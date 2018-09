El mayor porcentaje de extranjeros en un siglo: quiénes son los nuevos migrantes que llegan a EE.UU. (y no son latinoamericanos)

El rostro de la inmigración en Estados Unidos ha cambiado en los últimos años.

Así lo demuestra el estudio de población de 2017 de la Oficina del Censo difundido el jueves.

Los resultados revelan que el número de extranjeros viviendo en este país alcanzó 44,5 millones en 2017, de una población total de más de 325 millones.

Es decir, los foráneos constituyen ahora el 13,7% del total de habitantes.

Esta es el mayor porcentaje de migrantes viviendo en EE.UU. desde 1910, según un análisis de las cifras que realizó William H. Frey, demógrafo del centro de investigación Brookings Institution de Washington D.C.

En 1910 los residentes de EE.UU. nacidos fuera se contaban en poco más de 13,5 millones y la población total era de alrededor 101 millones, de acuerdo a cifras de la Brookings Institution y la Oficina del Censo enviadas a BBC Mundo.

Así, los forasteros representaban un 14,7% de la población.

En aquella época, "un gran número de europeos, de Alemania, Italia y Polonia, huían de la pobreza y la violencia en sus países de origen", según destaca The New York Times,

Ahora el panorama de migración es distinto. ¿Quiénes son los foráneos que están diversificando la composición del país?

Más profesionales

Los resultados del censo de 2017 sorprendieron al demógrafo William H. Frey.

"(Algunas personas) creen que los inmigrantes suelen ser trabajadores poco calificados de América Latina, pero ese no es tanto el caso de los recién llegados", dijo a The New York Times.

El porcentaje de extranjeros que llegan a EE.UU. sin haber terminado el colegio ha ido disminuyendo en las últimas tres décadas.

El 29,1% de los que llegaron antes de 2000 no se había graduado de la escuela, de acuerdo a cifras que Brookings Institution envió a BBC Mundo.

Pero entre 2010 y 2017 la situación cambió: de los que entraron a EE.UU. en ese periodo, solo el 19,8% no había terminado la secundaria.

Por otro lado, de los llegados antes de 2000, solo entre 11% y 15% tenía un título universitario.

Pero entre 2010 y 2017, entre el 20% y 24% tenía una licenciatura o grado profesional.

Incluso, en estados con poblaciones relativamente pequeñas de migrantes, como Ohio, "los extranjeros suelen tener mayor grado de instrucción que los nativos", según detalla The New York Times.

Otro mito que derriban los hallazgos del último censo es la procedencia de los migrantes.

Origen

Si pensabas que la mayoría de los migrantes que están llegando a EE.UU. son latinos o hablan español, estás equivocado.

La situación fue así solo hasta hace unos años.

Entre el 52% y 55% de los migrantes que llegaron antes de 2000 y hasta 2009, eran latinoamericanos, de acuerdo a Brookings Institution.

Pero entre 2010 y 2017, el porcentaje de latinoamericanos mudándose a EE.UU. cayó al 38,9%.

Pero si los migrantes han seguido aumentando, ¿quiénes los reemplazaron?

Los nuevos migrantes mayoritarios

Los latinos que viven en EE.UU., llegados en cualquier año, siguen siendo el grupo mayoritario de inmigrantes, ya que ascienden al 50,4% de ellos.

Pero si se cuentan los extranjeros que llegaron solo entre 2010 y 2017, los latinos pierden la hegemonía.

La mayoría de inmigrantes que EE.UU. recibió en estos siete años vinieron de Asia.

Los asiáticos fueron el 41% de todos los recién llegados, con lo que superaron en un 2% a los latinos nuevos.

La mayoría de asiáticos que llegaron a EE.UU. fueron de India (830.215) y China (677.312), informa Brookings Institution.