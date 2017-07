Tirzha Alcaide

Buen tema, cuando me lo envió el productor para el contenido del segmento en Fidelity 95.7, estaba en la panadería de Ocean Park junto a tres hombres muy guapos. Uno casado y los otros dos divorciados, dos dijeron que no y uno dijo que es algo de día a día… Luego lo presenté a mis seguidores y amigos en las redes sociales y las contestaciones fueron diversas.

Haciendo mi research me topé con un blog que escribí hace tiempito sobre el #GendelaInfidelidad. Ahora concurro con el estudio nuevamente y me sostengo en mi teoría sobre la infidelidad y en particular sobre el #MUJERIEGO.

Se dice que algunos comportamientos son aprendidos y otros son genéticos. Pero si se da el caso que es genético+aprendido se tiene un perfecto #DonJuan. El estudio sobre el gen de la infidelidad no dice que es solo para el hombre. En realidad, lo tenemos ambos sexos. Pero la mujer cuando está criando sus hijos no tiene tiempo para infidelidades. Pero el hombre, al contrario, aprovecha que su esposa esta siempre busy para levantar su nariz y buscar las féminas que están disponibles para un fling. Por tal razón es más común un hombre mujeriego que una mujer “hombreriega”. *Las mujeres hombreriegas lo reconocen y suelen ser solteras*

¿Se puede rehabilitar un mujeriego? Yo pienso que en realidad no, pero es una lucha diaria. Ya que es genético y trae esa debilidad en su carácter. Pueden llegar a ser adictos al sexo y eso los lleva a la infidelidad compulsiva. Aquí es donde uno debe identificar los comportamientos obsesivos compulsivos de un hombre. Todos tenemos una obsesión, pero cuando afecta a terceros ya es un problema.

El mujeriego joven 20+ en realidad debe estar probando lo que hay y cuando quiera tener hijos que busque la que más le guste y le convenga, para entrar en relación monógama. El que a los 30+ sigue brincando de cama en cama tiene indicios de que será un mujeriego habitual o un nini. Cuando un hombre es mujeriego a las 40+ el problemita ya es un hábito. Y a menos que se canse del lifestyle, rara vez deja de ser mujeriego. Si tiene 50+ y sigue brincando de novia a novia este si está queda’o y no se le puede creer nada de lo que dice.

Si estudias el comportamiento o su historial de novias, podrás determinar un patrón. Yo pienso debemos tener un registro de #EXNOVIOS!!! Esta semana me escribió una chica para pedirme información de un EX mío. Resulta que ella le preguntó a una conocida y esa chica le dijo me preguntara a mí, ya que yo también había salido con él. Yo solo le dije, ve a mi primer webisode #QuienEsTirzha y verás la historia de él. Luego le dije que hablara con una amiga de mi amiga que también paso por sus manos. Este doñito ya tiene 60+. Lo mío con él fue hace más de 20 años y aunque ha tenido relaciones que le han durado más que otras sabemos que no tiene consistencia ni compromiso con nadie. Es un egoísta mujeriego. Tratar de cambiarlo es imposible. ¡Imagino se calmará cuando se le deprima el pájaro! Y ni la Viagra le funcione. Puedo decir con mucha tranquilidad que vi el KARMA pasar frente a mis ojos. Al final después de todo lo que averiguó, decidió no salir con él.

A fin de cuentas, la mayoría de los encuestados comentaron que NO, los hombres mujeriegos no son rehabilitables. Debo decir que la sexóloga Carmita Laboy me comentó que sí al 99 %. Si estás enamorada de un mujeriego y no quieres pasar malos ratos a granel, déjalo. Puede que en algún momento se rehabiliten, pero si es genético es muy difícil. El que es alcohólico es alcohólico toda la vida. Que se quiten y recaigan es normal. Usualmente son unos chulos y enamoran con mentiras y cosas lindas, pero no se pueden contener.

Búscame en Facebook Tirzha Vive la Vida que Ama y The Dating Guru.