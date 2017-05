El poder de las Cougars

Tirzha Alcaide

Recientemente en Francia fue elegido un nuevo presidente. ¿Cuál es la novedad? Pues que está casado con una mujer 25 años mayor que él. ¡QUE VIVAN LAS COUGARS! Muy bien por ellos. Porque se enamoraron y no les importó nada y juntos lograron que el fuese electo presidente de Francia, una de las potencias del mundo.

He hablado de las cougars en varias ocasiones. Siendo yo una, tengo vasta experiencia en el cougarism. Las mujeres tenemos una capacidad inmensa para el amor. Nacimos para amar. Al ser capaces de traer un hijo al mundo, eso nos da un instinto que el hombre no tiene. A través de nuestras vidas repartimos amor y criamos hijos. Cuando ya hemos hecho todo lo anterior y de repente nos encontramos solas, el afecto y atención de un hombre joven nos resulta muy estimulante además de ser un afrodisiaco.

Déjame explicarte un poco la dinámica que se puede dar entre una cougar y un cachorro:

Sexo fenomenal

Intercambio de feromonas, que a su vez ha quedado demostrado que rejuvenecen a la mujer (ver blog Las Cougars y las Feromonas)

Coaching y mentoría de la cougar al cachorro

En algunos casos regalos $$$, si la cougar es adinerada

Y lo más importante no están para boberías, la cougar te dirá lo que quiere y sino estas disponible sigue andando

NO TRUCOS NI JUEGOS

Conversaciones maduras, temas de negocios de acuerdo a la experiencia

Siempre han dicho detrás de cada hombre importante hay una mujer. Yo pienso que los lideres más importantes suelen tener una mujer al lado que les ayuda a ser mejor. En el caso del Presidente de Francia vemos una historia de amor que da la casualidad es entre una cougar y un cachorro. Tal vez él no hubiese logrado ser Presidente sin la ayuda de ella. Ha dicho en ocasiones que él no sería lo que es ahora sin ella. Se enamoró de ella cuando solo tenía 15 años. Y no fue hasta los 29 que se casaron. Podemos decir que su formación, los años donde te conviertes en un hombre hecho y derecho, los ha pasado con ella. Tenemos que ver también, es un hombre muy inteligente y sabía lo que quería desde temprano. Se enamoró de ella y se enfocó en lo que quería. Supo identificar que ella podía ser su mejor aliada, su socia en la vida. Y juntos lograron la presidencia de Francia.

La sociedad y las religiones se pasan imponiendo reglas, costumbres y dogmas que en realidad no son la naturaleza del ser humano. El amor no debe tener genero ni edad. Los hombres han vivido una eternidad teniendo todo tipo de relaciones con mujeres más jóvenes que ellos. ¿Porque lo ven mal cuando la mujer hace lo mismo? Nadie le importa que Melania es 25 años más joven que Trump. Pero ven a una mujer mayor con un hombre joven y la critican. ¿Porque? Porque la sociedad y la “iglesia” dice que eso está mal. ¿Pues saben qué? Ni la sociedad ni la “iglesia” me pagan la renta a mí ni a nadie. ¡No está permitido juzgar!!! Somos seres libres y pensantes. Si te enamora de otra persona y da la casualidad que es más joven que tú, se feliz. Mientras dure ese amor y ambos estén de acuerdo todo está permitido. Total las mas famosas lo hacen todo el tiempo. Jlo y Casper, Madonna y Guy Richie (entre otros), Goldie Hawn y Kurt Russell.

Mi consejo a todas las #Cougars es que dense la oportunidad con un hombre mas joven. Pero recuerda “let the cub choose the cougar” porque no se ve bien que andes al acecho por ahí detrás de los cachorritos. Cuando un cachorro se fija en ti es porque esta verdaderamente interesado. Pero eres tu la que decides para que lo quieres.

Sígueme en las redes sociales. Los lunes 5pm en el Happy Hour de Fidelity 95.7 y los miércoles en Mujeres al Poder con Tirzha en SalSoul 99.1.