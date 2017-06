Cinco maneras de ahorrar para tu próximo viaje

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Dianyelis Torres para Latitud Perfecta

Si fuera a mencionar cual es el comentario que con más frecuencia recibo al regresar de unos de mis viajes, seria este: “Tú no paras la pata’, debes estar ganando muy bien”, y automáticamente resuena mi histriónica carcajada ante tan equivocada aseveración (señoras soy empleada gubernamental, juzgue usted). Mi “travel partner” (Amanda) y yo, solemos referirnos a nosotras como “dos pelás’ decididas a viajar el mundo”; y en este recorrido obstinado y dirigido a llevar a cabo una de mis grandes pasiones, he aprendido grandes lecciones de ahorro que me permiten realizarlo.

Vamos a poner en perspectiva que cada situación personal, estilo de vida y responsabilidades de cada una son distintas, pero a continuación te presento 5 maneras de ahorro reales que sé que puedes adaptar a tu día a día y que van dirigidas a ti, mujer real que me lees.

Basta de gastar 60 dólares por una manicura y 100 dólares por un blower

No es real que alguien me diga “hazlo tú misma y así te ahorras ese dinero” o “abraza tu naturalidad, no te pintes las uñas ni te peines”, sencillamente… no es una opción. Y si eres como yo, sabes lo agradable y lo cómoda que nos hace sentir con nosotras mismas unas uñas rojas perfectamente pintadas y un blower semanal de esos que te hacen sentir como un ángel de Victoria caminando por la pasarela de escarcha.

Y así sea por falta de tiempo para realizarlo tú misma o por falta de talento (en este grupo caigo yo) una manicura y un blower esta vislumbrado en nuestros gastos frecuentes, ¿cuál es mi recomendación? Busca, encuentra y prueba sitios más económicos donde realizártelos. Actualmente pago $15 dólares por Shellac en las manos y pintura regular en los pies cada dos semanas y $20 dólares por un blower semanal. Existen lugares…encuéntralos.

Identifica, maximiza y utiliza tus talentos (Side Job)

En el pasado un profesional tenía múltiples carreras, eran abogados, médicos, poetas y políticos algo que ante nuestra realidad parece imposible, pero soy de las que cree que cuando se tiene un talento y a él va unida una pasión, es un sacrilegio no desarrollarlo y explotarlo (venga… que por algo lo tienes). Al identificar, maximizar y utilizar tu talento, ¿Qué obtienes? Un Side Job o un trabajo adicional a tu trabajo regular.

Ya sea hacer accesorios, vender productos de catálogo, dar clase de piano o de idiomas, cuidar niños, cantar en actividades, hacer uñas, bizcochos, coser, entre otros, (quién sabe si de ahí, surja tu próxima oportunidad laboral o hasta crees tu propio negocio). Me pongo como ejemplo, mi trabajo a tiempo completo es como abogada (baja la ceja… la era del abogado bien remunerado cesó desde la época de los 80’) y en este momento como Side Job soy profesora en una universidad y también soy actriz. Mi recomendación es que ese dinero que generes vaya directamente a una cuenta destinada a tus viajes y de ahí señora mía… ni lo toque, ni lo saque.

Reenfoca y redefine tu vida social

Con el paso de los años y el permitirme explorar experiencias diferentes a las que normalmente estaba expuesta, hoy puedo decir que mi ideal de “vida social” o “jangueo” ha mutado muchísimo y en este proceso me percaté que gastaba menos. Atrás quedó la costumbre de pasar un fin de semana cenando y tomando en el nuevo restaurante de la ciudad en el cual podía gastar de $100.00 a $150.00 en tres horas (venga…que cuando así lo quiero y me lo puedo permitir lo realizo, pero ya no es la costumbre). En su lugar he descubierto la maravillosa experiencia que es hacer turismo en mi isla, trazar una ruta y seguirla.

También lo placentero y divertido que es hacer un picnic una tarde de domingo en un parque, en compañía de un libro, o hacer un brunch con tus amigas en alguno de los apartamentos, o ir a el Callejón de la Tanca en Viejo San Juan y ver y bailar con el habitual bombazo de los domingos, descubrir las playas ocultas de nuestra isla, ver el atardecer en Rincón, comer una arepa en Fajardo, tomar un café en Orocovis, ¿y que tienen en común cada una de estas actividades? Que al realizarlos con amigos o parejas puedes dividir gastos, también empacar tu neverita con la bebida y comida que desees y te garantizo que no únicamente estarás reinventando tu vida social al exponerte a nuevas experiencias y sensaciones, sino que también (con la debida planificación) esteras ahorrando.

Llévate almuerzo

Este es un clásico a la hora de ahorrar y sencillamente es el consejo más efectivo. Al comenzar un plan de ahorro, lo primero que debes hacer es evaluar a dónde tu dinero se dirige. En mi caso sin duda alguna era en comida. Podía gastar fácilmente 200 dólares mensuales en almuerzos y café (y eso querida… puede ser un pasaje a Orlando, Miami y hasta New York) Mi consejo… tomar dos horas los domingo y cocinar y empacar la comida a ingerir en la semana. (Ej. avena, ensalada de granos, vegetales salteados, papas asadas, ensalada de frutas, majado de viandas, entre otras delicias.) Esto no simplemente hará tu semana más sencilla, sino te alimentaras sanamente y ahorraras una gran cantidad de dinero (venga…que una vez a la semana ese almuerzo con tu amiga es meritorio y necesario, pero limítate hacerlo solo una vez).

Ahorrar… es un estilo de vida

Al igual que una alimentación sana, el ahorrar debe ser enfocado como un estilo de vida y no como algo que te cuesta realizar. La manera más efectiva para lograrlo, es sacar el presupuesto que vas a utilizar en algo en particular y atarte a él. (Ejemplo: x cantidad va dirigida a la comida, x cantidad la gasolina, x cantidad a misceláneos, x cantidad para ocio y diversión etc.) Y cuando se te acabe esa cantidad que te propusiste, tendrás que decir “NO” ante ese deseo repentino de comprarte esa camisa, ante esa invitación a cenar, y ante ese café. ¿Con esto qué logras? Vivir de acuerdo a tu realidad y metas financieras.

Para mí viajar no es un lujo, es una necesidad. Es mi manera de aprender, de sentir, es el momento en el que más me siento viva y plena. Cada vez que subo a un avión estoy trabajando en el doctorado de mi vida y espero que estos simples cinco pasos, te ayuden a descubrir el mundo allá fuera.

¿Qué estrategias utilizas para ahorrar para tus viajes?