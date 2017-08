Seis páginas con increíbles ofertas en vuelos

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Muchas personas nos preguntan cómo pueden conseguir vuelos económicos y qué aplicaciones utilizamos, cómo escogemos nuestros vuelos, entre otras preguntas relacionadas.

La realidad es que nosotros escogemos nuestros destinos según los puntos y millas que tengamos y según las ofertas que encontremos. Claro, tenemos unos países que queremos ir pero antes que todo, somos fieles en ver a dónde podemos llegar por menos. Viajar es nuestra pasión, y encontrar países y experiencias por mucho menos es nuestra adicción. Esto creo que ya lo sabes…

Qué tal si te decimos que existen páginas a las cuales te puedes suscribir “gratis” y diariamente te enviarán los diferentes tipos de ofertas increíbles, así sean que están a un mega precio, u ofertas en las que las aerolíneas cometieron algún error: los llamados “air fare mistake”.

Para nosotros, todo viajero sea frecuente o no, debe utilizar las siguientes páginas, para que así no sean de las personas que están un año ahorrándolo todo. No pierdas nunca la oportunidad de llegar al país que deseas, y por último y más importante, viaja a un excelente precio.

Suscribirse a páginas web que publican ofertas diariamente los ayudará a conseguir precios increíbles.

Una vez te suscribas a este tipo de páginas, las opciones son infinitas. Nosotros lo hemos vivido. Encontrarás ofertas a países y rutas que posiblemente no sabías que existían o simplemente al país que deseabas. Te hacemos una aclaración: estas ofertas increíbles son todas saliendo de Estados Unidos. Muy pocos son saliendo de Puerto Rico. Si eres flexible con tus fechas, sin duda alguna le sacarás partido a estas súper ofertas. Así nos pasó a nosotros cuando viajamos a Bali hace dos años.

Algo muy importante sobre estas páginas es que son short deals, o sea son ofertas que son tan llamativas y tan increíbles que es posible que duren minutos, horas o días. Todo depende qué tan atractiva sea.

Tip: Cuando sean error air fare, no lo pienses dos veces. Cómpralo pues estas ofertas se van en segundos, total, tienes 24 horas para cancelar el vuelo si por alguna razón no puedes viajar.

Las mejores son las error air fare por parte de las aerolíneas, estas se acaban enseguida ya que los precios son literalmente ridículos. Para estas últimas, la aerolínea hace la aclaración que está de parte de ellos si redime el precio del boleto o no. Nunca se pierde nada por intentar. Al igual que cuando las aerolíneas establecen o quieren conquistar una nueva ruta, verás la guerra de precios mucho antes de que salga al público general.

Tip: Cuando suceda esto, nunca llames a la aerolínea pues ahí levantarás sospechas y podrán cancelar o modificar el precio. De esta manera te verás afectado tú, al igual que todos nosotros.

Esto nos sucedió en un vuelo que compramos de Los Ángeles a Puerto Rico (one way) a tan solo $320 por los dos en un horario que por lo general es mucho más costoso.

A continuación, las páginas a las cuales debes suscribirte y que debes de aprovechar ya que hasta el momento son gratis:

Theflightdeal & Secretflying– Estas dos páginas son el tesoro que estabas buscando. Aquí encontrarás ofertas únicas en cuanto a vuelos en diferentes rutas, ciudades y países del mundo. Lo increíble de estas páginas es que te brinda la oferta detallada, te muestra de qué fecha a qué fecha parece ser viable ese precio.

También te muestra cómo puedes buscar ese vuelo y cómo comprarlo, cuántas millas vuelas y acumularás. Asimismo, si te permite hacer un stopover u openjaw y al final te indica las posibles páginas que puedes utilizar para hacer la reservación. Es genial pues básicamente ya tienes casi toda la información para reservar tu vuelo.

Como bien hemos dicho, todo depende de la flexibilidad que tengas para viajar o alternar las fechas. Estas páginas también te brindan la oportunidad de poder viajar con las mejores aerolíneas del mundo, lo cual tu experiencia de viaje sería totalmente distinta. Por último, también ofrecen artículos y noticias para que estés al día de lo que sucede en cuanto a aeropuertos, seguridad y todo lo que tenga que ver con viajes.

Thrifty Traveler – Similar a The Flight Deal y Secret Flying, te envían ofertas al igual que de vez en cuando también te ofrecen tips and tricks de viajes.

Scottscheapflights – Ofrece de la misma forma que las anteriores, ofertas de forma gratuita, pero esta en particular puedes pagar una mensualidad (Premium) y te asegura que seas de las primeras personas en enterarte de ofertas interesantes. La mayoría de los vuelos son de aquí a 6 meses así que tienes tiempo para pedir las vacaciones.

Farecompare – Brinda ofertas de vuelos, hoteles y alquiler de carros. Adicional, incluye unos artículos para ayudar a todo viajero con tips & tricks.

Airfarewatchdog – Muy parecida a Farecompare, ofrece ofertas de vuelos y hoteles. Cuenta con un blog donde publican artículos que pueden ser útiles para el viajero. También al igual que Farecompare puedes establecer alertas específicas de algún vuelo o estadía.

No nos cabe la menor duda que esta información tendrá mucho valor para ti, pues la gran mayoría de las personas la desconocen y la necesitan. Búscalas y pruébalas para ver si encuentras lo que estás buscando como ese viaje tan deseado.

Pero es importante que sepas que estas páginas no reemplazan tus aplicaciones para buscar los precios de vuelos, todo lo contrario, refuerza la estrategia y el objetivo que tengas en mente para ese viaje tan esperado. Se trata de tener opciones e información para que puedas actuar. Aqui el enlace de las aplicaciones que nosotros utilizamos: Travel Apps .

Viajar no es ningún secreto, ni ninguna ciencia, solo es como todo: tener la información precisa y las herramientas correctas para lograr una experiencia inolvidable. Tu bolsillo también te lo agradecerá.

¿Conocías de estas páginas? Cuéntanos.