Las fotos con las que Thalía demuestra que no se ha hecho nada en el rostro

Hace una semana, durante la celebración por la Navidad, Thalía se vio envuelta en la polémica debido a las fotos que compartió, mismas en las que su cara lucía inflamada.

De inmediato los seguidores de la cantante comenzaron a especular sobre un posible uso de botox o alguna otra sustancia para mantenerse joven, situación que incomodó a la cantante.

La respuesta de Thalía

Ahora, la intérprete de 'No me enseñaste' compartió más fotos de ella y su familia con las que dejó claro que no, no se ha sometido a ningún tratamiento estético y que las desafortunadas fotos que vimos hace una semana son producto de una mala iluminación, un filtro mal elegido o simplemente de una mala pose.

Antes se defendió

La actriz no aguantó la presión de las críticas y borró el video en el que felicitaba a sus fans. Pero eso no bastó, y aunque no habló directamente de los comentarios de sus seguidores, sí mandó una indirecta muy clara.

"No juzguéis, para no ser juzgados". Esta fue la frase que definió el sentimiento de Thalía ante las diversas críticas que obtuvo.

