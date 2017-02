Viajero detén el turismo animal

Wilmarie Rivera y Miguel Camilo

A medida que nos adentrábamos en nuestra pasión por viajar y descubrir lugares nuevos, nos dimos cuenta que los animales se han convertido en un negocio en la industria del turismo. Caminatas sobre elefantes, “templos” de tigres y leones, circos, carrozas haladas por caballos bajo condiciones precarias, zoológicos y acuarios, son solo algunos ejemplos de esta industria. Pero detrás de estos espectáculos y oportunidades de tener de cerca a animales salvajes, se esconde una triste realidad: Están siendo maltratados, abusados, drogados y sometidos en contra de su voluntad. Todos estos lugares son y fueron creados para el entretenimiento, lucro y exhibición de animales.

Tal vez te preguntarás, si alguna vez hemos visitado zoológicos, acuarios o pagado para estar con animales. La respuesta es que sí. Ingenuamente lo hicimos. Fallamos. Pero estamos muy arrepentidos. El sentido común nos dice que no es justo ni normal. Por esta razón, es que queremos prevenirte a no patrocinar estos lugares. No vale la pena.

De hecho, Trip Advisor en un esfuerzo para evitar el abuso animal en estos sitios, se unió a esta campaña y le declaró la guerra a la industria del turismo de animales. Ya no venderán boletos para caminatas sobre elefantes, espectáculos de ballenas o delfines ni para lugares que ofrezcan tocar animales en peligro de extinción como los tigres. Sobre la decisión de la página web, crearon un vídeo para concienciar y detener que más turistas patrocinen este negocio. Aquí te lo compartimos: Video en contra del abuso animal

En favor de los animales también se unió Sea World después de tantos años de luchas y protestas. No sé si viste esta semana en las noticias que anunciaron que eliminarán su espectáculo con orcas así como su programa de reproducción. Recordemos que Sea World recibió duras críticas luego del documental “Blackfish” que narra la vida en cautiverio de la orca Tilikum. De la misma manera Buenos Aires, Argentina cerró su zoológico trasladó sus animales a diferentes santuarios y reservas.

Los animales son parte integral de nuestro mundo. Sin ellos no somos nada, por eso nuestro deber es protegerlos y velar por su conservación y evolución. ¿A quién no le gusta los animales? ¿Quién no quisiera compartir con estas bellezas? Pero si queremos ver a estos animales exóticos en su ecosistema, viajemos a sus países de origen y tengamos una experiencia única.













Publicidad













Por ejemplo en Tanzania, África existe el Parque Nacional Serengueti la cuna de safaris africanos y un importante lugar de conservación animal. ¿Te acuerdas de la película animada The Lion King? Este fue el escenario. Si en la película animada era hermoso, en la vida real es mejor. Este lugar es perfecto para ver leones, elefantes, cebras y muchos más. Así como este parque, hay santuarios alrededor del mundo que están comprometidos genuinamente en proteger, rescatar, rehabilitar y ayudar a los animales con la opción incluso de permitir que turistas interactúen con los animales, respetándolos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a uno en Tasmania cuya labor es admirable.

Si eres padre y te gustaría llevar a tu hijo a un lugar como estos cuando viajes, mejor opta por actividades recreativas y educativas que envuelva a la naturaleza como parques, ríos, montañas, jardines botánicos, campos y el mar por mencionar algunos ejemplos. De esta manera inculcarás respeto hacia los animales, la naturaleza y el medioambiente de manera que estos conocimientos se traduzcan en valores que tu niño puede aplicar para cualquier aspecto de la vida.

Con esta publicación, nuestra intención además de crear conciencia, es comunicar y educar para que no continúe la explotación animal. Que no sigan pasando generaciones que vean con buenos ojos este tipo de actividad cuando viajan. Debemos crear una cultura de respeto hacia los animales dándoles lo que por derecho merecen: ser libres.

Visita www.latitudperfecta.com para más información valiosa sobre viajes.