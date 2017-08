Diez tips para acumular puntos con tarjetas de crédito

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

A medida que pasaba el tiempo, sabíamos que viajar se convertiría en una pasión que no tendría vuelta atrás. Por consiguiente, siempre tuvimos en mente que esto conllevaría un gasto y un ahorro. Así que poco a poco buscamos, no tan solo viajar más, sino cómo hacer la mínima inversión para mejorar nuestra experiencia, y maximizarla para tener otras concesiones que alguna vez pensamos que serían imposible. Fue entonces que descubrimos el mundo de puntos y millas con tarjetas de crédito.

Si viajar es una pasión para nosotros, el mundo de puntos y millas (viajero frecuente) es igual de fascinante. Es aquí que descubrimos que nuestro sueño y pasión de viajar más, se convertiría en una realidad.

En el camino nadie nos ayudó y cometimos muchos errores, por eso te compartimos los siguientes tips para que con la menor inversión acumules muchos más puntos que luego los puedes convertir en millas.

1. Tener claro tu objetivo

Es primordial que sepas qué tipo de experiencias estas buscando, si viajar a menudo con menos dinero, quedarte en hoteles de ensueño, viajar en clase ejecutiva o primera clase, entre otras. Estas son las primeras preguntas que debes de hacer antes de comenzar en este mundo. Saber el propósito es clave para que así triunfes y maximices tus puntos.

“Crea un documento en Excel y coloca tus gastos mensuales, ahí tendrás un mejor panorama de cuál tarjeta te conviene”.

2. Analiza tus gastos

Cada tarjeta tiene su programa de beneficios, así que debes analizar en qué es lo más que gastas si en restaurantes (cafés, fast foods, panaderías, etc.), gasolina, transportación, vuelos, supermercados, entre otros. Así tendrás claro cuál tarjeta es la que debes sacar para maximizar tu inversión, o sea, que le saques más puntos. De esta manera acumulas más rápido, lo que se traduce a vuelos gratis u hoteles con menos esfuerzo.

3. Escoge la tarjeta de crédito

¡En este mundo de puntos y millas, la diversificación es clave! Pues a los programas le hacen cambios, al igual que los programas de viajero frecuente, los devalúan.

Por eso tener flexibilidad es ley, porque la realidad es que no existe una tarjeta perfecta, así sea por los travel partners o por la acumulación de categoría (puntos). Por ejemplo, una tarjeta de una aerolínea, como realmente uno maximiza los puntos es comprando todo con su aerolínea, asientos, comidas, vuelos entre otros. Mientras que con una tarjeta travel reward. tienes más categorías, para acumular puntos más rápido (restaurantes, gasolina, vuelos, alojamiento, supermerados, entre otros).

“Tip: Es recomendable tener dos tarjetas de las más utilizadas internacionalmente (Visa o MasterCard) pues si te encuentras con alguna situación que te la roban, se te pierde una o simplemente no la aceptan, pues no tengas problemas”.

4. Hay tarjetas para todo tipo de preferencias

Tienes que saber que hay tarjetas de crédito para todo tipo de sabores, colores y presupuesto. Aunque muchos recomiendan comenzar con una tipo cash back que no pague anualidad, si realmente quieres sacarle partido a esto del travel hacking y estas en serio, tarjetas que cobren anualmente te ofrecerán mejores beneficios, coberturas y garantías. Tres buenos bancos para comenzar son Chase, Citi y American Express.

“Recuerda esto: los beneficios pueden ser enormes”.

5. Utiliza las promociones y los retos

Las tarjetas ofrecen promociones y retos en los cuales puedes maximizar tus puntos. Por mencionar un ejemplo de muchos, de momento te pueden ofrecer 3,000 puntos si gastas $300 en pagos de celular durante x fecha. Ahora mismo tenemos una de estas promociones con una tarjeta de American Express.

