15 lugares para visitar en Londres

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

Hay muchas razones para querer ir a Londres. La realidad es que es un país que tiene mucho que ofrecer porque tiene una gran diversidad para cualquier gusto o preferencia. Desde palacios, parques, mercados, museos, iglesias, restaurantes, arte, historia, deportes, gastronomía y mucho más. ¡Hay de todo para todos! A parte de que la ciudad es súper linda.

Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en diciembre y la verdad es que nos gustó. Londres era una parada que en algún momento teníamos que hacer para descubrir su encanto. Por eso te compartimos 15 lugares que debes considerar ir en tu visita:

1. Cambio de guardias en el Palacio de Buckingham: La ceremonia del cambio de guardias es una de las mayores atracciones de Londres. Comienza a las 11:30 a.m. puntual pero no es todos los días. Debes de verificar su página web para confirmar la fecha. Serás testigo de un desfile con una veintena de soldados sincronizados que están acompañados por una banda. ¡Es todo un espectáculo! (Este desfile es gratis frente al palacio).

2. London Eye: Uno de los íconos de Londres que no te puedes perder. Tanto de día como de noche es toda una experiencia. Esta gran rueda se inauguró en el 2000. Cuenta con 35 cápsulas o miradores para ver las vistas panorámicas de la ciudad desde las alturas por 30 minutos que dura la vuelta. (Costo $30 apróx.)

3. Arco de Wellington: Está a pasos del Palacio de Buckingham y de Hyde Park. También es conocido como el Arco de la Constitución y el Arco del Triunfo. Se inauguró en el 1825 y se hizo en honor al duque de Wellington por ganar varias batallas.

4. Hyde Park: Considerado como uno de los mejores parques urbanos del mundo. Es el pulmón de la ciudad. Hay muchas cosas para hacer en este parque londinense que es súper grande y tiene mucha naturaleza. Cuando fuimos por ser invierno estaba WinterPark, un parque con machinas para toda la familia. ¡Nos encantó!

5. Sheprerd Market: Esta pequeña calle que encontramos de casualidad saliendo de Hyde Park nos cautivó. Queda en el área de Mayfair en el centro de la ciudad. Aquí descubrimos un mercado, restaurantes y barritas que parecían de película. Coincidimos con la hora de almuerzo de los londinenses y pudimos contagiarnos con su energía y ambiente de fiesta.

6. Piccadilly Circus: Esta es una de las principales áreas de Londres y punto de encuentro. Es como un mini Times Square de Nueva York, con anuncios en pantallas led. Hay restaurantes para todos los gustos, tiendas, cine, teatros y de noche también es bien concurrido. ¡Tienes que pasar!

7. Covent Garden: Aquí encontrarás de todo y de seguro lo pasarás súper bien. El mercado es gigante, hay restaurantes y mucha artesanía. Uno de los atractivos de Covent Garden son los espectáculos artísticos en las calles desde acrobacias, mimos y músicos. ¡Nos encantó!

8. Neals Yard: Es un pequeño rincón ubicado cerca de Coven Garden que pasa casi desapercibido hasta que entras y descubres un tesoro. Colores, olores, comida y café se encuentran en este espectacular espacio de Londres que es ideal para estar tranquilo y para disfrutar estos rincones poco conocidos de la ciudad.

9. Soho: Una diversidad a todo color encontrarás en Soho. Esta parte de Londres es conocida por su activa vida nocturna pero también por tener restaurantes y tiendas de todo tipo. Aquí también hay varios teatros como el Palace Theatre.

10. Estación Victoria: Ya que estarás caminando por la ciudad, debes de visitar la estación Victoria, una de las más importantes de Londres construida en el siglo 19. Adentro de la estación hacen diferentes shows y hay muchas tiendas como si estuvieras en un centro comercial. La estación conecta con importantes rutas del país no solo en tren si no en guaguas coach.

11. Stonehenge: En tu visita a Londres tienes que ir a Stonehenge. Con más de 5,000 años este monumento megalítico es Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Es inevitable ver las piedras que pesan toneladas y evitar transportarse en la historia. Para llegar desde el centro de la ciudad hasta Salisbury en donde se encuentran es fácil. Nosotros optamos por tomar un tour en una guagua coach desde la estación Victoria. El viaje es de aproximadamente dos horas. Fueron $76 por persona el tour que incluía guía, costos de entrada y también una parada en los Baños Romanos en Abbey.

12. The Roman Baths: ¡Espectacular! Ubicados en la ciudad de Bath, se encuentran las piscinas termales que construyeron los romanos hace más de 2,000 años en Londres. Está todo muy bien conservado y puedes admirarlo en su museo. En la parte de arriba de la piscina se aprecia una vista espectacular de la ciudad. Sin duda fue uno de los lugares que más nos disfrutamos. (Costo de entrada $15 aprox.).

13. Camden Town: Este barrio londinense es famoso por tener uno de los mercados callejeros más grandes de la ciudad. Encontrarás de todo: ropa, joyas, souveniers, artesanías y restaurantes. Es ideal que te lleves dinero en efectivo para que puedas disfrutar del mercado y puedas negociar precios de lo que compres. Desde aquí puedes ir caminando a a Camlet Street para coger un botecito directo a Little Venece otra área para pasar un buen rato.

14. Big Ben: Hasta que al fin vimos al Big Ben, uno de las estructuras que más nos impactó porque es más lindo de como lo habíamos visto en fotos. Por ser tan emblemático, esta parte es súper concurrida lo que puede ser un reto para tomar una buena foto. Te recomendamos que te levantes temprano para lograr tomas sin muchas personas alrededor.



15. Puente de la torre de Londres: El puente más famoso e icónico de Londres sobre el río Támesis. No te lo puedes perder ya sea admirándolo desde lejos o recorriéndolo. Depende de la temporada son los precios y costos de entrada.

Tips:

-Londres tiene muchas otras atracciones para cada gusto y preferencia. Hay lugares con entrada gratis que también puedes añadir a tu agenda como el Museo Británico, el Museo de Historia Natural, Museo de la Ciencias y el Tate Modern, son solo algunos de los que puedes visitar. Ten en cuenta la temporada en que vayas. En los días cercanos a Navidad y Despedida de Año, muchos lugares cierran o tienen horarios especiales.

-En cuanto a los aeropuertos, Londres cuenta con cinco. Tienes que verificar cuál es el más conveniente para ti. Nosotros utilizamos el aeropuerto Gatwick ya que fue el seleccionado por Norwegian Airlines por la cual volamos desde Puerto Rico. Quedaba como a dos horas en carro hasta nuestro hotel Doubletree By Hilton en Islington. Este hotel lo seleccionamos ya que teníamos puntos en la tarjeta de Hilton Honors y decidimos combinarlos con points & cash. Solo pagamos $300 entre tres amigas por las cuatro noches.

-El transporte público es bueno. No dudes en utilizarlo. Hay tren y las icónicas guaguas (bus) de color rojo de dos pisos, mejor conocidad como double decker. Aventúrate a probarlas. Hay miles y más de 600 paradas. De lo contrario puedes optar por Uber. A nosotros nos funcionó súper bien y ahorrábamos tiempo en movernos de un lugar a otro. Por ejemplo del aeropuerto Gatwick hasta Islington fueron $96 por dos horas entre tres amigas con Uber.

-En cuanto a cómo pagar, utilicé tarjetas de crédito porque me beneficia para acumular puntos. Me fue súper bien. Solo me vi en la necesidad de tener efectivo en Camden Town por ser un mercado callejero.

-Debido a los cambios que han surgido en Londres por el Brexit, no notamos ningún cambio en los costos versus a como estamos acostumbrados en Puerto Rico. Al contrario, nos favoreció que la libra haya bajado de valor. Por ejemplo, una comida con aperitivo, plato principal y al menos dos copas de vino me salió en $50 apróx.

-Temperatura: Fuimos a finales de diciembre y experimentamos temperaturas entre los 35 a 45 grados F.

¿Ya fuiste a Londres o está en tus planes?