Qué hacer tres días en Tulum

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Playas hermosas y cristalinas, arena blanca, cultura, traje de baño y sol son solo algunos de los protagonistas por excelencia de Tulum. Esta parte de la Riviera Maya en Cancún, México, se ha vuelto súper popular por toda la diversidad que tiene para todos los gustos y celebraciones, aparte de que, dependiendo de tu agenda, este destino puede ser súper costo efectivo. Sin importar cuánto tiempo estés, aquí puedes escoger entre una gran variedad de restaurantes, hoteles pequeños, cenotes, barras frente al mar, tranquilidad o fiestas bajo la luna llena, que se adapten a tu presupuesto.

Luego de tres años, tuve la oportunidad de volver para celebrar que mi mejor amiga se casaba. Éramos siete mujeres puestas para la aventura, y Tulum fue el destino ideal en el que combinamos diversión, cultura y por su supuesto, margaritas con comida mexicana. A casi dos horas en carro desde Cancún y a solo una desde Playa del Carmen, Tulum se distingue de estas otras dos áreas, por ser un poco más tranquilo en cuestión de ambiente, y con menor cantidad de personas, aunque cada año vaya en aumento.

Si estás pensando ir y tienes pocos tiempo para disfrutar Tulum, a continuación, te comparto algunas áreas que puedes de visitar:

Ruinas:

Ruinas de Tulum: El parque arqueológico en donde están las ruinas de Tulum, es una ciudad amurallada construida por los mayas. Por una parte está el Mar Caribe con su imponente color turquesa, y el resto por murallas de piedra. Esta antigua ciudad es uno de los lugares más visitados en México por su historia y edificios en ruinas. Al entrar uno se transporta y trata de imaginar cómo fue la vida en esta pequeña ciudad con pirámides prehispánicas. La entrada son $4 aproximadamente pero el precio varía si quieres hacer el recorrido con un guía.

Tip: Llega temprano antes que lleguen más turistas en tours… recuerda que es uno de los lugares más visitados de Tulum. Luego del recorrido puedes disfrutar de la playa con las ruinas de testigo.

Otro parque arqueológico es el de las ruinas Cobá que están más en la selva. Depende de tu agenda, añádelas a tu lista.

Cenotes:

• Gran Cenote: Esta área de México tiene un sinnúmero de cenotes y este es uno de ellos. Considerados como lugares sagrados para los mayas, los cenotes es lo mismo que un pozo o manantial que pueden estar en cuevas. Este en particular es así. Nadas entre estalactitas, estalagmitas, peces y tortugas. Su belleza natural es increíble. Eso sí, prepárate para el agua fría que, por cierto, no viene mal con el calor del día. La entrada son $10 por persona y si quieres un snorkel son $3 adicionales.

“Tip: Llega temprano para que lo encuentres con menos personas.”

Esta parte de Yucatán en donde se encuentra Tulum, cuenta con más de dos mil cenotes. Depende en donde te hospedes, busca cuáles te quedan cerca y sé parte de esta maravilla natural.

Gastronomía – Playas

La Eufemia: Lugar ganador en este viaje para nosotras. ¡Tienes que ir! Es un restaurante informal justo frente al mar. Se come bien y económico. Los tacos son considerados como los mejores del área. Tienen música y puedes optar por disfrutar de un día de playa en los muebles que tienen disponible en la arena. El lugar es muy agradable al igual que el servicio. ¿Qué es la Eufemia? El nombre de la mascota del dueño: una perra. (Este lugar nos lo recomendó Pablo, un viajero de nuestra comunidad. ¡Gracias! Fuimos dos días consecutivos ).

Toda la costa de Tulum está repleta de restaurantes, barritas, playas y hoteles para todos los gustos. Basta con caminar y detenerse en el más que te llame la atención. Además de la recomendación de la Eufemia, paramos en Ziggy’s Beach Club a almorzar y en otra ocasión en Cocco Tulum, un hotel con una barra frente al mar.

Tips y curiosidades de Tulum:

• Tulum en lenguaje maya significa pared, lleva ese nombre por la ciudad amurallada.

• Alquila un carro. Nada mejor que tener la libertad de escoger a dónde quieres moverte. Si llegas al aeropuerto de Cancún (CUN) puedes alquilarlo allá.

• No hay estacionamientos públicos, te tocará estacionarte en la calle o pagar por algún estacionamiento improvisado. Así pagamos $8 por todo un día de playa.

• En Tulum puedes moverte también en Taxi. Negocia y establece el precio antes de montarte para evitar sorpresas.

• En taxi de Tulum a Playa del Carmen son $66 por 5 personas, por ejemplo.

• Casi todo se paga en efectivo así que tenlo en cuenta en los lugares de comida o bebida.

• Los cajeros automáticos, están escasos, y si hay, muchos no funcionan o te cobran un porciento altísimo. (En uno me cobraron $12. Auch!)

• Si pagas con tarjeta de crédito, ten mucho cuidado con que no copien tu información. A dos de mis amigas luego que llegamos a Puerto Rico, intentaron hacerles cargos a su tarjeta.

• Verás terrenos en la playa con carpas/toldos… en realidad son “comunidades” improvisadas de personas sin hogar.

• Como cualquier viaje en cualquier país: usa tu sentido común.

Tulum tiene muchísimas playas, actividades y hasta parques acuáticos como Xcaret, Xel- Ha y Xplore que están súper cerca uno del otro. Puedes optar por dedicarle un día a alguno de ellos. ¡Son una buena inversión! Además, puedes dar un paseo por Playa del Carmen que queda solo a 50 minutos aproximadamente o simplemente descansar y quedarte en el área. No importa cuál sea tu agenda, Tulum es un buen lugar para pasar unos días en las bellas playas de esta parte del Mar Caribe.

¿Has ido? ¿Qué ha sido lo más que te ha gustado?