6. Utilizar los portales de compras es un plus

Muchas personas desaprovechan la oportunidad de comprar a través de los portales. La ventaja es que a través de las páginas web de las tarjetas, la ganancia puede ser mayor. Por ejemplo, te ibas a comprar unos zapatos que por lo general solo ibas a acumular un punto por cada dólar pero a través del portal te ganas cinco. Claro, verifica si no tienes que pagar por manejo y envío (shipping).

“Matemática simple ¿no?”

7. Existen apps para alojamiento que te permiten duplicar tus puntos

Si tu preferencia es alojarte en hoteles, pues tengo que decirte que existen apps similares a Booking, Expedia y otros, en los cuales puedes buscar tu hotel con sus días, pero con la función de colocar tu programa de viajero, brindándote así puntos adicionales a los que ya vas a ganar por la compra según tu tarjeta. O sea, si tu tarjeta gana dos puntos o tres por cada dólar, adicional, puede ser que estés añadiendo a tu programa de viajero frecuente 1,000 o 4,000 puntos. Win-win!

“Verifica a veces son un poco mas costosas, pero si lograr conseguirlo es tremenda ganga”

Aplicaciones como Rocketmiles, Kaligo y Pointshound son parte de ese kit de estrategia, que permite acumular más puntos con una inversión mínima.

8. Siempre paga con tu tarjeta de crédito

Esto debe ser ley en tu vida: paga con tu tarjeta de crédito siempre. ¿Qué sucede si hay lugares que no aceptan tarjeta de crédito? Existen aplicaciones como Plastiq, que te cobran un porciento y ellos le emiten un cheque al lugar. Analízalo, en ocasiones hace sentido si es una cantidad grande. Nosotros lo hemos hecho y ha sido un éxito acumular esos puntos que antes se nos perdían #travelhacking.

“Tip: Si vas a cenar o darte unos drinks con amigos o familiares, dile que te pasen el dinero y que tú pagas, así vuelves a acumular puntos con la inversión mínima. Aplicaciones como ATH Móvil y Venmo funcionan de maravilla”.

9. Invita a tus amigos y familiares y ganas

La gran mayoría de los bancos tienen un programa de referido que te permite ganar puntos (por lo general son 5,000) si invitas algún conocido y le aprueban la tarjeta. ¡Sencillo!

“Amigos y familiares que valen oro”.

Tip: Si tienes pareja o familiares responsables, los puedes añadir a tu cuenta y el banco te “regala” puntos también. Importante: aunque esto es genial, debes tener siempre presente que es tu crédito, así que disciplina y confianza es primordial para lograr esto.

10. El portal de viajes de las tarjetas de crédito es una alternativa

Si bien el objetivo es acumular puntos con la tarjeta para transferirlos a líneas áreas y hoteles, a veces la cantidad de puntos o millas que nos piden simplemente no se alcanzan. Es aquí donde el portal de viajes de las tarjetas ofrece una oportunidad genial.

Si no tienes los puntos completos, no hay problema, aquí puedes pagar el boleto de avión o el hotel con los puntos que tienes acumulados. No los quieres utilizar todos, puedes pagar con puntos y el restante en efectivo.

“A veces hace sentido utilizarlo, pues al final lo que queremos es viajar a la menor inversión posible pero asegurándonos una buena experiencia”.

Tip: En algunos bancos como Citi y Chase, tus puntos atreves del portal tienen un valor mayor, a veces hasta 50% dependiendo de tu tarjeta. O sea, que si tienes 60,000 puntos lo que podría ser $600 en efectivo (más o menos) en el portal podrían ser $750 o más.

Si desconocías alguno de estos tips, ponlos en práctica, para que no pierdas ofertas ni gastes tanto dinero en viajar. Una vez escuchamos y seguimos escuchando que viajar es caro y es por eso que muchas personas no lo hacen, pues luego de esto no hay excusas para explorar el mundo.

El mundo de puntos y millas es mucho más que los tips que les mencionamos, pero estamos seguros que son una buena base para evitar que pierdas oportunidades y para que vayas tomando conciencia. En las próximas publicaciones entraremos en algunos detalles para transformar y aportar nuevas experiencias viajeras.

¿Ya entraste al mundo de puntos y millas? Cuéntanos cómo te va.