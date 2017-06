Siete tips para viajar con un ‘toddler’

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Por Carolina Bustillo para Latitud Perfecta

¿Viajar con niños? ¿Y por qué no? Uno de los beneficios es que antes de los dos años viajan gratis, a parte de que es relativamente sencillo viajar con un bebé de menos de 1 año. La aventura comienza cuando se viaja con un toddler (niño de entre 1 y 3 años), o mejor dicho, cuando empiezan a caminar.

Recientemente me tocó esta aventura. Estaba nerviosa y ansiosa ya que era la primera vez que viajaba sin mi esposo y con mi hija- ya más grande- de 1 año y 4 meses. Esta vez el camino para encontrarnos con su papá, ciertamente, fue diferente pero más fácil de lo que esperé.

Lo primero que tienes que saber es que no hay razón para alarmarte ni estresarte si te organizas y vas preparada. Te comparto mis tips de cómo pude tener un buen viaje junto mi toddler para que los tomes en consideración.

1. Escoge tus asientos con tiempo. El even more space es imprescindible ya que tienes más espacio y comodidad. Si además puedes optar por el asiento junto a la ventana, mucho mejor. Para mí, es el indicado cuando andas con un toddler ya que se pueden parar, los tienes asegurados y se entretienen al mirar hacia fuera. Para mi suerte, en la fila que me tocó, un señor había comprado dos sillas para estar más cómodo, así que tenía más espacio para colocar mis cosas y los juguetes. ¡Fue un éxito!

2. Lleva menos cosas/bultos en las manos, especialmente si viajas sola con un toddler. Opta por registrar tus maletas para que te puedas liberar de ellas. Será de mucha ayuda aun cuando tengas que pagar adicional. Unos padres nunca tienen las manos libres, pero sí menos ocupadas. Especialmente cuando pasas por TSA.

3. Camina para ‘cansarlos’. Camina por el terminal para que se cansen. Esto ayudará a que se entretengan y luego descansen en el avión que es cuando hay menos espacio.

4. Ve al baño y cambia el pañal justo antes de abordar. Algunas aerolíneas tienen cambiadores de pañal en sus aviones, pero ciertamente deben de ser más incómodos que los del aeropuerto. Si viajas sola, lo mejor es dejar a tu toddler en el coche, mientras vas al baño y luego cambias el pañal y aprovechas para cerrar el coche para poder entregarlo en la puerta de abordaje.

5. Lleva entretenimiento para ellos. Los niños se aburren, por lo que hay que buscar técnicas para entretenerlos como:

Libros de colorear o pizarra re-usable para pintar.

iPad o tablet con aplicaciones de juegos y videos pre-cargados. Este no es el momento de limitar el tiempo de uso de equipos electrónicos, sino de complacerlos para tu paz y el de los demás viajeros. (Nota: depende al país que viajes con destino final EEUU, puede haber restricciones para equipos electrónicos en la cabina. Lea aquí. )

Sellos fáciles de remover: Estos fueron los mejores $3.99 que he gastado en la farmacia. ¡Salvaron mis minutos de vuelo! Tanto sacarlos del empaque como pegarlos en la mesa del avión y luego recogerlos fueron de gran ayuda.

Juguetes pequeños y nuevos. A los niños siempre les llama la atención las cosas nuevas y diferentes.

Lleva sus galletas favoritas, frutas ya picadas, agua, leche, etc.

6. Hora de la siesta. Durante el vuelo va a dormir… luego de un rato. Al igual que siempre, va a cansarse y a dormir.

7. ¡Relájate! Viajar con un toddler va a ser diferente, pero nada más complicado de lo que hayas hecho hasta ahora. Y lo mejor de todo es que siempre habrá otro viajero o personal de la aerolínea para ayudarte.