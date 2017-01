Los depredadores están en las redes sociales

Tirzha Alcaide

El mundo está cambiando a pasos agigantados, nada más que con ver las candidatas a Miss Universe que quedaron finalistas nos damos cuenta que el criterio cambió, ahora buscan algo más que una modelo de pasarela que sea perfecta. ¡Me alegro mucho! Mi favorita era Haití.

Bueno ahora vamos al tema de hoy. Cuidado con los depredadores, hoy día andan en las redes sociales!

Me escribe Amarilis, una amiga, para contarme que salió en un “date” con un hombre que conoció en Facebook. Hablaron varias veces y se veía guapo y decente. Fueron a un restaurante muy popular en Plaza. Todo lucía bien, él lo más simpático y ella encantada. Pero, después del primer vino, él se puso medio atrevidito, haciendo preguntas personales y diciéndole que la quería besar y tal. Ella de inmediato se asustó y dejó de beber. De ahí en adelante se mantuvo normal, pero muy cautelosa. Algo no le sonaba bien, al terminar la cena ella fue al baño y cuando regreso el pidió la cuenta, se la trajeron y se levantó para ir al baño. Cuando regresó le dijo ¡Gracias por nada! Y se fue. La mesera salió detrás de él, pero no lo encontró. ¡Se fue sin pagar!!! La pobre chica tuvo que pagar la cuenta de $80.00.

¿Y este tipo de dónde salió? ¿Qué se cree? ¿Cómo es posible que un hombre hecho y derecho esté haciendo estas cosas? Será acaso que como hay tantas mujeres y todas buscando desesperadamente un novio/marido/amor, ellos se aprovechen! A todas las mujeres les digo ¡MUCHO OJO, CUIDADO!

Les he dicho en innumerables ocasiones que el primer date siempre, siempre, siempre, debe ser un café en algún lugar concurrido y de día. Nada de cenas en restaurantes ni cines ni nada así. Investiguen bien todo sobre ellos. La página de Facebook, googoolealo e incluso pregunta a los amigos en común si lo conocen. Un tipo con un perfil de FB que no pone nada personal y las mismas fotos over and over está escondiendo algo. Si el perfil solo tiene un nombre como Paco Pepe sin apellido, tiene algo que esconder. ¿Mira los friends, si la gran mayoría son mujeres? Ese lo que esta es pescando a ver quién cae. Y lo más importante, si te sientes en algún momento incomoda, algo anda mal. Debes estar bien pendiente a lo que te dice tu instinto. Las mujeres somos muy intuitivas y podemos percibir las energías solo tienes que enfocarte.

En el caso de Amarilis, lo peor fue que la dejó con la cuenta, pero pudo ser peor la cosa si ella se deja llevar con el vino y tal pues seguro el tipo estaba listo para echarle algo en la copa y sabe Dios que hubiese hecho con ella. Hay varias drogas que los hombres usan para abusar de las mujeres. Nunca debes tomar un trago de alguien que tu no conoces. Si del saque el tipo esta con insinuaciones y fresquerías ya sabes que lo que quiere y si tu no estas para eso, sal volando.