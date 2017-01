¿Por qué las mujeres son infieles?

Tirzha Alcaide

Decidí escribir sobre la infidelidad femenina porque entiendo hay mucha especulación y desinformación al respecto. En mi búsqueda de estudios e información estadística al respecto me topé con una autora que escribió dos libros sobre la infidelidad femenina y lleva casi 20 años estudiando y evaluando el comportamiento de cientos de mujeres casadas o en relaciones monógamas. Womens infidelity by Michelle Langley. Se los recomiendo. Tiene una teoría que yo entiendo es bastante acertada.

Yo tengo que añadir varias otras razones por las cuales las mujeres son infieles. Y lo digo porque muchas mujeres que me consultan y me hablan sobre el tema de la infidelidad me dicen lo siguiente: ‘cuando estás en un matrimonio y te enteras que tu marido te ha sido infiel hay varias reacciones’.

Ignoras el incidente pues tienes mucho que perder y poco que ganar y esperas sea temporero. Confrontarlo y esperar que su reacción sea acorde a lo que quieres. Ignorarlo y para no sentirte como una ca&*+na, hacerle lo mismo a él.

Y es de la última opción que les quiero hablar más en detalle. La infidelidad masculina ha existido siempre. La sociedad le perdona más la infidelidad al hombre que a la mujer. Está cambiando, pero todavía no estamos ahí. Aun así, las mujeres están aprendiendo y reprogramándose y evalúan los matrimonios desde otra perspectiva.

Me explico, estas bien casada, todo está perfecto en tu matrimonio, no sospechas nada, de repente encuentras evidencia de una infidelidad de tu marido. Y en vez de pelear o dejarlo, te quedas callada y lo observas. Guardas evidencias, buscas más pruebas, pero al final cuando sumas, restas y multiplicas te das cuenta que no te conviene dejarlo. Pero tampoco puedes soportar el engaño y la traición.

De repente se te presenta este macho bello que es justo lo que te hace falta para tu olvidar el cuerno que te pego tu marido. ¿Y qué sucede? ¡Pues se los pegas! Le pegas el cuerno porque si no lo haces no podrás seguir en la relación. Total, él no se va a enterar nunca y tú te vas a sentir que las cosas están EVEN. Que eres más inteligente que él y que salvaste tu matrimonio porque en vez de dejarlo le hiciste lo mismo que el té hizo a ti y lo que es igual no es ventaja.

Las consecuencias de la infidelidad son muy malas. Se afecta la relación, los hijos y se pierde la confianza en la persona que comete la infidelidad. Y lo más malo de esto es que no se puede tener una relación con alguien en quien no puedes confiar. Pero de la misma forma les digo, si deciden perdonar al infiel tienen que hacer el mayor esfuerzo para olvidarlo y nunca más culparlo ni echarle en cara la infidelidad. De lo contrario, la relación no sobrevivirá y termina en divorcio.

No todas las mujeres tienen el temple ni la fuerza de voluntad para llevar a cabo satisfactoriamente un #cuernodevenganza. Es algo que deben hacer con la más alta discreción y que NUNCA, NADIE se entere. Es para satisfacción propia y para poder soportar esos sentimientos de coraje y frustración que se sienten cuando alguien te traiciona sin motivo alguno. O al menos, sin que tu sepas el motivo por el cual lo hiso. No digo que esta sea la solución a todos los problemas de infidelidad, pero es una de las razones por las cuales Las Mujeres son INFIELES.

Si quieres una evolución o consulta escribe a thedatinguru@outlook.com

Recuerda escucharme por SalSoul 99.1FM los miércoles 3:00 p.m. en mi segmento Mujeres al Poder con Tirzha. Y los martes en ¿Cuál es su Opinión? Con Rubén Sánchez por MegaTV.