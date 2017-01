¡Se importan hombres! Hay escasez en Puerto Rico

Tirzha Alcaide

Recientemente vi un blog sobre la cantidad de dating apps que existen hoy día. Me sorprendí, pues casi todos son lo mismo. Hace par de años yo hable de esto aquí. Pero ahora que están en el mainstream voy a retomar el tema para ubicarnos con las tendencias.

Ya todos conocemos a Tinder. Pero ahora tienen que tener cuidado porque existen unos nuevos sites que son terribles. Uno de ellos, Ashley Madison es para los infieles, suave, no corran abrir un perfil. Si lo que quieres es averiguar si tu pareja es un infiel hay de esos también. Ninguno que me llamara mucho la atención, más bien chorro de mujeres tirando al medio a los hombres y ellos defendiéndose como pueden. Mas como, Jerry Springer, en su buena época. ¡Lo que sí encontré, de casualidad, es un site que le enseña a la gente a como ser infieles! No, si te digo, este mundo está perdido. Se llama…drumroll, Affair Handbook! Qué barbaridad. Bueno, pero si estás decidido a ser infiel, ten la decencia de hacerlo bien para que nadie se entere. Es como, prevención jajajajaja.

Ayer, luego de ir a #womensmarch en Condado me pongo a leer el nuevo Marie Claire y encontré un artículo que inmediatamente me llamó la atención, F#&* TINDER! Decía el título.

Pues validé mi pensar, a pesar de que Tinder y sus similares traen una facilidad increíble de evaluar y/o conocer gente, el criterio es muy pobre y las personas se envicia viendo cuanta gente hay, en vez de enfocarse en una opción y quedar en conocerse. Dice el artículo 30 % de las personas en la app nunca conocen a nadie. Solo están mirando. Y luego, cuando si los conoces, las probabilidades de que te guste son a lo máximo 50 %, por eso yo les digo que tienen que conocer a muchos para poder sacar uno que valga la pena.

Otro tema del artículo el cual entiendo es de gran relevancia para mí, es que de repente los jóvenes exitosos y millonarios están contratando los servicios de las MATCHMAKERS para que les consigan una pareja. Simple y sencillamente porque una persona puede hacer mejor el trabajo que un algorithem. Han surgido varias Matchmakers en Estados Unidos que están teniendo mucho éxito con sus negocios. Además de la que todos conocemos, Patty Stanger y su Millionair Matchmaker Club, estas mujeres se están especializando en nichos que encontraron y han sabido capitalizar. Uno de los servicios es para creativos solamente.

Jum, aquí tendré que trabajar con la cantidad de mujeres fabulosas que hay. Quiero ver cómo vamos a comenzar a importar hombres guapos de otros lugares. Para mí eso sería una buena solución al problema de la escasez de hombres que hay en Puerto Rico.

El tema de la falta de hombres es muy real y evidente para la mujer puertorriqueña. Por ejemplo, ahora que estoy organizando este evento de #solteros, Singles Masquerade, me encuentro con la realidad de la falta de hombres. Y en específico el hombre profesional, 40+ soltero/divorciado y guapo. Bueno, la guapura ya no es tan importante para nosotras. Hay otras cosas que hemos realizado son más importantes. Las mujeres somos así, nos adaptamos. Se los digo porque en la lista de personas que están registradas tengo 30 % hombres y 70 % mujeres. ¡Insisto vamos a tener que importar hombres! Chicas, escojan, de dónde los quieren. Hacia dónde debemos viajar y traer varios de vuelta. Yo digo ITALIA!!! Mama Mia Piu Bello!

Si te interesa ir a la fiesta busca mi página en FB Singles Event by The Dating Guru y regístrate