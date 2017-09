No solo los huracanes bajan de categoría, la historia de Rosita

Tirzha Alcaide

Después de Irma todo será diferente. Y no solo hablo de nuestras vidas cotidianas con luz y agua o sin cable ni internet. Como sea que estés dale gracias a Irma. Espero retiren el nombre y no se les ocurra ponerle Irma a ninguna niña. Lo que cambio para muchas personas es la manera que pensamos sobre los más cercanos a nosotros. Tengo que admitir aquí uno sabe quién es quién.

Me escribe una chica muy confundida porque no sabe qué hacer con su situación. Resulta que esta chica, llamémosla Rosita, tiene un jevo y llevan saliendo como sesis meses. La cosa es bastante exclusiva, él no le interesa salir con nadie más y a ella tampoco. Pero no son novios porque él todavía tiene que firmar el divorcio. Cuando empezó el rush de prepararnos para el huracán ella lo hico todo solita, pero había par de cosas que necesitaba la ayuda de él, porque físicamente ella no podía. Pues mientras se acercaba la hora cero, él nunca pudo llegar. Hablaron por teléfono y ella inclusive le dijo “estoy bien, fulano me ayudará, no te preocupes” y como tal él lo cogió. El jevo no apareció hasta el segundo día después del fenómeno. Paso por su casa y le dijo lo difícil que había sido con la familia, tíos, ex mujer/hijos que lo sentía mucho no haberla podido ayudar. Aquí la preocupación de Rosita es, si decirle algo al respecto y recriminarle por el hecho de que no se ocupó de ella o ignorar la situación y no decirle nada.

Yo le dije lo siguiente: Probablemente él no lo hizo a propósito. Lo más seguro él estaba hasta el cuello resolviéndole a la familia inmediata. Pero debió por lo menos pasar un momentito a darle apoyo, un beso y asegurarse que todo estaría bien. Pero no lo logró. Recriminarle tal vez sea impropio pues el en verdad estaba busy. Y pensara que ella es una egoísta, solo pensando en ella. Pero lo que si ella debe hacer es decirle que ella contaba con él y él le fallo. Que ella resolvió y no lo necesitó después de todo, fue afortunado de su parte, pero de no haber sido así, ella hubiese corrido peligro. Lo que sucede entonces es que ya ella no lo ve igual. No, ella lo bajó de categoría como a los huracanes. De ahora en adelante él ya no está al nivel donde empezó, ya él no es su equal, él ahora está un poco más abajo. Y tendrá que trabajar mucho para lograr esa confianza y respeto que ella le tenía cuando empezaron. Pero no creo que lo deba dejar por eso, pues él tiene otras cualidades muy buenas y la verdad los hombres buenos y fieles están escasos. La enseñanza para ella es clara. Solo tiene que ajustar sus prioridades.

Irma nos dejó muchas experiencias y mucho estrés. Tuvimos suerte y salimos airosos pero las relaciones interpersonales también se vieron afectadas. Recibes ayuda de quien menos esperas y de los que sí lo esperabas, pues ya tu sabes COQUI!!!

Si todavía no tienes agua o luz y estás muy cansada te recomiendo vayas algún hotel/motel y descanses por varias horas. Así podrás trabajar y bregar con el día a día que nos toca de ahora en adelante. Vamos todos juntos a reponernos de esto y ayudar a nuestros hermanos de las islas vecinas. Ellos sí, lo perdieron todo y necesitan la ayuda.

