencia.