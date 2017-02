¡No te metas con el mío!

Tirzha Alcaide

En varias conversaciones con clientas, amigas y nuestra comunidad en el grupo privado de Facebook Cheaters in PR, nos hemos percatado que tenemos un problema.

Un problema que nos afecta a todas las mujeres. No solo tenemos que enfrentar un decrecimiento en la población masculina, sino que, de esa población hay que quitarle nuestros queridos amigos GAYs. Luego tenemos las muertes violentas de la población joven de hombres entre 18-30 años y los que están en las prisiones. Son hombres igual. Pero, lo que más que me molesta, y deja mucho que decir, es las mujeres casadas que andan con los pocos hombres solteros que quedan. NO HOMBRE NO. Eso es competencia desleal y un poco vergüenza imperdonable.

¿Tu no entiendes que hay escasez de hombres y que tú ya tienen uno? Después no se quejen cuando una SOLTERA le mueve la cola a uno CASADO.

Las mujeres, y perdónenme chicas ustedes saben yo soy PROWOMEN, #EMPOWERINGWOMEN y muy liberal, pero, no hay lealtad. No nos apoyamos lo suficiente y peleamos por los hombres.

Si tienes la necesidad de un hombre, aunque estés casada, búscatelo casado. No se metan en el pond de los solteros. ¡Este pond está en clara desventaja para las mujeres, no sean c@br… y vengan a sacar los machos de aquí! Respeten para que las respeten.

Entiendo que lo mejor que pueden hacer es divorciarse si es que van a ser infieles. O no casarse en primer lugar. No todos son marriage material, evalúalo bien amiga, mira sus finanzas y su historial de relaciones. Si no le habla ninguna de las ex’s, there’s something wrong with him. En las ansias de atrapar un hombre muchas se lanzan a lo que la vida les trae y no lo que les conviene. Siempre les digo “escoge tú, no que te escojan a ti”, “búscate el más que te guste y te convenga”.

Me piden tirar al medio a las mujeres chapeadoras e infieles, yo no quiero crear esa dinámica ni promover eso. Pero antes de traicionar a otra mujer, piénsalo bien, no hagas a otra lo que no quieres le hagan a tu hija. Si comenzamos a remar todas juntas hacia un norte común, si nos respetamos y cooperamos podemos enderezar este país. Pero tenemos que unirnos, tenemos que llegar a tomar el control de nuestras vidas y de nuestro entorno. Somos más, preparadas, fuertes guerreras, indoblegables, y con un sexto sentido inigualable. Quiero que le busquemos la vuelta a todo para salir airosas. Para poder vivir en paz y plenitud en nuestro entorno.

A todas les digo, si un hombre o los hombres llenan tu vida y tu cabeza, pues entonces tú no tienes nada que hacer. Prepárate, busca ese nicho donde trabajar será tu pasión. Haz tu vida, cría tus hijos y no le des importancia a ningún hombre, pues el que te toca llegara. Y no será por tu estar buscándolo ni pendiente a ellos. Otra cosita importante, si estás casada y te diste cuenta ese no es, ni será, el hombre de tu vida, SUELTALO!!!! Let it go, let it go, let it goooo, como dice la nueva astrologa de WKAQ 580. Lo que no te llena el gusto y el alma, querida, no es para ti, podrás soportar, aguantar, sufrir y sacrificarte el tiempo que sea, pero al final o lo dejas o te deja el a ti. Así que juega bien tus cartas, asesórate bien con una abogada y encamínate a ser feliz. Como decía Don Cholito, encabuya y vuelve y tira.

Estoy organizando a los solteros en Puerto Rico para que no se nos haga tan difícil encontrar con quien compartir y conocer gente nueva. Por eso mis eventos y mi marca, The Dating Guru, tiene los contenidos y actividades diseñadas para juntar esa población. Y es ahí, donde están las mujeres más bellas del mundo. Dime si eso no sería la mejor publicidad turística para nosotros. Y es la pura realidad, aquí las mujeres son bellísimas. ¡Orgullosa de ser puertorriqueña! ¡Juntas cambiaremos a nuestra isla y luego el mundo! #empoweringwomen

Así yo #VivolaVidaqueAmo!