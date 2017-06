Anguilla: una experiencia relax cinco estrellas

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Anguila es una pequeña isla británica en el Caribe que esconde un tesoro poco conocido: una experiencia relajante, placentera y a la altura de cinco estrellas.

Llegamos un jueves al mediodía a través de Seaborne Airlines desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en un vuelo de 40 minutos aproximadamente. El trayecto hacia la isla fue espectacular. El vuelo fue cómodo, sencillo y especial porque, ya que el avión no sube tan alto, pudimos apreciar el mar color turquesa que rodea otras islas pequeñas. Sin duda esa hermosa vista fue un recordatorio de lo afortunados que somos de vivir en el Caribe.

¿Cuáles eran nuestras expectativas? Antes de llegar teníamos un poco de duda sobre cómo sería esta otra isla del Caribe, si se parecería a sus vecinas o qué tenía para ofrecernos, fueron algunas de las preguntas que nos hicimos. Pero estábamos muy bien acompañados. Así que el instinto fue dejarse llevar y aprovechar la experiencia junto a la persona de ventas de la agencia de viajes A&A Tours y de la encargada de turismo en Anguila, quienes nos extendieron una invitación por motivo del 50 aniversario de su independencia.

Llegada a Anguila

Teníamos en agenda recorrer toda la isla para ver sus playas, hoteles y todo lo que tiene para ofrecer pero antes llegamos a nuestro hotel The Reef By CuisinArt. ¡Wao! Literalmente nos transportamos a la arquitectura de Marruecos, con un toque elegante y tropical. No podíamos pedir más. El lobby es impresionante por su diseño, tiene una vista a la piscina que a la vez te lleva por un pasillo visual para que puedas contemplar a lo lejos a la isla de Saint Marteen. ¡Estar más tropical y caribeño era muy difícil! Aquí todo estaba nuevo. A penas hace seis meses que estrenó el hotel en Anguila.

El proceso de check-in fue rápido y sencillo, acompañado de un welcome drink haciéndonos sentir como en casa. Una vez ya set y tropical, nos llevaron en un carrito de Golf a la habitación. Si el hotel era impresionante sin duda nuestro cuarto fue aún más impresionante. Por cuatro días nuestra casa fue una villa Junior Suite con vista a la playa y a Saint Marteen. Sin duda, esta ha sido una de las vistas más impactantes que hemos tenido en la vida ¿Por qué? Porque dormir aquí sin cerrar las cortinas era de ensueño, por las noches tenía luna llena con estrellas y en las mañanas un cielo lleno de colores…toda una obra de arte.

Luego de recorrer todo el cuarto y los alrededores del hotel, era momento de experimentar la vida nocturna y la gastronomía de Anguila. Explorar y conocer la comida en otros países forma parte de nuestras pasiones al igual que viajar. El primer encuentro con la comida de aquí, fue en el restaurante japonés Tokyo Bay en el hotel vecino CuisinArt Golf Resort & Spa. El Chef nos preguntó si queríamos que nos sorprendiera o si íbamos a pedir alguna opción del menú. Las respuestas fueron obvias: “sorpréndenos”. Lo demás fue historia. Ha sido uno de los mejores sushis que hemos probado en el mundo. Fue una combinación de sabores tropicales, frescos y de creatividad del Chef natural de Nueva York.

Pudimos también experimentar la gastronamia frente a unas hermosas playas tanto de día como de noche en los restaurantes Ocean Echo y Da Vida. ¿Te mencioné que la comida fue espectacular? Sí, se los dije.

Nuestro viaje continuó con una agenda full time, pero sin duda tanto los hoteles como la gastronomía fue algo que nos tomó por sorpresa. La comida estaba confeccionada con ingredientes del mar y con gran influencia de India al combinarla con especias, piques y otras fusiones deliciosas.

En cuanto a los hoteles, no existen los All-Inclusive, pero los que hay son de ensueño sin tener que envidiarle nada a hoteles de otras islas e inclusive hoteles asiáticos. Ofrecen comodidad sin límites y exclusividad que te harán sentir en el paraíso. Artistas como Leo Messi, Shakira, entre otros han venido hasta Anguila buscando esa tranquilidad y exclusividad que también nosotros pudimos sentir. Claro, hay hoteles para todos los gustos, colores y presupuestos.

Sin duda los colores de las playas de Anguila son mundiales. Tal vez la naturaleza conspiró a nuestro favor porque los días eran esos típicos de verano con un sol fuerte, cielos azules pero con nubes suaves que paseaban por el panorama. Todos esos elementos, y sin olvidar que es low season y que la isla estaba practicamente vacía, nos hizo sentir súper tropical en una isla en medio de la nada pero teniéndolo todo.

Aparte del recorrido por toda la isla, nos regalaron una sorpresa: disfrutar todo un día de una islita tipo “Palominito” llamada Sandy Island. La diferencia es que tenía un “chinchorro restaurante” en donde se podía pedir bebidas y comida fresca del mar. La vida y el planeta nos regalaron un día más tropical que una palma de coco. Éramos los únicos, así que la isla era para nosotros.

Este viaje fue uno inesperado pero súper gratificante y especial. Asumimos el reto luego de estar casi siete meses sin parar de viajar. Anguila nos regaló ese détox del estrés cotidiano, esa relajación de los viajes constantes y esa sorpresa de cómo una pequeña isla sorprende por completo.

Sin la gente de Metro Puerto Rico que nos hicieron el reto, el personal de A&A Tours que hicieron toda la coordinación, el equipo encargado del turismo de Anguila y las personas de Seaborne, este viaje no hubiera sido como fue. Dicen que cuando uno obra para bien lo demás son bendiciones, y así lo sentimos ese fin de semana.

Este viaje nos reafirmó que a veces, como viajeros, optamos por ir muy lejos para ver aguas turquesas o atardeceres preciosos, sin embargo, muchas de estos espectáculos los tenemos súper cerca de nosotros, como en Anguila. Muchos turistas se mueren por venir al Caribe y la realidad es que en el mundo hay espacio para todos los gustos y colores y lo bueno es conocer y saber que tenemos opciones tan cercanas a nuestra casa. Nuestro pedazo de tierra, Puerto Rico, no lo cambiamos por nada, pero sin duda Anguila es otro paraíso del Caribe.

Para información de precios y paquetes de viaje, el personal de A&A Tours Puerto Rico puede ayudarte para hacer de tus vacaciones unas mejores.

Sal, disfruta, goza y vive. Luego nos cuentas.