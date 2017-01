¿Que harías tú detrás del Antifaz? Solo para solteros

Tirzha Alcaide

Vamos de camino al día más temido de muchos en el año. Día de San Valentín. Temido porque si eres de los miles que están solteros y sin compromiso, este día es un mal rato. No se puede salir a ningún restaurante, pues están todos llenos de parejas acarameladas y enamoradas. Y no se diga del tráfico por Condado y en la #rutadelamor, la carretera vieja de Caguas donde están ubicados los moteles más conocidos. Entre ellos el OK y Villa Arcoíris Motel, que son los mejores y hacen su agosto en esta fecha.

Pero esta vez he decidido resolver el problemita de estar soltera. Si de aquí a Valentines no he conseguido un jevo que me cautive, en el Singles Masquerade Event, seguro lo conseguiré. Lo mejor es que como soy yo la que lo organizo voy a tener de antemano el data base de quienes participaran y seguro habrá algún candidato que me llame la atención.

Si eres como yo, durante mis años de soltería he participado de casi todos los dating sites, de Tinder hasta Match.com y he visto de todo. La verdad, son buenos para divertirse y aparece uno que otro que le llama la atención a uno, pero nada se acerca ni se asemeja a un evento en vivo. Un evento donde todos son solteros, donde los puedes conocer frente a frente y ver si tienes química con alguno. Eso no se da con frecuencia. En realidad, aquí no he participado de ningún evento así.

Decidí hacer esta actividad porque mis clientes siempre me piden que les presente a alguien. Que sea yo la que escoja por ellos. Aunque me siento halagada, es una responsabilidad muy grande además que toma mucho tiempo. Entendí que lo mejor sería unirlos a todos. Un mixer, algo muy sexy y divertido. By Invitation Only! Donde puedas coquetear y conocer gente igual que tú, #solteros, #profesionales, #atractivos y #sexis!!! Habrá un ambiente acogedor y romántico, donde durante 3 horas participaras de unos juegos diseñados para conocer mejor a los invitados. Una fiesta donde podrás decir lo que quieras y hacer lo que te plazca sin que nadie sepa quién tu eres. ¡Así, es!!!! El antifaz te protege y te da un grado de anonimato. Y si eres creativa con tu vestimenta, podrás transformarte en la sexy diva que llevas dentro.

Luego del VIP Mingle (by invitation only) tendremos el After Party. Aquí abriremos el lugar para un público más amplio, pero solo singles. Seguimos con el antifaz y haremos algunos juegos y bailes que promueven el intercambio entre los invitados. En fin, el evento será el primero en su clase, pero no el ultimo. Seguiremos creando actividades para solteros en diferentes partes de la isla y con diferentes temas. Entren a mis paginas en Facebook para estar al tanto de las próximas actividades.