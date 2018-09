"FIFA 19 sale a la venta y mi novio desaparece": el juego que pone a prueba hasta la relación más sólida

Comencemos con una confesión: la franquicia de FIFA ha impactado en mis amistades y relaciones románticas más de lo que me gustaría admitir.

Tanto durante mi adolescencia como en la mayor parte de mi vida adulta. Salidas nocturnas e incluso fines de semana enteros han sido planeados alrededor de la última versión disponible del juego.

Cenas, citas en el cine e incluso fiestas de pijamas se cancelaron o pospusieron para maximizar el tiempo de juego.

Y con el videojuego FIFA 19 lanzado este viernes, las relaciones en todo el mundo serán puestas a prueba una vez más,

https://twitter.com/CassdySmall/status/1044449504576065536

"Fifa 19 sale a la venta y de repente mi novio desaparece".

https://twitter.com/alexuzzz18/status/1044432380986109953

"Fifa 19 está a punto de quitarme la atención de mi novio".

La emoción anual que rodea el lanzamiento del juego es otro claro indicador de que, en realidad, esta es una liga en sí misma, en cuanto a juegos deportivos se trata.

"Mal perdedor"

"Es realmente el único videojuego que juego", le dijo el actor Jack Whitehall a la BBC.

"Aunque me tomé un receso y mi hermano mejoró mucho su nivel de juego, más que yo. Ese es el momento más desgarrador de la vida de un hombre, cuando su hermano pequeño lo derrota por completo en la FIFA", bromea.

Y agrega: "Soy un muy mal perdedor. No me olvido de cosas de hace años y tengo un temperamento horrendo. Incluso destrozo los controles de la consola".

Millones de copias

En gran parte, gracias a su modo "Ultimate Team", que permite a los jugadores construir sus propios equipos de clubes llenos de estrellas, la franquicia de FIFA ha dominado el mercado de los juegos de fútbol en los últimos años.

Desde el lanzamiento del juego original en 1993, FIFA International Soccer, los títulos posteriores han vendido más de 260 millones de copias en todo el mundo.

Uno de los secretos del éxito de FIFA es que su equipo de desarrollo escucha e incorpora los cambios sugeridos por los jugadores.

"Creo que, como todo en la vida, tienes que crecer continuamente y creo que FIFA sigue creciendo. Escuchan a sus fanáticos y los pequeños ajustes que pueden hacer para mejorar", le dijo a la BBC Adebayo "The Beast" Akinfenwa, delantero del equipo inglés Wycombe Wanderers.

Aunque no todos reciben bien los cambios.

Contra los cambios

David, de 20 años, oriundo de Banbury, Inglaterra, dice que los controles de tiro y balón parado han sido ajustados.

"No pude marcar un gol en el primer juego. Era como ¿cómo pudieron haber empeorado el juego en comparación con el anterior?", dice David.

David es un fanático de FIFA durante los últimos cuatro o cinco años, y afirma que no se apresurará a obtener la última edición del juego.

"Muchas veces mis jugadores de la defensa hacen una patada de más para despejar la pelota. Eso es muy poco realista. Nunca se ve a Dejan Lovren o Shkodran Mustafi pateando".

David no está solo.

https://twitter.com/TheSportsman/status/1044521310863396864

"Perdí 2-1 después de esto. Hasta aquí llegué con el nuevo FIFA…".

En el FIFA, Megan Rapinoe, futbolista estadounidense del Seattle Reign FC, es la jugadora femenina mejor clasificada.

"Soy bastante mala (en el juego). Mi sobrino me grita siempre; en realidad, todos los que juegan con mi personaje me gritan", cuenta.

"Pero es increíble estar en el juego, es surrealista. Si pudiera controlarme en FIFA como lo hago en la vida real, sería genial".

Las jugadoras hicieron su primera aparición en el FIFA 16, que fue lanzado hace dos años.

La delantera dice que es una posibilidad real el hecho de que una mujer aparezca en la portada del videojuego.

"Mucha gente se me acerca y dice 'soy tu fan, jugué con tu equipo en el juego'".

"Creo que en términos del crecimiento del juego, especialmente para las mujeres, el tipo de reconocimiento que recibimos del FIFA es realmente importante".

Bandas sonoras

Los videojuegos de FIFA también son bien recordados por sus bandas sonoras.

El rapero Ocean Wisdom es uno de los artistas que participaron en la edición de este año: "Las personas que lo juegan y disfrutan tal vez ni siquiera escuchen mi género de música y mucho menos me conozcan como individuo".

El músico de 25 años de edad dice que espera que la exposición impulse su carrera al siguiente nivel.

"Una buena canción en el lugar correcto de un buen juego, define el juego. Y cada vez que alguien piensa en ese juego, piensa en esa canción.

"Me siento como una pelota de hormigón rodando cuesta abajo y esta es solo otra persona que la empuja. La FIFA me acaba de dar un buen empujón en la misma dirección en la que me dirijo".

