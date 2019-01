Consejos para viajar a Jordania

Cash is king- Además de utilizar tu tarjeta de crédito para que acumules puntos por transacción – y que no te cobren por cambio de moneda- debes de tener efectivo pues una vez sales de la capital es mucho más difícil conseguir que acepten tarjeta de crédito. Si haces buen uso de tu dinero en efectivo, entre USD $200 a USD $300 por una semana es suficiente, todo dependerá de lo gastos que incurras más allá de gasolina o alguna entrada que no cubra el Jordan Pass, comida, regalos, etc.