¿Puedes enamorarte después de los 50?

Tirzha Alcaide

El amor es efímero, llega de sopetón, no te avisa. Y esto es así, no importa la edad. No sé si lo saben, pero soy 50+. Hablo de sexo y dating en este blog, en mis segmentos radiales y en la tele.

Últimamente me preguntan mucho: ¿Es posible conseguir pareja y enamorarse después de los 50? Me puse a investigar los blogs sobre el amor después de los 50 y concuerdo con la mayoría de ellos. ¡¡¡¡SI SE PUEDE!!! Clichoso, pero real. ¡Pero no es tan fácil como cuando uno tiene 20!

Vamos a ponernos al día con esto. La edad es un número y no garantiza la madurez de las personas. Hay jóvenes muy serios y maduros y hay ancianos inmaduros y joviales. Lo que nos dan los años es experiencia, y eso es lo que nos ayuda a discernir y tomar decisiones acertadas. Aunque dicen que cuando uno se enamora pierde la cordura, bajas a la realidad de vez en cuando y puedes evaluar con claridad tu situación. ¡O tus amigas se ocupan de abrirte los ojos!

Lo primero que debes tomar en consideración es: ¿Te llena el gusto? , ¿Cuan compatibles son? ¿Hay química? ¿Te excita/satisface sexualmente? ¿Te vez compartiendo tu vida con el/ella?

Luego, cuando estén más acoplados y estén pensando entrar a una relación más seria, esto conlleva tomar decisiones. Debes considerar los hábitos/costumbres de tu pareja. Si él acostumbra levantarse a las 4 de la madrugada todos los días, y tú no eres un morning person, sabes que será algo con que tendrán que bregar. Debes también considerar las creencias religiosas/espirituales. Tú eres católica no practicante y él es mormón practicante; eso será tema de discusión y compromisos. Otra cosa importante que debes evaluar en esta etapa es el plano económico. Tú estás cómoda con tu casa salda y cero deudas y él, tal vez, está pagando los estudios de sus hijos, la manutención y deudas. Créanme cuando les digo que el tema económico puede ser un deal breaker. En esta categoría hay que ser muy exhaustiva y minuciosa, porque cuentas claras conservan amistades.

La realidad es que cuando uno se enamora y siente el poder del amor es difícil pensar claramente, pero cuando ya eres maduro hacer sacrificios muy grandes por estar con la otra persona es muy difícil. Ya no te mueres por nadie. Ya nada te sorprende y esa persona tiene que ser muy compatible contigo para que no se sienta como un sacrificio y que no te cueste tener un compromiso.

No puedes pensar por un momento que puedes cambiar a otro cuando son mayores de 50. Vas a tener que entender y aceptar que, a esta edad, la gente no cambia. O lo quieres así o te quitas. Lo ideal es que sean compatibles en el 75% de las cosas, y que siempre traten de ser complacientes y buscar lo que los une y no lo que los separa.

Cuando las personas están hechas el uno para el otro la relación y todo se hace fácil. Es como si el universo conspira para que todo sea cómodo y en armonía, y cuando eso sucede después de los 50 es como un regalito que te da la vida. Un regalito que traerá felicidad a tu vida y se te verá en la cara que estás enamorada. Es una verdadera dicha encontrarse con alguien que despierte pasiones en ti y que pueda ser tu compañero el resto de tu vida. ¡¡Y ni hablemos del sexo!! En el blog de Huffington Post que leí hablan de las maravillas del sexo después de los 50.

Vea del Huffington Post: 9 reasons why people over 50 have the best sex!!

No pierdan las esperanzas amig@s. La pedra que está para uno, no hay quien te la despinte. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que no es algo que puedes forzar. Debes estar receptivo y dispuesto a darle una oportunidad al amor, y saber reconocer en esa persona las cualidades que tú estás buscando en una pareja.

Ahora, hay que ser proactivo. No pretendan que llegue a tu casa un día el amor de tu vida porque eso está bastante difícil. Tienen que salir, divertirse, conocer gente nueva, entrar a alguna aplicación de solteros y salir con diferentes personas. Eso te ayuda a saber lo que NO quieres, para que estés lista cuando llegue el que SÍ es.