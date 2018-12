Opinión: Periodismo 2019

El periodismo de 2019 será de pura transición a innovadores conceptos que van de la mano tecnológica. No es para menos con tantos adelantos. No podemos hacer periodismo sin aceptar la transición al móvil como aparato indispensable, y ahora se añadirán otros dispositivos, como relojes, anillos y pulseras para recibir información, redactar, grabar, editar y transmitir.

Acostumbrarnos a ver, escuchar y leer en pantallas pequeñas es ya normal. Todos los medios de noticias asegurarán sus apps por su objetivo de inmediatez y actualidad. Los medios de comunicación son conscientes de la transformación y la necesidad, de manera que la inversión y continuo aprendizaje nos sirven para definir el futuro del periodismo. Lo que da escalofríos es lo rápido de los avances. Es decir, cuando ya aprendemos una nueva manera de contar lo ocurrido, de repente cambian los sistemas por pura mercadotecnia. Entonces, nos sentamos a esperar un nuevo entrenamiento. Para poder estar presentes y activos, no podemos perdernos ningún adelanto del mundo informático.

Las nuevas tendencias señalan a un periodismo más inteligente con datos precisos y contrastados. Para cumplir con la demanda de información, se duplicará la ayuda de la inteligencia artificial para generar contenidos atractivos con datos ya en sistema. Todos los medios de comunicación quieren aumentar sus audiencias. Para posicionarse utilizarán programas especializados que encuentren datos y descubran historias sorprendentes a nivel de 2,000 historias por segundo. Así como lo lee. Supongo que a muchas personas o implicados en esos datos no les gustará, pero el problema de negar la entrega de documentos públicos ha propiciado el crecimiento del interés por investigar con datos precisos. Para ello hay en el mercado apoyos que contrastan información a través de sistemas especializados de computación. No son ilegales y lo que hacen es ayudar al periodista serio e investigativo a encontrar datos y descubrir historias que una vez los señalados quisieron ocultar. De otro modo, no se hubiesen desenmascarado los llamados papeles de Panamá. La verdad siempre saldrá a flote, pero hay que ser cauteloso en el uso de los datos, pues se podrían cometer errores que costarían la supervivencia del medio.

En esa carrera desenfrenada de la inmediatez, los medios de comunicación también tendrán que hacer la transición a las nuevas plataformas de audio y video para llegar a las nuevas generaciones. El periodismo de marca también ofrecerá opciones reales a los periodistas que trabajan por su cuenta. Ese nuevo periodismo ofrecerá contenido de acuerdo con los gustos de la audiencia que, previamente, han sido medidos. Si el medio conoce mejor a su audiencia, puede segmentar la publicidad y trabajar el periodismo de marca con todo el profesionalismo que requiere. Por lo tanto, la personalización de los contenidos será la tendencia que marcará el periodismo de 2019. El aumento de las producciones mediante podcast continuará como tendencia por los gustos y las nuevas formas de llegar a los consumidores.

Todos los medios de comunicación que no son electrónicos tendrán que invertir en video si desean optar por calidad y multimedia como la nueva realidad periodística. Además, tendrán que adentrarse al mundo de ofrecer contenido sin tener que estar conectados. El llamado off-line de datos llegó para quedarse. Tal como lo hace Netflix, que permite descargar para ver sin conexión de datos. El asunto de la credibilidad informativa y la seguridad también será tendencia, porque hoy, más que nunca, los medios de comunicación son amenazados. Las acusaciones de noticias falsas y la falta de respeto de entidades gubernamentales a nuestra labor no cesará, por lo que se redoblará el aparato de seguridad que rodea a las fuentes de información para poder revelar datos contrastados.

Me parece que, si todos los periodistas están dispuestos a continuar con su educación en el uso de la tecnología, podrán obtener mejores resultados profesionales.