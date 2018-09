"Eres un ladrón y un mentiroso": la rabieta de Serena Williams en la final del Abierto de Estados Unidos que perdió frente a Naomi Osaka

Este sábado la tenista japonesa Naomi Osaka ganó el Abierto de los Estados Unidos, uno de los cuatro torneos más importantes de este deporte.

La hazaña de Osaka fue indiscutible.

En su primera final de un Grand Slam logró derrotar a la estadounidense Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de la historia.

Pero a pesar de su contundente victoria 6-2 y 6-4, por momentos la atención se centró en Williams, que se salió de casillas y reaccionó con furia y con insultos ante las decisiones del árbitro.

¿Qué ocurrió?

Osaka dominó el partido de manera contundente, pero cuando las cosas parecían que no podían empeorar para Williams, llegó una amonestación por parte del árbitro Carlos Ramos.

El llamado de atención se debió a que según Ramos, el entrenador de Williams, Patrick Mouratoglou, le estaba dando indicaciones desde la tribuna, algo que está prohibido en los Grand Slams.

El castigo hizo que Williams perdiera el control.

"Yo no hago trampas para ganar", le dijo al árbitro en tono desafiante.

"Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa, nunca he hecho trampa en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso."

Mouratoglou, luego del partido, admitió que sí le estaba dando indicaciones a Williams.

"Le estaba dando indicaciones, pero no creo que ella me haya visto", dijo Mouratoglou a la cadena ESPN. "Sash (la entrenadora de Osaka) también lo estaba hacienda, todo el mundo lo hace".

Pero el drama apenas comenzaba.

Cuando Williams perdía 3-2 en el segundo set, no pudo contener la rabia y golpeó fuertemente su raqueta contra el piso, con lo cual quedó destrozada.

Esa reacción le valió un nuevo castigo a la estadounidense, que no paraba de discutir con el árbitro y otros supervisores.

Mientras tanto, el público abucheaba en medio de un ambiente tenso en el estadio Ashe de Nueva York.

Williams intentó volver a meterse en el partido, pero su mente estaba lejos.

Cuando perdía 3-4 la emprendió nuevamente contra Ramos.

"Eres un mentiroso. Nunca estarás en una de mis canchas mientras vivas", le espetó. "¿Cuándo te vas a disculpar conmigo?, di que lo sientes".

Esa nueva rabieta le valió que el juez Ramos la penalizara con un game, con lo que el partido se puso 5-3.

Serena insistió en seguir jugando, en medio de los gritos del público, pero ya había poco que hacer, Osaka permaneció concentrada y logró el 6-4 definitivo.

Calmando los ánimos

Los abucheos del público continuaron incluso en el momento de la ceremonia de premiación, aparentemente criticando las decisiones de Ramos y en apoyo a Williams.

La exnúmero uno, sin embargo, cambió de actitud y calmó los ánimos.

"Démosle el crédito a quien es debido, no más abucheos, vamos a salir de esto, seamos positivos", dijo ante el público.

"Felicitaciones Naomi. ¡No más abucheos!".

La hazaña de Osaka

Con su triunfo, Naiomi Osaka, de 20 años, se convirtió en la primera tenista japonesa en ganar un Grand Slam.

Como premio se lleva US $3.800.000.

Esta fue la segunda vez que enfrentaba a Williams de 36 años, y en ambas ocasiones le ganó.

Esta final tuvo un significado especial, pues Osaka en varias ocasiones a dicho que considera a Williams su ídolo.

Osaka ocupa el puesto 20 en el ranking de la Asociación de Tenis Femenino.