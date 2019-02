El avión que no ha despegado

Usualmente, usamos la frase “se te fue el avión”, para hablar de momentos que dejamos pasar para resolver asuntos pendientes o que surgen en un momento dado. En estos días, los aviones están muy de moda tras el confuso operativo gubernamental para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, colaborando con el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Pero de ese avión no es que quiero hablar, aunque muy bien pudiéramos cuestionar dónde ha estado la ayuda humanitaria organizada a los países pobres más cercanos a nosotros, como Haití. Claro, pero ese caso no es ideológicamente atractivo en este momento.

Quiero hablar de un tema que para muchos parece causa perdida y no lo es. Me refiero al tema de la educación, asunto que atiendo con frecuencia en este espacio porque considero que debe ser nuestra prioridad como país. A Puerto Rico no se nos ha ido el avión en el tema de la educación, aunque diariamente surgen noticias que nos desaniman como la conmoción que rompió ayer en la tarde tras las noticias de una supuesta orden de arresto contra Julia Keleher por un desacato al Tribunal federal.

Pero en estos días, hemos visto en las redes sociales el caso de Juan Diego Rodríguez Rivera, un estudiante de una escuela pública de Caguas, que fue admitido a la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos. Su foto, con la carta de admisión en mano y una amplia sonrisa, se hizo viral en las redes sociales y fue motivo de regocijo para todos nosotros. La reacción de muchos fue decir: “¡No todo está perdido!”. Pues no lo está y qué bueno que nos damos cuenta.

El caso de Juan es uno de muchísimos casos de éxito en el sistema educativo de Puerto Rico, tanto público como privado. Miles de niños y jóvenes llegan diariamente a las escuelas a dar el máximo para cumplir con sus metas. Miles de maestros llegan a sus salones para ser de apoyo fundamental en esa carrera larga que emprenden nuestros estudiantes. Otros tantos están recibiendo cartas de admisión a otras universidades, incluida la también prestigiosa Universidad de Puerto Rico.

En este contexto, es importante que la agenda del país siga siendo mejorar las escuelas y darles más herramientas a estudiantes y maestros. Que la implementación del programa de vales educativos y escuelas chárteres no siga promoviendo las desventajas sociales. Hay que trabajar por un sistema educativo de primera, punto. En todos lados, en lo público y en lo privado. Recordemos que, en muchos otros temas, el avión ya despegó para Puerto Rico…En este no, y Juan Diego nos lo recordó esta semana.