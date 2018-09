¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibe la RAE sobre el español? (Y sus respuestas)

¿Sólo o solo? ¿Impreso o imprimido? ¿O u ó?

Las dudas lingüísticas siempre están presentes.

Y en español, la fuente para resolverlas es la Real Academia Española (RAE) a través de sus diccionarios o enviando consultas en su página web o en Twitter.

Pero ¿cuáles son las preguntas más frecuentes?

La RAE creó una sección en su página web en donde responde esas consultas.

En BBC Mundo seleccionamos algunas de ellas de acuerdo a las dudas planteas por los usuarios de Twitter bajo en hashtag#RaeConsulta

1. Sólo o solo ¿con tilde o sin tilde?

https://twitter.com/ThomRamus/status/1007654295280455681

La RAE explica que 'solo', tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo) no debe llevar tilde, según las reglas generales de acentuación por tratarse de palabras de dos sílabas terminadas en vocal o.

Sin embargo, no siempre fue así.

"Las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde en el adverbio solo para distinguirlo del adjetivo 'solo', cuando había posibilidad de ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad", dice la RAE

Como por ejemplo: Trabaja sólo los domingos (="trabaja solamente los domingos"), para evitar su confusión con Trabaja solo los domingos (="trabaja sin compañía los domingos").

Sin embargo, la tilde en el adverbio 'solo' no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, es decir la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación, explica la Fundación del Español Urgente (Fundeu).

Por eso, se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es la de no tildar nunca estas palabras, dice la RAE.

2. Echar o hechar

https://twitter.com/JuanCamiloGalvi/status/1012014105786535941

En concreto no existe el verbo 'hechar', sí echar, que significa: tirar, poner o depositar y expulsar.

La confusión surge de las formas hecho, hecha, hechas, que derivan del verbo hacer, que sí se escriben con h y del sustantivo masculino hecho (cosa que se hace o que sucede).

Como por ejemplo:

Aunque iba con prisa, dejó hecha la cama

El hecho es que hemos solucionado el problema.

3. ¿Y los signos de pregunta al principio?

https://twitter.com/juanmemo92/status/990329731999551489

A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de interrogación y exclamación son signos dobles en español, es decir que no se puede omitir uno de ellos.

¿Quién le ha llamado? (no Quién le ha llamado?)

La Rae también aclara que después de cada signo de cierre de interrogación como de exclamación se puede escribir cualquier signo de puntuación menos el punto.

¡Ah!, olvidaba darte esto.

Y cuando los signos de cierre son el final del mensaje, la palabra a continuación va con mayúscula.

¿Dónde está el restaurante? Olvidé mirarlo en la guía.

4. ¿Imprimido o impreso?

https://twitter.com/valeriatepli/status/955518278914461697

Aunque suenen mal, los dos están bien.

Según explica la RAE, hay tres verbos en español que cuentan con dobles participios.

Estos son: imprimir (imprimido/impreso), freír (freído/frito) y proveer (proveído/provisto), con sus respectivos derivados.

Y en cada caso, las dos formas pueden utilizarse indistintamente en la formación de los tiempos compuestos.

Hemos imprimido veinte ejemplares

Habían impreso las copias en papel fotográfico.

5. ¿O u ó?

https://twitter.com/ruborizado_sant/status/968165125344649216

Acá no hay peros: la 'o' va sin tilde.

Incluso entre cifras.

"Hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción 'o' cuando aparecía entre dos cifras, para evitar la confusión con el número cero", dice la RAE, según la "Ortografía de lengua española" 2010.

"La conjunción 'o' se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona (se pronuncia sin acento), con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos", añadió

¿Quieres té o café?

Terminaré dentro de 3 o 4 días

Escriba los signos + o – en la casilla correspondiente.

6. No vino nadie… y los doble negativos

https://twitter.com/JuankOrtiz7/status/954154836248887296

Podría pensarse que si tenemos un adverbio 'no' y otro elemento que exprese negación en la oración, el sentido de negativo terminaría eliminado.

No voy nunca al teatro

Él no está de acuerdo tampoco

No lo haré jamás; No vino nadie.

Pero no.

"La concurrencia de esas dos 'negaciones' no anula el sentido negativo del enunciado, sino que lo refuerza", aclara la RAE.

¿Y ahora? No vas a pensar que nunca te ayudamos con tus dudas lingüísticas…

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Querétaro, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad mexicana entre el 6 y el 9 de septiembre de 2018.