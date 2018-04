Cuando el amor se acaba

Lily García

“Se acabó el amor”. Es una frase que escuchamos frecuentemente como respuesta a la pregunta “pero ¿qué pasó?”, cuando nos enteramos del fin de una relación de pareja. Hay quienes piensan que, si se acabo el amor, es porque nunca lo hubo. Tal vez. Después de tres divorcios y par de misas sueltas, el amor “para toda la vida” sigue siendo un gran misterio para mí.

No me cabe duda de que puede haber muchas razones por las cuales el amor se acaba, y no me refiero únicamente al amor de pareja, sino también al que sentimos por otras personas cercanas. Tal vez una de las razones más frecuentes y menos reconocidas es la del resentimiento acumulado.

Resulta completamente normal el que sintamos coraje hacia personas que amamos. Podemos tener diferencias, algunas, posiblemente intensas, pero luego de hablar negociamos, soltamos el coraje y continuamos con el amor intacto.

No ocurre lo mismo con el resentimiento, que se va acumulando. En ocasiones, son pequeñas cosas que nunca se hablan, y al no salir a la luz, van echando raíces y ocupando el espacio donde una vez habitaron sentimientos hermosos. Es curioso cómo, muchas veces, nos quedamos callados por evitar el conflicto sin percatarnos de que, poco a poco, estamos alimentando un conflicto mayor.

Nadie que amó en realidad deja de amar de un día para otro. El amor no se muere, lo matamos poco a poco robándole el oxígeno que necesita para mantenerse con vida. ¿Cómo logran sobrevivir aquellos que llevan muchos años de relación feliz?

Lo primero es escoger las batallas y enfocarse en aquello que los une, en vez de en lo que los separa. Otra cosa que hacen es reconocer cuando algo les está molestando y que hay que hablarlo. Dicen los que saben que uno nunca tiene coraje por la razón que cree, sino que siempre hay algo detrás. Identificar eso que hay detrás será determinante para poder tener una discusión saludable. No permitamos que el resentimiento acumulado nos ahogue el amor, porque si algo necesitamos en estos momentos, es amor en vanes.