8 países para ir en el 2018

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Cada año es una oportunidad para vivir nuevas experiencias, irse de aventuras y viajar a lugares ricos en cultura, paisajes, gastronomía y gente. Viajar es sumar a tu vida un sin fin de recuerdos en donde extraños se convierten en amistades, los lugares se vuelven conocidos y los sabores diferentes en favoritos. La magia de viajar te permite expandir tus conocimientos, a comprender la diversidad y a darte cuenta de que aún hay mucho por descubrir.

Pero, ¿a qué países ir en el 2018? Nos unimos a otros travel bloggers de Puerto Rico, y aquí te compartimos algunos destinos que debes de considerar este año y por qué:

1. Iceland – Miguel (Latitud Perfecta)

Volcanes, cascadas, glaciares, vikingos y auroras son unas de las tantas razones de por qué debes ir a Iceland. Sin duda es uno de los pocos lugares en el mundo que te hará sentir en otro planeta. Es súper seguro y la gente demasiado friendly. Con sus contrastes dramáticos de sus paisajes es un país que te enamorará y levantará ese espíritu aventurero dentro de ti.

2. Bagán, Myanmar – Arnaldo (Diary of Trips)

¡Amo el país! El misticismo de la arquitectura de sus templos, pero sobre todo su gente. La ciudad de Bagán es tal vez mi lugar favorito en el mundo. Esa combinación de arquitectura única de sus miles de templos, recorrerlos en moto, subir y verlos todos, es una estampa que no parece de este planeta. Aquí he visto mis mejores amaneceres y atardeceres en mi vida y no hay mar. Visítalo ahora antes de que el turismo masivo lo dañe.

3. Sevilla, España – Jennifer (Paticaliente por el Mundo)

¿Te imaginas entrar al centro de una ciudad y sentirte en un escenario de película? Esto es justamente lo que sentí la primera vez que visité Sevilla. Y es que entre la gran Catedral, El Alcázar y la Plaza de España, no hay otra cosa que maravillas. Sevilla tiene muchísima historia relacionada a América así que aparte de ser una ciudad encantadora es muy interesante. Si lo que quieres es comer rico y perderte por sus calles, esta ciudad es perfecta.

4. Etiopía – Norbert (GloboTreks)

Etiopía debe ser un destino que no debes perderte en el 2018. Aunque es un país que no muchos visitan, tiene una excelente variedad de experiencias que van desde subir al cráter de un volcán activo, hacer hiking en valles que parecen prehistóricos e ir dentro de las iglesias escarbadas bajo tierra en Lalibela, que en mi opinión son las más impresionantes en África. Etiopía es considerado uno de los países más ricos culturalmente, donde puedes visitar docenas de tribus que aún conservan sus tradiciones tribales de hace cientos de años. Además, es un país barato de viajar y relativamente fácil de explorar y aventurar por tu cuenta.

5. Santorini, Grecia – Diana y Pablo (Andandos)

Cuando buscamos este año un lugar para estar relax, con buena comida, increíbles puestas de sol y un paisaje espectacular, Santorini es lo primero que viene a la mente. Hay muchas cosas para hacer en este destino, pero si lo que se deseas es descansar, también es una opción. Uno puede desde rentar un auto o fourtrack para explorar la isla, hasta tomar un tour en bote para ver el atardecer desde el mismísimo mar Mediterráneo. Es bien difícil escoger un destino favorito, pero si hacemos una lista de los más que nos han gustado seguramente esta isla griega está entre los primeros cinco. Si el paraíso es un lugar en la tierra, ese seguro es Santorini.

6. Lapland, Finlandia – Wilmarie (Latitud Perfecta)

¡Como una postal! No importa hacia dónde dirijas la mirada, estar en Lapland, Finlandia es como estar en una postal. ¡Todo es bello y frío! Pero aquí la naturaleza te deleita con sus colores y estampas en el verdadero winter wonderland. Los días son cortos, pero también un espectáculo de colores en el amanecer, el atardecer y en las noches: las auroras boreales (northen lights). Estas luces en el cielo son mágicas y poder verlas dentro de un igloo, es irreal pero verdadero. Tienes que ir al norte de Finlandia este año y vivir la experiencia de estar en el círculo polar ártico. Una experiencia fría de ensueño.

7. Cuba – Kathy (Viajando con Kathy)

Cuba es un destino que debe estar en tu lista de los países para visitar en el 2018 antes de que se transforme. Existen muchas razones para visitarlo y una de las principales es la experiencia inolvidable que tendrás. Te enamorarás de su gente, música, sus playas paradisíacas y te sentirás seguro como en casa. Viajar a Cuba es tener un choque de realidades, es ver la pobreza al lado del lujo, pero todo conviviendo al mismo tiempo. Y por esa misma razón es que debes de considerarlo como tu próximo destino, porque no hay un lugar tan acogedor y único con semejante riqueza natural, histórica y cultural.

8. Perugia, Italia – Brenda (Traveleira)

A dos horas de Roma se encuentra uno de los lugares más underrated (o infravalorados) de Italia: Perugia. Está ubicada en la región de Umbria y se caracteriza por ser una ciudad entre colinas y por su tradición chocolatera. En octubre, se celebra el Eurochocolate, una de las fiestas chocolateras más grandes del continente. Perugia también alberga la fábrica de Baci Perugina, uno de los chocolates más famosos de toda Italia. Su imponente arquitectura etrusca alrededor de sus calles, su carácter cosmopolita al albergar estudiantes de todo el mundo, y lo imponente de sus plazas, son razones para que en tu próximo viaje a Italia hagas una parada en Perugia.

Este año que apenas comienza, atrévete a vivir otras experiencias de viaje y suma recuerdos memorables. ¿Cuáles son tus destinos de 2018? Cuéntanos.