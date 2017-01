Alex Delgado responde a economista

Sarah Vázquez

El lunes 16 de enero publiqué en Metro la columna “Reforma Laboral y Suiza” en la que hago unos planteamientos a favor, en contra y sugerencias a la propuesta ley. En el párrafo número 6 hago referencia a una entrevista que le realizáramos al presidente electo de la Asociación de Economistas, José Caraballo, quien utilizó el ejemplo de Suecia, exponiendo que tiene mayores restricciones laborales para los patronos y que el nivel de competitividad de dicho país es superior a nuestra isla.

Primero debo aclarar, y no tengo inconveniente en reconocer, que Caraballo se refirió a Suecia y no a Suiza. Fue el representante Manuel Natal quien se refirió a Suiza, con los mismos argumentos de Caraballo. Desconozco si los dos países están en la misma condición laboral, si Natal se confundió o qué. Son dos nombres parecidos que se prestan para que cualquier ser humano pueda confundirse. Sin embargo, el hecho no es el nombre, si no la comparación o ejemplo del efecto de las leyes laborales, ya sea en Suecia, Suiza o cualquier rincón del planeta.

Le pregunté a Caraballo si la idiosincrasia, cultura y educación de los trabajadores de Suiza es la misma de Puerto Rico. Su respuesta fue que hay que hacer un estudio para ver. Para mí, la pregunta no fue contestada, en términos de si son similares o no. Pero aquí le expongo la transcripción de las preguntas y respuestas:

José Caraballo: “…De hecho, por ejemplo, Suecia, los salarios son el triple de Puerto Rico, casi el 90% de su empleomanía está unionado, tiene cubierta sindical, que es una especie de asociación con los sindicatos, exporta más que Puerto Rico, la tasa de desempleo siempre ha sido menor que en Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos, los salarios en Estados Unidos lo sabemos, por eso la gente emigran de Puerto Rico. Puerto Rico tiene el salario más bajo, incluso que Islas Vírgenes, Puerto Rico exporta muy poco. Claro, lo que hace mucha gente que tiene agenda con estos grupos de empresarios es que compara la legislación federal con la estatal de Puerto Rico, pero un análisis más justo debe incluir las legislaciones estatales y las municipales…”

Pregunto: “En Suecia, ¿Suecia fue que mencionó?”

José Caraballo: “Sí”

Pregunto: “La idiosincrasia, la cultura, la educación laboral, ¿es la misma que la de los puertorriqueños?”

José Caraballo: “Tiene muchas más protecciones que en Puerto Rico…”

Alex: “…la idiosincrasia, la cultura laboral, o sea, que los empleados cumplen cabalmente con sus responsabilidades, si no abusan de las leyes… ¿esa cultura es similar?”

José Caraballo: “Eso también hay que hacer los estudios para eso, lo que si sabemos es que, por ejemplo, un estudio que yo hice midiendo la productividad en la manufactura de Puerto Rico, productividad entendida, como lo que aporta cada trabajador al proceso de venta en Puerto Rico es el doble de la manufactura de Estados Unidos y el doble de California, donde está Silicon Valley y donde están otros.”

Pregunta: “¿Puerto Rico y Suecia, tienen la misma idiosincrasia, cultura y educación laboral?”. Respuesta: “Hay que hacer estudios para ver”. Me quedé igual que si no hubiera hecho la pregunta.

Recibí una deferente comunicación de Metro para informarme que Caraballo deseaba contestar mi columna, con lo cual no tengo problema alguno ya que creo total y fielmente en el derecho a la libre expresión de él y de cualquier persona que entienda deba responder a un escrito mío.

Contrario a Caraballo, aquí les expongo su escrito, para que usted tenga el beneficio de leer su respuesta sin una interpretación mía, sin intermediario: https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/01/17/reforma-laboral-suiza-respuesta-alex-delgado.html