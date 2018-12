YouTube Rewind 2018: cómo el video resumen de lo mejor de YouTube se convirtió en el más odiado en la historia de la plataforma

El resumen anual de "los videos, la música y las tendencias que definieron YouTube en 2018" se ha convertido en el video más odiado en la historia del sitio web.

YouTube Rewind 2018 -publicado este 6 de diciembre- había acumulado al menos 12 millones de dislikes hasta el momento de redactar este artículo.

De esta forma supera al video musical Baby del cantante estadounidense Justin Bieber, que ha sido rechazado casi 10 millones de veces y hasta hace poco ocupaba el primer lugar.

Y aunque los dos han sido ampliamente rechazados por el público, la diferencia entre ambos videos es que mientras al de Bieber le tomó 8 años alcanzar la indeseada cifra, YouTube la superó en solo tres días.

Pero, ¿por qué el video ha causado tanta aversión?

"Desconectado de la comunidad y sus creadores"

Rewind 2018 ha sido criticado por no incluir algunas de las principales estrellas de YouTube, entre ellas Logan Paul, Shane Dawson y PewDiePie.

En los comentarios debajo del video los usuarios cuestionaron ampliamente que se haya pasado por alto la persona con más suscriptores al sitio.

La batalla del YouTuber PewDiePie con el canal T Series de Bollywood para mantener el primer lugar -uno de los temas más comentados en el sitio web- no se incluyó en el video resumen.

PewDiePie, cuyo nombre real es Felix Kjellberg, publicó un video réplica en el que critica la presencia sobresaturada del videojuego Fortnite y la inclusión de personas que no son personalidades de YouTube.

Rewind 2018 incluye fragmentos de entrevistas a presentadores de programas estadounidenses como Trevor Noah y John Oliver, mientras hacen bailes jugando Fortnite.

La estrella de YouTube señala que el video no menciona los momentos clave de 2018, como el gran apoyo en YouTube a las personas que murieron este año, incluido el actor Stefan Karl Stefansson ("Robbie Rotten") del popular show LazyTown.

"Recuerdo que Rewind (solía ser) algo que parecía un homenaje a los creadores del año", dice en el video. "Era genial aparecer en él.

"Ahora es como si estuviera casi contento de no estar, porque en este momento es un video muy vergonzoso. Está tan desconectado de la comunidad y sus creadores".

Voces a favor

Otros en las redes sociales compartieron las opiniones de PewDiePie.

(Lista de YouTubers que debían haber estado en YouTube Rewind 2018.)

Una de las mayores críticas al video fue la omisión del combate de boxeo entre los YoTubers Logan Paul y KSI, que fue transmitido por unas 800.000 personas en YouTube.

El esperado choque en el Manchester Arena (Inglaterra) generó preguntas sobre cómo YouTube puede influir en el deporte moderno. Sin embargo no fue incluido.

Otras ausencias notables incluyen a Shane Dawson, cuya serie de ocho partes sobre Jake Paul fue ampliamente discutida en las redes sociales en 2018.

Pero la reacción no fue del todo mala.

Algunas personas salieron a defender el video. Uno de ellos fue el YouTuber británico TomSka, quien comentó a sus seguidores que le gustó Rewind 2018.

(¿Sabes qué? Me gustó. Sabía que no podía complacer a todos y así fue. Se centró en un pequeño puñado de creadores, intentó hacer lo posible por ser autoconsciente, no impulsó ninguna agenda en particular y no duró demasiado. Creo que fue bueno.)

Mientras tanto, otros han elogiado momentos específicos del video, como una popular secuencia animada de JaidenAnimations, y la breve aparición de las drag queens Trixie Mattel y Katya Zamolodchikova.

(Trixie y Katya en YouTube Rewind 2018, son tan poderosas.)

