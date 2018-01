Los artistas usan rosas blancas como apoyo al movimiento contra los abusos sexuales

Grammy 2018

Las estrellas invitadas a los Grammy 2018 también se unieron al movimiento #Metoo, pero en lugar de emplear un código de vestimenta negro optaron por un accesorio más sencillo, una rosa blanca.

El mundo de la música se unió a la iniciativa que tanto dio de qué hablar en los Globos de Oro, en donde los artistas desfilaron todos de negro y con el prendedor o parche con la leyenda "Time's up".

No importa que hasta el momento la música no se haya visto estremecida por los escándalos sexuales, al menos no al nivel de Hollywood. Porque Kesha y Taylor Swift sí llegaron a realizar polémicas acusaciones.

Muchos de los invitados decidieron solidarizarse con los movimientos que ofrecen apoyo legal a las mujeres que han denunciado acosos y abusos sexuales y de poder. La idea de las rosas blancas fue lídereada por la vicepresidenta senior Meg Markins.

Muchos fueron los artistas que decidieron desfilar con hermosos arreglos, desde pulseras hasta la rosa blanca completa.

Artistas que llevan las rosas blancas

Miley Cyrus

Lady Gaga

Nick Jonas

#grammys let’s do this! A post shared by Nick Jonas (@nickjonas) on Jan 28, 2018 at 2:32pm PST

Zayn Malik

Anna Kendrick

SUITED UP 🛠 #Grammys A post shared by Anna Kendrick (@annakendrick47) on Jan 28, 2018 at 4:27pm PST

Cyndi Lauper, Hubby Turner y Leroy Hodges

