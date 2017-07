Cuando se te deprime la CUCA, depresión vaginal y sus síntomas

Tirzha Alcaide

“Lo peor del caso es que no existe una cura para vulvodinia, aunque sí hay tratamientos disponibles. ¿Cómo evitarlo? ¡Fácil! Tu mejor opción para evitar la vulvodinia, es tener sexo, MUCHO sexo porque promueve el colágeno saludable y las células que mantienen el flujo de sangre en esa área. Y bueno, si no tienes pareja, ¡la masturbación también ayuda! Lo importante es la estimulación sexual ya que te hará feliz y, al parecer, ¡también hará feliz a tu vagina!”.

Me quedé #frozen. No podía creer lo que leía. ¡En ese momento entendí! Por fin, alguien explicaba bien lo que sentía. Pensé era otra cosa, hormonas, menopausia, falta de sexo. Yo que sé… Hasta que un amigo de Nueva York me envió el blog. Era un contenido liviano, que describía brevemente una condición extraña.

Sabrán que hice research y me leí todos los blogs al respecto. Pero la realidad no tenía que leer tanto pues a mí me dio, aunque muy brevemente, pero me dio. Y lo curioso es que se va, sin son ni ton, desaparece de repente. Al menos así me ocurrió a mí. Y creo que eso de la depresión es real. Hay síntomas físicos, mejor dicho, los síntomas son físicos, los puedes sentir, pero son ocasionados por un estado emocional de la vagina. ¡De repente he realizado que al igual que el hombre, nuestra vagina tiene una cabeza y en el caso de nosotras, SE DEPRIME!

¿Qué es lo que sucede exactamente? Pues se cierra o encoge la vagina, para empezar. Luego, en la mayoría de los casos hay falta de lubricación, y lo peor es que duele la penetración. Esos son los síntomas más comunes. Hay otros, muchos más, pero esos son los que predominan. Se le llama #Vulvodinia. De los blogs que leí este me gusto más y es de donde sale el quote al principio. http://segundoenfoque.com/que-es-la-depresion-vaginal-31-250740/.

Testimonial de Lola 56: “Llevaba 10 años soltera. Pero no quiere eso decir que no estaba teniendo sexo. Aunque no con frecuencia, pero había actividad. Hace como 1 año atrás, imagino es por la post menopausia, el coito era un poco doloroso. Pero yo lo manejaba. En una aventura inesperada con un ex, me dolió! Yo pensé, bueno talvez es por su tamaño que es mas generoso que lo que acostumbro… Pero ya la próxima vez, sentí lo mismo. Me preocupe y busque info pero todo lo que encontré era sobre un medicamento en crema de hormonas. Pero yo no soy de medicinas. Prefiero los productos naturales. Así pasaron como 6 meses mas y seguía doliendo las pocas veces que sucedía… de repente comencé a salir con alguien nuevo y como es normal, los beneficios de compartir tu cama con un hombre son las hormonas y feromonas que recibes de él (among other things)”.

Y así, de sopetón, se le quitó la depresión a la cuca de Lola y anda contentita por ahí Viviendo la vida que AMA.

El cuerpo humano es todavía un misterio, hay tantas cosas que descubrimos cada día. Que nuestra vagina se deprima es algo natural. Si consideramos que ella es un órgano con dos propósitos. Y el más placentero para ella es el sexo, lo cual la estimula, y la pone muy contenta. Se siente feliz, viva y alegre cuando juega con su amigo favorito. Pero si la dejas solita por mucho tiempo se deprime, se cierra, apaga las luces, cierra las plumas y se acuesta a dormir. Necesita un amiguito que le haga cosquillas, la acaricie y la despierte de su sueño. Nunca es tarde. La mujer tiene la capacidad de tener sexo hasta que ella quiera. La falta de uso es lo que la pone deprimida. En muchos casos la vagina se recupera solita y todo vuelve a fluir de maravilla. Pero en otros casos necesita ayuda. Busca un buen lubricante natural que ayude si sufres de resequedad. Es recomendable mucho Foreplay, y el hombre debe practicar sexo oral para ayudar con la lubricación y el placer. ¡Y veras que muy pronto estará todo chuchin!!!