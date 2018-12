Qué hay detrás del éxito de las muñecas L.O.L. Surprise!, el juguete más vendido en Estados Unidos

Lourdes tiene 8 años y tanto ella como sus amigas son fanáticas de las muñecas L.O.L. Surprise!

"Es el juguete que más me gusta. Pedí una para Navidad", le cuenta entusiasmada a BBC Mundo.

Las muñecas L.O.L. Surprise! son un éxito de ventas en el mundo desde que salieron al mercado en 2016.

MGEA Entertainment, la empresa estadounidense que las fabrica, asegura que hasta noviembre de 2018 ha vendido cerca de 400 millones.

En 2017, fue el juguete más vendido en Estados Unidos, según el Panel Nacional de Compras estadounidense, NPD Group.

También fue uno de los más exitosos en el pasado CyberMonday y Amazon lo tiene como uno de los más pedidos en su lista de juguetes populares en el mundo.

"No hay nada como ellas"

El nombre de la muñeca, L.O.L. Surprise!, que en principio se puede traducir como "reír a carcajadas" (laugh out loud) y "sorpresa", significa en realidad según la empresa little outrageous little, algo así como "un poco escandalosas".

Se trata de una muñeca pequeña con ojos grandes que viene envuelta en una esfera de varias capas de papeles de colores con calcos, dibujos y accesorios diminutos.

Pero desde fuera no se ve qué hay dentro.

"Son muñecas originales, no hay nada como ellas", describe a BBC Mundo Isaac Larian, director y fundador de MGAE Entertainment, que hace casi 40 años que está en el negocio de los juguetes.

"Al principio los compradores las rechazaban porque nunca habían visto algo como eso. Pero estábamos confiados", asegura Larian.

"Dos compradores me dijeron: '¿Por qué las niñas comprarías una muñeca que no pueden ver?'. Y mi respuesta fue: 'Ese es el principal motivo'".

Factor sorpresa

Tal como lo describe Larian, el factor sorpresa es una de las claves para su popularidad.

"No sabes cuál te va a tocar. Me gustan las sorpresas", dice la niña Lourdes.

La marca también lanzó este año L.O.L Surprise! para niños.

Según Susan Linn, autora de "Niños consumistas, la toma hostil de la infancia" (Consuming Kids: the hostile Takeover of Childhood), existe un gran trabajo de marketing detrás de las muñecas L.O.L. Surprise!

"Se basan en la sorpresa y en la esperanza. Los niños esperan, tienen la expectativa de tener lo que quieren, o lo que les falta", le dice Linn a BBC Mundo.

"Y eso es manipulador", opina.

El misterio es fundamental para el éxito de este tipo de juguetes al igual que lo son los videos de niños desenvolviendo cajas en YouTube.

Hasta los 4 o 5 años, los niños no son buenos entendiendo y anticipando el futuro.

Pero después de esa edad, se empiezan a interesar en lo que va a pasar y mirar videos que tienen un elemento de anticipación son un atractivo para ellos, sin que esto les genere miedo.

Entonces los juguetes con sorpresa y los videos de desenvolver cosas permiten a los niños disfrutar de la anticipación sin tener temor.

Ellos saben más o menos lo que habrá en el paquete, pero no los detalles exactos, explica Rachel Barr, Director del Proyecto de Aprendizaje Temprano en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, a la revista The Atlantic.

Es justamente por eso que el youtuber que más dinero ganó en 2018 tiene 8 años y se dedica a hablar de juguetes y a desenvolver cajas.

Ryan ToysReviews, como se llama su canal en la red social de videos, tiene 17 millones de seguidores y sumó este año US$22 millones, según la revista Forbes.

Y claro, L.O.L. Surprise! también tiene su canal de YouTube con casi 800.000 seguidores

Una moda

Otro de los elementos que hace que estas muñecas sean tan populares es que son coleccionables.

"Es una moda. Todas quieren las muñecas. Y nunca las tienes todas porque vienen por temporadas", dice a BBC Mundo, Anabel, madre de Lourdes.

"Cada vez que sale una nueva colección, es como el estreno de una nueva temporada en Netflix", compara.

Una muñeca L.O.L. Surprise! se vende en torno a los US$10 en Estados Unidos y surgen nuevos modelos cada dos o tres meses.

Coleccionar no es algo nuevo en la historia, "pero no había grandes corporaciones que explotaban este deseo de coleccionar en el pasado", opina la especialista en consumo infantil Linn.

"Tener tanto como sea posible" es el objetivo, dice.

La especialista sostiene que el consumo en los niños funciona de la misma manera que en los adultos, pero hay una diferencia.

"Los niños tienen deseos fuertes, pero no así la capacidad cognitiva que sí tienen los adultos para retrasar la gratificación o entender de que fueron manipulados por la publicidad. Y no entienden eso hasta los 11 o 12 años", afirma Linn.

"Los comerciales apuntan a las emociones y no al intelecto", añade.

Por su parte, al ser consultado por si la empresa enfrentó críticas por incentivar el consumo en los niños a través de las muñecas L.O.L. Surprise!, el fundador de MGAE Entertainment lo niega.

"La Barbie se ha vendido por más de 60 años, si pusieras todas las Barbies juntas podrías dar la vuelta al mundo 15 veces", dice Larian, al comparar el producto hecho por Mattel, uno de los juguetes más vendidos de la historia.

"Lo niños tienen la supervisión de los adultos (en términos de consumo) y los adultos son los que toman las decisiones si comprar un juguete o no", le dice a BBC Mundo.

Mientras tanto, Lourdes solo tiene una muñeca porque en Argentina, donde vive, se pueden llegar a venden hasta 1.700 pesos, unos US$44.

Habrá que ver si la Navidad le trae otra.

