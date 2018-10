Las asombrosas imágenes de los finalistas del premio internacional de fotografía de arquitectura 2018

El reto: fotografiar los espacios que han sido creados para asombrar el mundo.

Este miércoles fueron presentados los finalistas del premio internacional de fotografía sobre arquitectura. Y algunas imágenes nos dejaron sin aliento.

De acuerdo a los organizadores del premio, llegaron propuestas desde 47 países distintos.

"Me he divertido mucho, pero sobre todo, he disfrutado mucho al examinar las fotos. Algunas son el resultado de un gran trabajo", explicó James Timberlake, uno de los jueces del premio.

El premio será entregado el próximo 30 de julio en Ámsterdam, Holanda.

Categoría edificios en uso

Categoría exteriores

Categoría interiores

Categoría sensaciones

