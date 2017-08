Enciende la pasión en tu relación

Tirzha Alcaide

Muchas personas me escriben y me piden consejos de cómo mantener la llama de la pasión encendida en la relación. Me puse a investigar y a continuación algunas de las recomendaciones que encontré.

Cuando una pareja lleva mucho tiempo juntos hay veces que entran en una monotonía. Yo tengo un refrán que he acuñado como mío y es “la cotidianidad mata la pasión”. El día a día de una pareja que conviven puede llevarlos a un aburrimiento sexual. No es que no te guste, no es que no te excite, sino es que verse todos los días cansados o desaliñados afecta el libido.

Pero es algo fácil de solucionar. Si supieran lo sencillo que puede ser. Vamos a darles unos consejitos para que puedan “JUMP START” esa pasión que compartían cuando se conocieron. Recuerden cada cual lo debe adaptar a su conveniencia y necesidades.

El amor es efímero, me han escuchado decirlo en muchas ocasiones, pero más efímero es el libido. Lo bueno es que es relativamente fácil de recapturar, solo hay que hacer un plan y llevarlo a cabo. Dicen las francesas que las americanas no saben usar ropa interior sexy. Ellas siempre andan con sus bragitas y sostenes en juego, Eso las pone listas en cualquier momento. Además uno se siente sexy cuando tienes ropa interior sexy y los hombres reaccionan muy bien al “LINGERIE”.

Otra cosa que te pondrá de humor es el sexting. ¡Cuidado! ¡No estamos hablando de fotos triple X! Solo tienes que enviar fotos sexy, pero suaves, y frases sugestivas. Eso promete despertar el interés en cualquier hombre.

Haz una cita de amor, separa la fecha y haz reservaciones en algún restaurante que sea sexy y cozy. Luego separa una villa en algún Motel. SI!!!! Un motel. Porque en el motel vas a poder disfrutar sin interrupciones ni preocupaciones de que los niños los interrumpan o escuchen. Los moteles han mejorado un 100 % de lo que eran antes. Tienen espacios lindos con balcones, vista panorámica y hasta spa’s. Yo te aseguro que luego de pasar varias horas en una suite con tu amado vas a querer regresar. BTW eso del LOVE MACHINE es maravilloso. Además de otras amenidades como Netflix, room service de bebidas y picadera y hasta jacuzzi tienen algunas. Recuerdo los moteles de Rio de Janeiro eran fabulosos y siempre estaban llenos. Claro, los brasileros son gente bien caliente y el sexo es algo muy normal para ellos. Algo que deberíamos aceptar aquí. En vez de censurarlo.

Cuando se trata de la vida sexual de las parejas vale la pena invertir en el romance y la pasión. Pues al final toda pareja con una relación sexual saludable es una pareja feliz. Saben que el primer signo de problemas matrimoniales es la falta de sexo. Para la mujer el sexo es más que eso. Es como nosotras sentimos amor y damos amor a nuestras parejas. Mantener a tu hombre interesado en ti y contento se logra atreves del sexo, (among other things).

Debo aclarar, esto no es solo para jóvenes. ¡NO! Los mayorcitos también pueden disfrutar del sexo con su pareja. Nada como una noche de motel para recordar… Una aventura sexual mantiene la llama encendida por mucho tiempo. Además el cambio de ambiente/cama/lugar lo hace interesante. Y lo mejor es que la mayoría de los moteles tienen precios razonables. Lo digo porque hice un search y vi las ofertas. Pronto voy a probar uno y les contare como me fue. ¡Ya tengo uno escogido, dicen es el más chic!

