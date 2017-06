Cómo conseguir buenos candidatos en Tinder

Tirzha Alcaide

Amigas últimamente he conocido muchos chicos guapos y con buena vibra en Tinder. Sé lo que me van a decir, que hay unos mocos horribles. Sí, es cierto, pero a cada rato se cuela uno. Quiero poner de ejemplo un #Tronco de #Pollo que encontré los otros días. ¡Cuando lo vi, y leí su perfil dije NA, de mentira! ¡Cómo quedé tan impresionada le di SUPER LIKE! Y rápido apareció él. Muy simpático y cordial además de educado y con buena letra. Quedamos en un café en Kasalta.

Ese día me arregle un poquito más, pero no mucho. Ando en tennis y leggings pues llego de hacer ejercicios. Procuré llegar una hora antes para comer algo y estar relax. Cuando lo vi entrar sabía era él. Antes que nada, mide 6’5” súper alto y súper guapo. Ojos azules pelo abundante y castaño con una barba bien trimmed. Uno de sus brazos estaba cubierto por unos tatuajes muy bonitos. Delgado, pero fit. Pero lo más que me impacto fue su energía. Suave, placentera, como una cosquillita que te hace sentir bien.

Hablamos sin parar por tres horas. Nos comimos unos quesitos y luego caminamos hasta la esquina de casa. Yo viré y él se quedó a esperar su Uber. Esta semana estaba en el Viejo San Juan quedándose, para la próxima estará por la calle Loíza.

Qué bien la pasé. Hablamos de todo, y sobre todo del negocio de Dating Coach, lo cual él también es. Nos veremos la semana próxima pues lo invite a una fiesta de playa importante. ¡Es famoso en mi Facebook, puse la foto que tomé en la panadería y es la más comentada!

Tinder es lo que tu quieres que sea. Si quieres sexo eso consigues. Si buscas amistad, también. Hay de todo. Solo tienes que estar bien clara en el mensaje verbal y visual que envías. Yo solo he tenido que bloquear a dos y fue en la primera conversación. Ellos van directo al grano y tú debes hacer lo mismo.

Aquí lo que debes hacer:

Unos párrafos breves te filtraran bastante de la masa. Unas fotos apropiadas y escogidas también te ayudarán. Esto les funciona a ambos hombres y mujeres. Y como regla: 1) tener una conversación telefónica antes de llegar a conocerlo puede ser ideal cuando tienes alguna duda. 2) A la hora de conocerlo debes ir a un lugar público “Starbucks” y tomar un café nada más de eso. Si es amor a primera vista pues poco a poco lo sabrás. Si te cayo bien y crees que te gustaría compartir más tiempo entonces pueden quedar en algo más serio. Un cine, cena, bailable, lo que tengan en común.

Para los que solo andan buscando sexo esta frase les describe inofensivamente LOOKING FOR HOOKUPS. No hay necesidad de poner fotos desnudas ni de sus miembros, además de ser ofensivas están prohibidas. Y la que ande poniendo fotos provocadoras y solo busca amistad, estas loca o buscas problemas. El hombre es visual pero no trates de engañarlo. Y no pienses atrapar un buen hombre si tu perfil parece el de una “PREPAGO” igual a las chicas si las fotos de el solo son frente a la compu y dentro de su carro…. deja mucho que desear. Tanto los hombres como las mujeres que tienen un perfil interesante, con buenas fotos y contenido suelen ser mas populares y dejan ver un interés genuino en conocer gente. Los perfiles que no dan cara ni nombre normal no buscan nada normal. NO son de fiar.

Tinder puede ser muy divertido y en Puerto Rico no es tedioso. Ya que en realidad no hay tanta población. En Miami una vez estuve revisando la oferta por más de 1 hora, llega un punto que te cansas. Lo maravilloso es que te emocionas un chin cada vez que te haces Match con alguien. ¡Y la mera esperanza de la probabilidad de que te puedas enamorar de alguien, IS WORTH IT!!!

¿No estás en Tinder? ¿Qué esperas? Dale, te vas a entretener.

Sígueme en las redes sociales The Dating Guru FB y Tirzha en Instagram, Twitter. La Matahari en Snapchat. Lunes en Fidelity 95.7FM 5pm y los miércoles en Sal Soul 99.1 FM 3pm.