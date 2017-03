Me conseguí un Cleaning Boy Toy

Tirzha Alcaide

Estoy muerta de la risa. Es que las ocurrencias de la gente son inimaginables. Resulta que recibo un WhatsApp de un amigo #millennial guapo, vamos a llamarlo Nino, necesitaba consultar algo conmigo. Pensé me haría otro cuento de sus problemas amorosos. Pero esto me tomo muy de sorpresa.

Resulta que la última de sus conquistas por la izquierda, Fany, al el sincerarse con ella y admitir ser un “picaflor” y estar en una relación “monógama”, ella reacciono muy diferente a lo que él esperaba. ¡La chica se ha sacado una de la manga que le tengo que decir GOOD 4 YOU!

Fany admitió que ella lo que en realidad necesitaba era un amante, alguien con quien tener sexo ocasionalmente y luego cada cual por su lado. Trabaja mucho y no se le hace fácil conseguir jevos cuando sale. No es bella pero tampoco es fea. Vamos a decir que no se sabe arreglar. De lo demás es average. Tiene 36 años y esta soltera hace mucho tiempo. Tiene su buen trabajo y vive cómoda. Pero Fany no solo dijo que quería un amante, no, ella fue más allá. Ella se puso creativa y le dijo que le gustaría que Nino fuera a limpiar su casa en calzoncillos o tal vez desnudo. Ella solo quería observarlo…admirarlo y tomarse un vino mientras el limpiaba su casa… y tal vez agarrarlo y llevárselo para su cama y acabar con él. JAJAJAJAJAJA muy imaginativa la chica y está bien clara. Pienso que al el ser sincero y decir la verdad, esto causo en ella una reacción igual de sincera, y pues se tiro con to. Eso está bien porque así, de suceder algo, será bajo mutuo acuerdo y ella no saldrá engañada y herida porque Nino la enamoro, se cansó y la dejo para seguir con su novia.

A mí me pareció de lo más amusing. No se me había ocurrido, fíjate, pero mientras más lo pienso más me divierte. ¿Ahora, no es este comportamiento el que tanto criticamos de los hombres? ¿Nos estamos convirtiendo en ellos? Wow, estamos evolucionando, pero no sé si de la manera correcta. Tengo que darle más pensamiento a este paradigma machista. Y les hablare de eso en otro blog.

Lo que sí quiero tocar es el tema de; existe un mercado para el “Cleaning Boy Toy”? Pues a insistencias de Nino puse un post en el closed group de Cheaters in PR en Facebook, donde son todas mujeres y hubo buen response. Ahora, el tiene que hacer su rate card y hacerse unas fotitos. Por lo que dijeron varias chicas, pienso hay mujeres que pagarían porque sea un “machito” fuerte y tonificado que le limpie la casa. Oye, si eres soltera, te gustan los hombres jóvenes y tienes con que pagar una chacha para que limpie, por lo menos una vez al mes me doy el gusto con el BoyToy.

¿Cuál es la ventaja? No tienes que salir de tu casa. Viene con referencias. Porque lo más importante es las recomendaciones de las clientas. Es un chico, limpio, estudios univ. en USA y muy educado. Buena conversación y con gran sentido del humor. Oye, esto es mucho que decir. ¡Considerando que a lo que viene es a limpiarte tu casa! Lo que tu negocies con el ya es entre ustedes dos.

Aquí lo que estamos viendo es que la calle esta dura, y aunque tengas un trabajo y te ganes tus chavos todos están buscando donde y como hacer más dinero. Este chico vio una oportunidad y rápidamente la tomo. ¿Talvez se puede convertir en un Start-Up? The Merry Cleaning Boy Toys.

Recuerdo haber visto un episodio de Shameless donde el trio de Kevin, Veronica y la Rusa tenían un servicio de limpieza topless. Sera que las mujeres ya dejamos de esperar por el novio y estamos dispuestas a tener boyfriend experiences como se den. Y esta es muy conveniente porque matas dos pájaros de un tiro. La limpieza de tu casa y que te poden la finquita.